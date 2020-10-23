Epic Games indirimleri başladı! Epic Games Cadılar Bayramı indirimi ne zaman? Epic Games ücretsiz oyunları

Epic Games, ücretsiz dağıttığı oyunların yanı sıra indirimleriyle de gündeme geliyor. Peki, Epic Games haftanın ücretsiz oyunları neler? Epic Games indiriminden neler alınır? Epic Games Cadılar Bayramı indiriminde neler var? Epic Games kuponu nasıl kullanılır?

Oyun dünyasının büyük mağazalarından biri olan Epic Games, Cadılar Bayramı Etkinliği ile büyük bir indirime gidiyor!

EPİC GAMES CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ

Öne çıkan oyunlar ve daha fazlası:

Dead Cells

₺23,40

World War Z GOTY

₺27,60

Red Dead Redemption 2

₺200

Crysis Remastered

₺87,09

Borderlands 3

₺154,50

Control Ultimate Edition

₺146,30

Remnant: From the Ashes

₺62,00

Mafia: Trilogy

₺317,90

SnowRunner

₺107,20

The Outer Worlds

₺154,50

Grand Theft Auto V: Premium Edition

₺84,50

Sid Meier's Civilization VI

₺54,75

Hades

₺32,00

Rainbow Six Siege

₺23,60

Mafia II: Definitive Edition

₺24,50

Mafia III: Definitive Edition

₺31,85

Death Stranding

₺279,30

Surgeon Simulator 2

₺33,93

Star Wars Jedi: Fallen Order

₺199,50

Metro Exodus

₺99,60

WRC 9 FIA World Rally Championship

₺130,50

Sherlock Holmes Crimes and Punishments

₺14,75

Maneater

₺48,30

Predator Hunting Grounds

₺41,40

For Honor Starter Edition

₺27,19

Saints Row The Third Remastered

₺186,75

Subnautica

₺28,00

Dragon Rider Pack

₺15,91

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series

₺47,40

Journey To The Savage Planet

₺29,40

Slime Rancher

₺10,85

Ancestors The Humankind Odyssey

₺114,50

Killing Floor 2

₺16,17

Borderlands: The Handsome Collection

₺32,25

EPİC GAMES CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Büyük indirimin son günü 5 Kasım. 22 Ekim - 5 Kasım arasında sürecek olan indirimi kaçırma!

EPİC GAMES KUPONU NASIL KULLANILIR?

Epic Kuponu, Epic Games Store'dan uygun oyunları satın alırken ödeme bölümünde uygulanır. Epic Games Store'da Rocket League siparişi için alınan tüm Epic Kuponları 1 Kasım TSİ 10.59'a kadar geçerlidir. Kuponunu nasıl uygulayabileceğin konusunda daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsin.

EPİC GAMES HAFTANIN ÜCRETSİZ OYUNLARI 22- 29 EKİM

Costume Quest 2

29 Eki saat 18:00'a kadar ücretsiz

Layers of Fear 2

29 Eki saat 18:00'a kadar ücretsiz

EPİC GAMES 29 EKİM - 5 KASIM ÜCRETSİZ OYUNLARI

Blair Witch

29 Eki - 05 Kas tarihleri arası ücretsiz

Ghostbusters: The Video Game Remastered

29 Eki - 05 Kas tarihleri arası ücretsiz