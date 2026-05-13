Chelsea'nin yıldızları, en iyi Türk kahvesini yapabilmek için yarıştı
İngiltere Premier Lig’in güçlü takımlarından Chelsea’nin üç futbolcusu Liam Delap, Robert Sanchez ve Treveh Chalobah ‘En iyi Türk Kahvesi yapma’ yarışmasına katıldı. Yarışma eğlenceli dakikalara sahne oldu.
Pegasus Havayolları, resmi sponsoru olduğu Chealse takımı için yeni bir video yayınladı. ‘Türk Kahvesi Challenge’ isimli video havayolu şirketinin sanal medya hesaplarından yayımlandı.
Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada,” Türk kahvesi, Chelsea yıldızları ve eğlenceli bir meydan okuma, Liam, Rob ve Trev bu sefer topun değil cezvenin başında” denildi. Video da ilk önce üç futbolcuya Türk kahvesi yapımı öğretildi.