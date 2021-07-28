Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Erciyes Üniversitesi taban puanları! Erciyes Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Erciyes Üniversitesi oldu. Peki, Erciyes Üniversitesi taban puanları kaçtır? Erciyes Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Erciyes Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Erciyes Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Erciyes Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Erciyes taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Erciyes Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 110 110 484,60454 509,30879 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi SAY 90 90 466,81438 489,56014 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çerkez Dili ve Kültürü SÖZ 30 31 195,13072 376,54943 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çin Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 364,41285 421,46709 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çin Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1 0 --- --- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Ermeni Dili ve Kültürü DİL 20 1 264,41612 264,41612 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 60 62 229,17857 379,18296 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İbrani Dili ve Kültürü DİL 25 19 212,70175 449,87584 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70 72 373,79674 408,50726 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 70 72 353,91045 409,17400 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Japon Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 368,38027 413,37447 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 352,52849 431,01134 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 40 41 327,77590 351,56161 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı DİL 50 52 306,18075 349,41500 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 50 52 266,61879 326,24151 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi SÖZ 70 72 240,41164 372,43466 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 60 62 224,98755 359,01659 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 70 72 255,85666 353,13695 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) EA 60 62 235,08734 298,09951 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 81 298,87471 353,57599 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 80 82 263,86121 352,46341 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80 80 317,40670 400,26458 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80 82 284,29342 402,87533 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Halkbilimi SÖZ 40 41 242,04277 353,99645 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 50 316,90023 375,58748 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 438,95015 469,89545 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği DİL 70 70 407,81397 452,21546 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 60 380,56477 420,71252 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 371,45316 408,73342 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 61 360,33795 414,53383 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 388,97310 440,25031 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40 41 247,52990 274,84553 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 30 31 253,85682 332,88160 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik SAY 20 21 241,91674 258,58565 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya SAY 30 31 258,79744 334,74441 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik SAY 80 81 276,81518 364,54640 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 60 60 363,91280 431,35251 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ) SAY 40 40 343,70013 363,15396 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi EA 70 70 328,60390 352,38053 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (İÖ) EA 60 61 304,64789 326,97779 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1 0 --- --- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 60 60 398,10275 438,24116 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ) SAY 40 40 370,81788 396,82846 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği SAY 60 60 457,59963 494,32766 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 3 1 380,04011 380,04011 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 210 210 421,93248 460,45219 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 90 93 241,76637 302,16418 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ) EA 50 52 230,86171 293,15910 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 90 92 252,89415 354,69451 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ) EA 50 52 235,81162 342,23726 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 80 82 270,03185 329,61573 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ) EA 70 72 243,51754 279,36996 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80 80 290,31172 345,25848 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 80 81 271,89635 346,46042 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 200 200 343,01043 427,19562 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 151 318,21091 358,39834 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 85 88 260,15003 349,70910 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ) SÖZ 85 88 235,21858 314,80601 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50 29 204,08318 367,14614 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 85 88 281,94689 355,15736 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 85 88 252,22579 310,32995 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50 39 197,90402 303,82559 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 85 88 280,71630 393,22916 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 85 88 252,67856 408,31108 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) SÖZ 50 51 195,64283 302,50496 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 100 103 356,53987 424,13883 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama SAY 80 82 244,68615 277,66542 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 85 85 412,33547 464,81006 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 85 87 373,70811 410,93246 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği SAY 70 72 288,58742 374,81070 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) SAY 40 8 284,23903 356,25508 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 15 0 --- --- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 85 85 384,17645 437,26654 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 85 88 345,06990 376,27659 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği SAY 85 88 325,51520 412,72431 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 85 88 294,73393 324,13058 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 30 11 285,93989 320,43872 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 40 8 284,22130 334,60847 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 40 14 284,90909 359,12173 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği SAY 65 8 291,62955 326,43397 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 100 84 283,23518 389,12092 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 80 5 284,35138 343,27281 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 100 103 323,19666 391,76284 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80 82 292,05648 319,71182 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği SAY 60 62 314,82849 439,61351 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 56 283,35370 345,00013 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği SAY 20 21 287,11496 324,26085 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik SAY 80 80 367,06699 434,87235 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 200 200 360,61155 468,48870 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri SAY 30 31 245,89052 343,93857 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 35 35 275,06226 305,99355 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği SAY 30 31 258,34965 314,35013 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20 21 229,31713 310,96670 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) SAY 1 0 --- --- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 30 31 242,58334 334,43351 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 20 21 232,75617 242,58899 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Zootekni SAY 20 21 229,25894 263,10333 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 280 280 507,20058 529,36908 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 30 31 229,59293 287,86025 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği DİL 60 62 286,88244 387,82809 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi SAY 80 80 401,93257 447,05649

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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