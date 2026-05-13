Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi hesabında "soykırımı durdurun" sloganına sansür uygulandı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi sosyal medya hesabında İsrailli temsilcinin performansının paylaşıldığı videoda, seyircilerin attığı "soykırımı durdurun" sloganının sansürlendiği ortaya çıktı.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi YouTube kanalında, dün yapılan ilk yarı finalde sahne alan şarkıcıların performansları paylaşıldı.

Sahneye çıktığında seyircilerin protesto ettiği İsrailli temsilci Noam Bettan'ın performansının yer aldığı videoda "soykırımı durdurun" sloganlarına sansür uygulandığı ortaya çıktı.

"Soykırımı durdurun" seslerinin yükseldiği ve bu seslerin canlı yayına da yansıdığı yarışmada, salonda bulunan bazı seyirciler Filistin bayrağı açarak İsrail'in soykırım yaptığı Gazze halkıyla dayanışma mesajı vermişti.

Üzerlerine "Özgür Filistin" yazıları yazan ve Filistin bayrakları çizen göstericiler, salondan zor kullanılarak çıkartılmıştı.

Eurovision'un seyirci sayısında belirgin düşüş

Bu arada, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in yarışmaya katılması nedeniyle İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda'nın boykot kararı aldığı Eurovision'un bazı ülkelerdeki izleyici sayısında azalma görüldü.

İtalya'da devlet televizyonu RAI'de yayımlanan ilk yarı finalini izleyenlerin sayısı 1 milyon 856 bin oldu. Ülkede geçen yıl 2 milyon 489 bin olarak açıklanan izleyici sayısının, bu yıl önemli ölçüde azalması dikkati çekti.

İsrail'in katılımı nedeniyle boykot kararı alan Hollanda'da ise izlenme sayısı 2025'e göre yüzde 42 azaldı. Dünkü ilk yarı final, ortalama 541 bin izleyici tarafından seyredildi. Buna göre yarı final, 2012'deki ilk yarı finalden bu yana Hollanda'da en az izlenen yarışma oldu.

Polonyalı şarkıcı, İsrail sorusunda tereddüt etti

Öte yandan, Polonyalı şarkıcı Alicja Szemplinska, İsrail merkezli bir medyanın "İsrail'deki hayranlarınıza bir mesaj gönderebilir misiniz?" sorusuna tereddütlü yaklaştı.

Alicja, "İsrail'deki hayranlarına bir mesaj gönderebilir misiniz?" sorusunda bir süre duraksadıktan sonra ekibinin yanına döndü.

Ekibiyle istişare ettikten sonra tekrar muhabirin yanına gelen Alicja, "Tüm Eurovision hayranlarını selamlıyorum." yanıtını verdi.

FBI'ın Avusturyalı yetkililere yardımcı olduğu bildirildi

ABD'nin Viyana Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Eurovision'un güvenliğine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin Viyana Büyükelçiliğinin, Eurovision Şarkı Yarışması'nın güvenliğini sağlama konusundaki çabaları desteklediği belirtildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) uzmanlarının, "çeşitli tehditlere" karşı savunma konusunda Avusturyalı yetkililere yardımcı olduğu aktarılan açıklamada, Viyana'da güvenlik önlemlerinin artırıldığı bu dönemde, tüm ziyaretçiler için güvenli bir etkinlik düzenleme konusunda kararlı olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu, ABD ve Avusturya kolluk kuvvetlerinin, değişen güvenlik sorunlarına karşı güçlü bir duruş sergileyerek birlikte çalıştıklarının sadece bir örneğidir." ifadesi kullanıldı.

Yarışmanın ikinci yarı finali yarın, finali ise 16 Mayıs'ta yapılacak.