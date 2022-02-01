İSTANBUL (DHA) - Erdoğan: Bizim göreve getirdiğimiz arkadaşlar, böyle zamanda balıkçıda kafayı bulmaz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Bizim bu görevlere getirdiğimiz arkadaşlar, böyle bir zamanda kalkıp da bir balıkçı restoranına gidip orada kafayı bulmaz. Zaten biz arkadaşlarımızı seçerken bu tür görevlere getirirken buralarda seçiciyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde restore edilen ilçe kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, ziyaret ettiği illerde gençlerle buluşmaya, duygu ve düşüncelerini bizzat kendilerinden dinlemeye gayret gösterdiğini söyledi. Gençlerle buluşmalarda uzun uzun konuşmak yerine gençleri dinlemeyi arzu ettiğini belirten Erdoğan, 18 yılda yapılan hizmetlere değindi. Erdoğan, Trabzonlu gençlere başta Karadeniz Sahil Yolu olmak üzere yapılan yatırımları özetledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere "Giresun'un Keşap ve Espiye ilçeleri arasında bulunan 600 metre rakımdaki virajlarıyla ve dar yollarıyla meşhur bir geçit olan Armelit geçidini aranızda bilen var mı?" diye sordu. Yanıt gelmemesi üzerine Erdoğan, "Burunlu otobüsleri bilen var mı?" diye sorusunu yeniledi. İki soruya da cevap gelmemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Buluşmada, 'Kesişme; İyi ki varsın Eren' filminin müziğini seslendiren lise öğrencisi Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğrencisi Ceren Ece Öksüz de yer aldı. Erdoğan, Öksüz'den film şarkısını canlı dinlemek istediğini söyledi. Ceren Ece Öksüz, yöre kadınlarının imece usulü çalışırken seslendirdikleri 'He Yamo' türküsünü söyledi.

Görüntü dökümü:

- Öğrencilerden görüntü

- Erdoğan'ın konuşması

- Öğrencilerin soruları

- Genel ve detay

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,