Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Erciyes Üniversitesi taban puanları! Erciyes Üni bölümleri puanları!
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Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Erciyes Üniversitesi taban puanları! Erciyes Üni bölümleri puanları!

Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Erciyes Üniversitesi taban puanları! Erciyes Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Erciyes Üniversitesi oldu. Peki, Erciyes Üniversitesi taban puanları kaçtır? Erciyes Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Erciyes Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Erciyes Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Erciyes Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Erciyes taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Erciyes Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği FakültesiSAY110110484,60454509,30879
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık FakültesiSAY9090466,81438489,56014
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çerkez Dili ve KültürüSÖZ3031195,13072376,54943
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çin Dili ve EdebiyatıDİL4041364,41285421,46709
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çin Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)DİL10------
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Ermeni Dili ve KültürüDİL201264,41612264,41612
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/FelsefeEA6062229,17857379,18296
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İbrani Dili ve KültürüDİL2519212,70175449,87584
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL7072373,79674408,50726
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)DİL7072353,91045409,17400
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Japon Dili ve EdebiyatıDİL4041368,38027413,37447
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Kore Dili ve EdebiyatıDİL4041352,52849431,01134
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ)DİL4041327,77590351,56161
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve EdebiyatıDİL5052306,18075349,41500
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ)DİL5052266,61879326,24151
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat TarihiSÖZ7072240,41164372,43466
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ)SÖZ6062224,98755359,01659
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/SosyolojiEA7072255,85666353,13695
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ)EA6062235,08734298,09951
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/TarihSÖZ8081298,87471353,57599
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)SÖZ8082263,86121352,46341
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ8080317,40670400,26458
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)SÖZ8082284,29342402,87533
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk HalkbilimiSÖZ4041242,04277353,99645
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY5050316,90023375,58748
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY6060438,95015469,89545
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce ÖğretmenliğiDİL7070407,81397452,21546
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA6060380,56477420,71252
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA6060371,45316408,73342
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ6061360,33795414,53383
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ6060388,97310440,25031
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Astronomi ve Uzay BilimleriSAY4041247,52990274,84553
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/BiyolojiSAY3031253,85682332,88160
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/FizikSAY2021241,91674258,58565
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/KimyaSAY3031258,79744334,74441
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/MatematikSAY8081276,81518364,54640
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Elektrik ve ElektroniğiSAY6060363,91280431,35251
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ)SAY4040343,70013363,15396
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık YönetimiEA7070328,60390352,38053
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (İÖ)EA6061304,64789326,97779
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu)EA10------
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde ve Motor BakımıSAY6060398,10275438,24116
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ)SAY4040370,81788396,82846
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak MühendisliğiSAY6060457,59963494,32766
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu)SAY31380,04011380,04011
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk FakültesiEA210210421,93248460,45219
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA9093241,76637302,16418
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ)EA5052230,86171293,15910
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletmeEA9092252,89415354,69451
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ)EA5052235,81162342,23726
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/MaliyeEA8082270,03185329,61573
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ)EA7072243,51754279,36996
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA8080290,31172345,25848
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkilerEA8081271,89635346,46042
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyatSÖZ200200343,01043427,19562
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)SÖZ150151318,21091358,39834
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/GazetecilikSÖZ8588260,15003349,70910
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ)SÖZ8588235,21858314,80601
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)SÖZ5029204,08318367,14614
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ8588281,94689355,15736
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)SÖZ8588252,22579310,32995
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)SÖZ5039197,90402303,82559
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ8588280,71630393,22916
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)SÖZ8588252,67856408,31108
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)SÖZ5051195,64283302,50496
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/MimarlıkSAY100103356,53987424,13883
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge PlanlamaSAY8082244,68615277,66542
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar MühendisliğiSAY8585412,33547464,81006
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)SAY8587373,70811410,93246
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal MühendisliğiSAY7072288,58742374,81070
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)SAY408284,23903356,25508
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre MühendisliğiSAY150------
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY8585384,17645437,26654
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY8588345,06990376,27659
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri MühendisliğiSAY8588325,51520412,72431
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ)SAY8588294,73393324,13058
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstriyel Tasarım MühendisliğiSAY3011285,93989320,43872
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY408284,22130334,60847
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda MühendisliğiSAY4014284,90909359,12173
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Harita MühendisliğiSAY658291,62955326,43397
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY10084283,23518389,12092
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)SAY805284,35138343,27281
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY100103323,19666391,76284
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)SAY8082292,05648319,71182
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik MühendisliğiSAY6062314,82849439,61351
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ)SAY6056283,35370345,00013
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil MühendisliğiSAY2021287,11496324,26085
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve DiyetetikSAY8080367,06699434,87235
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemşirelikSAY200200360,61155468,48870
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bahçe BitkileriSAY3031245,89052343,93857
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bitki KorumaSAY3535275,06226305,99355
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Biyosistem MühendisliğiSAY3031258,34965314,35013
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarımsal BiyoteknolojiSAY2021229,31713310,96670
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu)SAY10------
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarla BitkileriSAY3031242,58334334,43351
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSAY2021232,75617242,58899
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/ZootekniSAY2021229,25894263,10333
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp FakültesiSAY280280507,20058529,36908
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliğiEA3031229,59293287,86025
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm RehberliğiDİL6062286,88244387,82809
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner FakültesiSAY8080401,93257447,05649

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

ERCİYES ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Erciyes Üniversitesi taban puanları! Erciyes Üni bölümleri puanları! - Haberler
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