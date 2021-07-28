Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Erciyes Üniversitesi taban puanları! Erciyes Üni bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Erciyes Üniversitesi oldu. Peki, Erciyes Üniversitesi taban puanları kaçtır? Erciyes Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Erciyes Üniversitesi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Erciyes Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Erciyes Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Erciyes Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Erciyes taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Erciyes Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|110
|110
|484,60454
|509,30879
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eczacılık Fakültesi/Eczacılık Fakültesi
|SAY
|90
|90
|466,81438
|489,56014
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çerkez Dili ve Kültürü
|SÖZ
|30
|31
|195,13072
|376,54943
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çin Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40
|41
|364,41285
|421,46709
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Çin Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu)
|DİL
|1
|0
|---
|---
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Ermeni Dili ve Kültürü
|DİL
|20
|1
|264,41612
|264,41612
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe
|EA
|60
|62
|229,17857
|379,18296
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İbrani Dili ve Kültürü
|DİL
|25
|19
|212,70175
|449,87584
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|70
|72
|373,79674
|408,50726
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|DİL
|70
|72
|353,91045
|409,17400
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Japon Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40
|41
|368,38027
|413,37447
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Kore Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40
|41
|352,52849
|431,01134
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|DİL
|40
|41
|327,77590
|351,56161
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50
|52
|306,18075
|349,41500
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|DİL
|50
|52
|266,61879
|326,24151
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi
|SÖZ
|70
|72
|240,41164
|372,43466
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|224,98755
|359,01659
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|70
|72
|255,85666
|353,13695
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ)
|EA
|60
|62
|235,08734
|298,09951
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|80
|81
|298,87471
|353,57599
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|80
|82
|263,86121
|352,46341
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80
|80
|317,40670
|400,26458
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|80
|82
|284,29342
|402,87533
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Halkbilimi
|SÖZ
|40
|41
|242,04277
|353,99645
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50
|50
|316,90023
|375,58748
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60
|60
|438,95015
|469,89545
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|70
|70
|407,81397
|452,21546
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60
|60
|380,56477
|420,71252
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|60
|371,45316
|408,73342
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|61
|360,33795
|414,53383
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|388,97310
|440,25031
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Astronomi ve Uzay Bilimleri
|SAY
|40
|41
|247,52990
|274,84553
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|30
|31
|253,85682
|332,88160
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik
|SAY
|20
|21
|241,91674
|258,58565
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya
|SAY
|30
|31
|258,79744
|334,74441
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik
|SAY
|80
|81
|276,81518
|364,54640
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Elektrik ve Elektroniği
|SAY
|60
|60
|363,91280
|431,35251
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Elektrik ve Elektroniği (İÖ)
|SAY
|40
|40
|343,70013
|363,15396
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi
|EA
|70
|70
|328,60390
|352,38053
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (İÖ)
|EA
|60
|61
|304,64789
|326,97779
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu)
|EA
|1
|0
|---
|---
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde ve Motor Bakımı
|SAY
|60
|60
|398,10275
|438,24116
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Gövde ve Motor Bakımı (İÖ)
|SAY
|40
|40
|370,81788
|396,82846
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği
|SAY
|60
|60
|457,59963
|494,32766
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|3
|1
|380,04011
|380,04011
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi
|EA
|210
|210
|421,93248
|460,45219
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|90
|93
|241,76637
|302,16418
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (İÖ)
|EA
|50
|52
|230,86171
|293,15910
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|90
|92
|252,89415
|354,69451
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İÖ)
|EA
|50
|52
|235,81162
|342,23726
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye
|EA
|80
|82
|270,03185
|329,61573
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye (İÖ)
|EA
|70
|72
|243,51754
|279,36996
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80
|80
|290,31172
|345,25848
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler
|EA
|80
|81
|271,89635
|346,46042
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat
|SÖZ
|200
|200
|343,01043
|427,19562
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ)
|SÖZ
|150
|151
|318,21091
|358,39834
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik
|SÖZ
|85
|88
|260,15003
|349,70910
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (İÖ)
|SÖZ
|85
|88
|235,21858
|314,80601
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50
|29
|204,08318
|367,14614
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|85
|88
|281,94689
|355,15736
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
|SÖZ
|85
|88
|252,22579
|310,32995
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50
|39
|197,90402
|303,82559
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|85
|88
|280,71630
|393,22916
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)
|SÖZ
|85
|88
|252,67856
|408,31108
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50
|51
|195,64283
|302,50496
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|100
|103
|356,53987
|424,13883
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|80
|82
|244,68615
|277,66542
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|85
|85
|412,33547
|464,81006
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|85
|87
|373,70811
|410,93246
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|70
|72
|288,58742
|374,81070
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|40
|8
|284,23903
|356,25508
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği
|SAY
|15
|0
|---
|---
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|85
|85
|384,17645
|437,26654
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|85
|88
|345,06990
|376,27659
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği
|SAY
|85
|88
|325,51520
|412,72431
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|85
|88
|294,73393
|324,13058
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
|SAY
|30
|11
|285,93989
|320,43872
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|40
|8
|284,22130
|334,60847
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği
|SAY
|40
|14
|284,90909
|359,12173
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği
|SAY
|65
|8
|291,62955
|326,43397
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|100
|84
|283,23518
|389,12092
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|80
|5
|284,35138
|343,27281
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|100
|103
|323,19666
|391,76284
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|80
|82
|292,05648
|319,71182
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|314,82849
|439,61351
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|56
|283,35370
|345,00013
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği
|SAY
|20
|21
|287,11496
|324,26085
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|80
|80
|367,06699
|434,87235
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|200
|200
|360,61155
|468,48870
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri
|SAY
|30
|31
|245,89052
|343,93857
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma
|SAY
|35
|35
|275,06226
|305,99355
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği
|SAY
|30
|31
|258,34965
|314,35013
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji
|SAY
|20
|21
|229,31713
|310,96670
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|0
|---
|---
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri
|SAY
|30
|31
|242,58334
|334,43351
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|20
|21
|232,75617
|242,58899
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Seyrani Ziraat Fakültesi/Zootekni
|SAY
|20
|21
|229,25894
|263,10333
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|280
|280
|507,20058
|529,36908
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği
|EA
|30
|31
|229,59293
|287,86025
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği
|DİL
|60
|62
|286,88244
|387,82809
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Veteriner Fakültesi/Veteriner Fakültesi
|SAY
|80
|80
|401,93257
|447,05649
Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.