En kolay 5 yaş pasta tarifi

Sizde evde en kolay yaş pastayı yapmak istiyorum ama hangisini yapacağınıza karar veremediyseniz sizler için evde hazırlayabileceğiniz en kolay yaş pasta tarifi... Kolay havuçlu kek, Klasik Victoria sandviç tarifi, Limonlu ve haşhaşlı kekler, Kolay çikolatalı kek, Kahve kekleri

Sizde evde en kolay yaş pastayı yapmak istiyorum ama hangisini yapacağınıza karar veremediyseniz sizler için evde hazırlayabileceğiniz en kolay yaş pasta tarifi... Kolay havuçlu kek, Klasik Victoria sandviç tarifi, Limonlu ve haşhaşlı kekler, Kolay çikolatalı kek, Kahve kekleri...

Kolay havuçlu kek

Kolay havuçlu kek Malzemeleri

230 ml bitkisel yağ, artı teneke için ekstra

100 gr doğal yoğurt

4 büyük yumurta

1½ çay kaşığı vanilya özü

½ portakal kabuğu rendesi

265 gr kendinden kabaran un

335g hafif muskovado şekeri

2½ çay kaşığı toz tarçın

¼ ince rendelenmiş taze hindistan cevizi

265 gr havuç (yaklaşık 3), rendelenmiş

100 gr kuru üzüm veya kuru üzüm

100 gr ceviz veya ceviz, kabaca doğranmış (isteğe bağlı)

Buzlanma için

100 gr hafif tuzlu tereyağı, yumuşatılmış

300 gr pudra şekeri

100 gr yumuşak peynir

Yöntem

Fırını 180C/ 160C fan/ gaza ısıtın 4. 20cm'likiki kek kalıbının tabanını ve yanlarını fırın parşömeniyle yağlayın ve hizalayın . Çırpma yağ, yoğurt, yumurta, vanilya ve bir sürahi kabuğu. Bir kapta un, şeker, tarçın ve hindistan cevizi iyi bir tutam tuzla karıştırın. Tüm şeker parçalarını parmaklarınızın arasından sıkın, topakları yüzeye çıkarmak için kaseyi birkaç kez sallayın.

Islak malzemeleri havuç, kuru üzüm ve kullanılıyorsa kuruyemişlerin yarısıyla birlikte kurumaya bırakın. Birleştirmek için iyice karıştırın, ardından kutular arasında bölün.

25-30 dakika veya pastanın ortasına yerleştirilen bir şiş temiz çıkana kadar pişirin. Herhangi bir ıslak karışım şişe yapışırsa, 5 dakika fırına dönüp tekrar kontrol edin. Kutularda soğumaya bırakın.

Pudra yapmak için tereyağı ve şekeri pürüzsüz olana kadar çırpın. Yumuşak peynirin yarısını ekleyin ve tekrar çırpın, ardından kalanını ekleyin (azar azar eklemek kremanın yarılmasını önler). Kekleri tenekelerden çıkarın ve kremanın yarısı ile sandviç yapın. Kalan krema ile doldurun ve kalan cevizlerle birlikte serpin. Beş güne kadar buzdolabında saklanır. En iyi oda sıcaklığında yenir.

Klasik Victoria sandviç tarifi

Malzemeler

200 gr pudra şekeri

200 gr yumuşatılmış tereyağı

4 yumurta, çırpılmış

200 gr kendinden kabaran un

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı süt

Dolgu için

100 gr tereyağı, yumuşatılmış

140 gr elenmiş pudra şekeri

damla vanilya özü (isteğe bağlı)

Yarım 340 gr kavanoz kaliteli çilek reçeli (biz Tiptree Little Scarlet kullandık)

pudra şekeri, süslemek için

Yöntem

Fırını 190C/ fan 170C/ gaza ısıtın. 5. İki adet 20cm sandviç kalıbını tereyağı sürün ve yapışmaz pişirme kağıdı ile hizalayın.

Bir de büyük kase , yendi 200g pudra şekeri, sen bir pürüzsüz yumuşak hamur elde edene kadar birlikte yumuşamış tereyağı, 4 dövülmüş yumurta, 200 gram kendinden kabaran un, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 2 çorba kaşığı süt 200g.

Karışımı teneke kutulara bölün, yüzeyi bir spatulaveya bir kaşığın arkası ile düzleştirin.

Altın sarısı gelene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin ve basıldığında kek tekrar yaylanın.

Bir soğutma rafına çevirinve tamamen soğumaya bırakın.

Dolguyu yapmak için, 100 gr yumuşatılmış tereyağını pürüzsüz ve kremsi hale gelene kadar çırpın, ardından kademeli olarak 140 gr elenmiş pudra şekeri ve bir damla vanilya özü (eğer kullanıyorsanız) ile çırpın.

Tereyağlı kremi süngerlerden birinin altına sürün . Üzerine 170 gr çilek reçeli koyun ve ikinci süngeri üstüne sandviç yapın.

Servis yapmadan önce biraz pudra şekeri serpin. Hava geçirmez bir kaptasaklayın ve 2 gün içinde yiyin.

Limonlu ve haşhaşlı kekler

Bu lezzetli kekler o kadar muhteşem görünüyor ki onları yemek istemeyeceksiniz, ama bir kez başladığınızda duramayacaksınız

Malzemeler

225 gr kendinden kabaran un

175g altın pudra şekeri

2 limon kabuğu

1 yemek kaşığı haşhaş tohumu , kızarmış

3 yumurta

100 gr doğal yoğurt

175 gr tereyağı , eritilmiş ve biraz soğutulmuş

Buzlanma için

225 gr tereyağı , yumuşatılmış

400 gr elenmiş pudra şekeri

1 limon suyu

birkaç damla sarı gıda boyası

Yöntem

Fırını 180C/ 160C fan/ gaz 4'e ısıtın ve 12 delikli bir çörek kalıbını kek veya çörek kutuları ile hizalayın. Un, şeker, limon kabuğu rendesi ve haşhaş tohumlarını geniş bir karıştırma kabında karıştırın . Yumurtaları yoğurda çırpın, ardından eritilmiş tereyağı ile kuru malzemelerle karıştırın. Bir tahta kaşıkla veya topak kalmayana kadar çırpma teli ile karıştırın , ardından kutulara bölün. İçine batırılan bir şiş temiz çıkana kadar 20-22 dakika pişirin - kekler hala üstte oldukça solgun olacaktır. Tenekede 5 dakika soğutun, ardından soğutmayı bitirmek için dikkatlice bir tel rafa kaldırın .

Buz yapmak için, yumuşatılmış tereyağını büyük bir kapta gerçekten yumuşayana kadar çırpın, ardından pudra şekeri ve limon suyunu yavaş yavaş çırpın. Soluk bir limon rengi için yeterince gıda boyasını karıştırın, ardından kremayı büyük bir yıldız uçlu krema torbasına koyun.

Krema torbasını meme yüzeyinden yaklaşık 1 cm uzakta olacak şekilde neredeyse dik tutarak bir seferde bir kek buzlayın. Kenarın çevresine bir spiral buzlanma sıkın, ardından nozülü merkeze doğru hafifçe hareket ettirmeden ve merkezde boşluk kalmayana kadar devam eden ikinci, daha küçük bir spiral boru döşemeden önce akışı durdurmak için duraklayın. Düzgün bir şekilde bitirmek için sıkmayı bıraktığınızda nozulu buzlanmaya hafifçe 'nokta' koyun. Tüm kekleri kaplamak için tekrarlayın, ardından üzerine şeker süsleri koyun veya serpiştirin.

Kolay çikolatalı kek

Havadar, hafif bir sünger ve zengin tereyağlı krema dolgusu ile çikolatalı keki ustalaşın. Bir ikindi çayı için yeterince basit ama bir parti için de yeterince özel

Malzemeler

Pasta için

200 gr altın pudra şekeri

200 gr tuzsuz tereyağı, yumuşatılmış artı teneke kutular için ekstra

4 büyük yumurta

200 gr kendinden kabaran un

2 yemek kaşığı kakao tozu

1 çay kaşığı kabartma tozu

½ çay kaşığı vanilya özü

2 yemek kaşığı süt

Buttercream için

100 gr sütlü çikolata, doğranmış

200 gr tereyağı, yumuşatılmış

400 gr pudra şekeri

5 yemek kaşığı kakao tozu

2 yemek kaşığı süt

Çikolata parçaları için (isteğe bağlı)

50 gr bitter çikolata

25 gr sütlü çikolata

25 gr beyaz çikolata

Yöntem

Fırını 190C/ 170C fan/ gaza ısıtın. 5. İki adet 20 cm'lik yuvarlak sandviç kutunun tabanını ve kenarlarını yağlayın ve tabanları fırın parşömeniyle hizalayın.

Büyük bir kapta 200 gr altın pudra şekeri, 200 gr yumuşatılmış tuzsuz tereyağı, 4 büyük yumurta, 200 gr kendiliğinden kabaran un, 2 yemek kaşığı kakao tozu, 1 çay kaşığı kabartma tozu, ½ çay kaşığı vanilya özü, 2 yemek kaşığı süt ve bir tutam tuz soluklaşana kadar.

Karışımı hazırlanan kutulara bölün. 20 dakika veya pastanın ortasına yerleştirilen bir şiş temiz çıkana kadar pişirin.

Kutunun içinde 10 dakika soğumaya bırakın, ardından tamamen soğuması için bir tel rafa çevirin .

Tereyağlı krema için 100 gr doğranmış sütlü çikolatayı ısıya dayanıklı bir kaseye koyun ve mikrodalgada her 30 saniyede bir karıştırarak eritin. Eritilmiş çikolatayı 5 dakika soğumaya bırakın.

200 gr yumuşatılmış tereyağı ve 400 gr pudra şekerini bir çatalla ezin, sonra tahta kaşık veya varsa elektrikli çırpıcılara geçin.

Bir tutam tuzla 5 yemek kaşığı kakao tozunu eleyin ve eritilmiş çikolatayı ve 2 yemek kaşığı sütü dökün. Pürüzsüz olana kadar tekrar karıştırın.

Bir kek standında veya büyük bir tabakta, kekleri tereyağlı kremanın yarısı ile sandviçleyin, ardından kalanını üstüne yayın. İsterseniz çikolata parçalarıyla süsleyin.

Çikolata parçaları yapmak için: 50 gr bitter çikolatayı eritin ve pişirme kağıdıyla veya folyo ile kaplı bir tepsiye dökün.

Şimdi 25 gr sütlü çikolata ve 25 gr beyaz çikolatayı eritin ve donmadan önce bitter çikolatanın üzerine gezdirin.

Karışımı düzleştirmek için tepsiyi hafifçe sallayın, ardından soğumaya bırakın. Parçalara ayırın.

Kahve kekleri

Kahve kreması olan bu bireysel kekler yapmak kolaydır ve bir kek standında harika görünür

Malzemeler

140 gr altın pudra şekeri

140 gr tereyağı , yumuşatılmış

3 büyük yumurta

140 gr kendinden kabaran un

1 yemek kaşığı su ile karıştırılmış 2 yemek kaşığı hazır espresso

birkaç çikolata kaplı kahve çekirdeği , süslemek için (isteğe bağlı)

Buzlanma için

200 gr tereyağı , yumuşatılmış

200 gr pudra şekeri

1 yemek kaşığı su ile karıştırılmış 2 çay kaşığı hazır espresso

50 gr sade çikolata , eritilmiş

Yöntem

Fırını 170C/ 150C fan/ gaza ısıtın. 3. 2 çörek kalıbına 18 deliği peri kek kutuları ile hizalayın. Şekeri tereyağı ile hafif ve kremsi hale gelene kadar çırpın. Aynı anda 1 çorba kaşığı un ekleyerek yumurtaları tek tek çırpın. Unun geri kalanını espresso ile çırpın. Kek kutularına kaşıkla koyun ve 17 dakika pişirin, 12 dakika sonra tepsileri değiştirin. Bir tel rafta soğutun.

Krema yapmak için tereyağını solana kadar çırpın, ardından yavaş yavaş pudra şekerini, ardından espresso ve eritilmiş çikolatayı çırpın. Kekler tamamen soğuduktan sonra kremayı cömertçe üstüne çalkalayın ve isterseniz kahve çekirdekleri ile süsleyin.