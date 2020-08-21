Epic Games ücretsiz oyunları 27 Ağustos - 3 Eylül | Epic Games ücretsiz oyunları bu hafta neler?
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Epic Games ücretsiz oyunları 27 Ağustos - 3 Eylül | Epic Games ücretsiz oyunları bu hafta neler?

Epic Games ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu hafta oyunlar arasında eskimeyen aksiyon oyunu Hitman ve Shadowrun-Collection ücretsiz yer alıyor. Hitman ücretsiz, Hitman konusu, Hitman sistem gereksinimleri neler? Shadowrun-Collection ücretsiz, sistem gereksinimleri neler?

Epic Games ücretsiz oyunları 27 Ağustos - 3 Eylül | Epic Games ücretsiz oyunları bu hafta neler?
21.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:56

Epic Games ücretsiz oyun kampanyaları ile her hafta kütüphaneye ekleyebilmemiz için oyunlar seçiyor. Epic Games ile aylardır pek çok oyuna sahip olduk. GTA V çılgınlığı ile başlayan bu serüven uzun zaman devam edecek gibi duruyor. Epic böylece, sadık kullanıcıları da bünyesine katabiliyor.

27 Ağustos 18.00'a kadar ücretsiz olan oyunlar Enter the Gungeon ve God's Trigger. A Total War Saga: TROY'un ücretsiz olması ile önceki hafta milyonlarca kişi oyunu indirmişti.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI 27 Ağustos - 3 Eylül

Epic Games önümüzdeki hafta iki oyunu daha ücretsiz olarak verecek. Eskimeyen aksiyon oyunu Hitman ve Shadowrun-Collection ücretsiz olarak gelecek.

HITMAN ÜCRETSİZ OLUYOR | HITMAN KONUSU

Prologue ile başlayıp, Paris, Sapienza, Marakeş, Bangkok ve Kolorado'nun ardından Hokkaido'da final yapan birinci Sezonun bütün bölümleri ve mekânları bu pakette. Suikastlar dünyasında geçen bu yoğun ve gerilim yüklü oyunda Ajan 47 olarak güçlü ve yüksek profilli hedeflere suikastlar düzenleyeceksin.

Suikastları gerçekleştirip görevleri tamamladıkça bütün mekânlarda kullanabileceğin yeni silah, ekipman ve öğelere de erişim kazanacaksın. Yaptığın işin hakkını verebilirsen, Sessiz Suikastçı statüsüne yükseleceksin.

Bu mükemmel oyun alanında Agent 47 olarak eğlenirken deneyim kazan ve usta bir suikastçı ol! Dünyanın dört yanındaki egzotik mekanlarda, katanadan ya da suikast tüfeğinden patlayan golf topuna kadar her türlü aracı kullanarak hedeflerini ortadan kaldır.

Epic Games ücretsiz oyunları 27 Ağustos - 3 Eylül | Epic Games ücretsiz oyunları bu hafta neler?

HITMAN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Hitman minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7

İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz/ AMD CPU Phenom II X4 940

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660/ Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Epic Games ücretsiz oyunları 27 Ağustos - 3 Eylül | Epic Games ücretsiz oyunları bu hafta neler?

Hitman önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7/ 64-bit Windows 8 (8.1) or Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz/ AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 770/ AMD GPU Radeon R9 290

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

SHADOWRUN COLLECTION

Siberpunk ile fantezinin buluştuğu eşsiz Shadowrun dünyası, 25 yıl önce yaratıldığından bu yana dev bir takipçi kitlesine ulaştı. Yaratıcı Jordan Weisman, Shadowrun dünyasına geri dönerek bu klasik oyun kurgusunu tek oyunculu, sıra tabanlı taktiksel RYO olarak modernleştiriyor. Çarpık kentleşmenin yaygın olduğu mega şehir Seattle'da gizemli bir katili arama mücadelesinde, karanlık kenar mahallelerden şehrin en güçlü mega şirketlerine uzanan bir yola koyulacaksın.

Seattle'ın karanlığından sağ salim çıkabilmek için dikkatli davranmalı, diğer runner'larla yardımlaşmalı, teknolojinin ve büyünün güçlerinde ustalaşmalısın.

Epic Games ücretsiz oyunları 27 Ağustos - 3 Eylül | Epic Games ücretsiz oyunları bu hafta neler?

SHADOWRUN COLLECTION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Shadowrun Collection minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP3/Vista/Windows 7 ve 8

İşlemci: 86 uyumlu 1.8 GHz veya daha hızlı işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Direct X: Sürüm 9.0

Ekran Kartı: En az 256 MB erişilebilir belleğe sahip DirectX uyumlu 3D ekran kartı

Epic Games ücretsiz oyunları 27 Ağustos - 3 Eylül | Epic Games ücretsiz oyunları bu hafta neler?

Shadowrun Collection önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP3/Vista/Windows 7 ve 8

İşlemci:86 uyumlu 2 GHz veya daha hızlı işlemci

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Direct X: Sürüm 9.0

Ekran Kartı: 512 MB erişilebilir belleğe sahip DirectX uyumlu 3D ekran kartı

EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUN NASIL ALIRIM?

Epic Games'in ana sayfasına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hesabınızla giriş yaptıktan sonra istediğiniz oyunun sayfasına tıklayınız. Yükle butonuna tıklayarak aşamaları kontrol ediniz. İşlem tamamlanırken fiyat kısmında 0 TL olduğuna dikkat ediniz.

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