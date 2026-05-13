Camide kalp krizi geçirip yere yığıldı, imam kalp masajıyla hayata döndürdü

Adana’da camide kalp krizi geçirerek yere yığılan 70 yaşındaki vatandaş, imamın yaptığı kalp masajıyla yeniden hayata döndü. İlk yardım eğitimi alan imamın müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde camide kalp krizi geçirerek yere yığılan kişi, imamın yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Barbaros Mahallesi’ndeki Hz. Musa Camisi’nde Hüseyin Özgün (70), öğle namazı öncesinde fenalaşarak yere yığıldı.

İMAM HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Camii imamı Hasan Demir (34), yere düşen Özgün’ün yanına koşarak kalp krizi geçirdiğini fark etti. Demir, daha önce katıldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiği kalp masajını uyguladı.

Müdahalenin ardından Özgün yeniden nefes alarak kendine geldi. Camide bulunan vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırılan Özgün, daha sonra yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

“BİR HAYATIN KURTULMASINA VESİLE OLDUK”

İmam Hasan Demir, Seyhan İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ilk yardım kursunda kalp masajını öğrendiğini belirterek, “Bunu uygulayarak bir hayatın kurtarılmasına vesile olduk” dedi.

Özgün’ün namaz için safta yerini aldığı sırada fenalaşması ve imamın müdahalesiyle yeniden kendine gelmesi, caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
