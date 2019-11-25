25.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:26

Uygulama kilitleyici programlarla telefonunuzu güvenli şekilde kullanabilirsiniz. İlave özellikleri ile çok yönlü güvenli seçenekleri sunan uygulama kilitleme programları, akıllı telefonlarınızı güvenli şekilde kullanma imkanı saplıyor. İşte En iyi uygulama kilitleyici programları! Uygulama kilitleme uygulamaları…

UYGULAMA KİLİTLEYİCİLER/ Vault-Hide

Vault uygulaması, telefonunuzdaki özel fotoğrafları, videoları gizlemek için tasarlanmış bir mobil uygulamadır. Vault uygulaması ile Telefona aktarılan fotoğraflar ve videolar ancak doğru şifre girildikten sonra görüntülenebilir veya oynatılabilir. Bu fotoğraflar ve videolar daha iyi koruma için Cloud Space'e de yedeklenebilir. Gelen bir çağrı olduğunda, telefon numarasını sorgulama kutusundan arayabilirsiniz. Özel tarayıcı ile internet gezintiniz geride hiçbir iz bırakmayacak. Özel Yer İşareti özelliği de vardır. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı hiçbir zaman kaybolmamaları için Cloud'a yedekleyebilrsiniz. Bulut Yedekleme özelliği ile cihazlar arası senkronizasyon yoluyla verilerinizi kolayca yeni bir telefona aktarabilirsiniz.

UYGULAMA KİLİTLEYİCİLER/App Hider

App Hider, özellikle WhatsApp Instagram ve Facebook Messenger için GooglePlay'deki diğer uygulamaları gizlemek için en iyi uygulama. App Hider, aynı zamanda bir cihazdan birden fazla hesaba erişmek için mükemmel bir uygulama klonlayıcısıdır. Bundan daha fazla App Hider, kendisini bir Hesap Makinesine dönüştürerek fotoğrafları ve videoları gizleyebilir ve App Hider'in kendisini gizleyebilirsiniz.

UYGULAMA KİLİTLEYİCİLER/ Keepsafe Fotoğraf Kasası

Android'deki en popüler Fotoğraf Vault & albüm uygulamasına2 milyardan fazla fotoğraf bırakan 500 milyon dolardan fazla insanın katılımını sağlamak için Keepsafe'i kullanabilirsiniz.

UYGULAMA KİLİTLEYİCİLER/ App Lock

App Lock cihazınıza yüklediğiniz uygulamaları koruma altına alan ve ekrana çizeceğiniz şekille uygulamaya sadece sizin erişmenizi sağlayan küçük bir araçtır.

Uygulamanın kullanımı çok basittir: Cihazınızdaki en önemli veya siz dahil hiç kimsenin silmesini istemediğiniz uygulamaları bir şekille ilişkilendireceksiniz. İşte bu kadar. Bunu bir kere yaptıktan sonra ne zaman birileri bu uygulamalardan birini silmeye çalışsa bir engel uyarısı onları durduracaktır.

Uygulamanın en iyi yanı uygulama simgesini saklayabilmenizdir; böylece kimse bu uygulamanın cihazınızda yüklü olduğunu anlamaz, ancak uygulama şifre sorduğunda varlığından haberdar olacaklardır.

Bir diğer ilginç özelliği ise resimlerinizi sanal güvenlik altına alan ve sadece sizin açabildiğiniz Picture Vault'tur.

App Lock, cihazlarına ekstra güvenlik seviyesi eklemek isteyen kullanıcılar için çok ilginç bir araçtır.

UYGULAMA KİLİTLEYİCİLER/ AppLocker

AppLock, bir şifre veya desen ve parmak izi kullanarak uygulamaları kilitleyen ve koruyacak bir uygulama koruyucudur.

AppLock, Sosyal Medya uygulamaları, Mesajlaşma uygulamaları, Galeri, Rehber, Ayarlar ve istediğiniz herhangi bir uygulamayı kilitleyebilir. Yetkisiz erişimi önleyebilir ve gizliliğinizi koruyabilirsiniz.

UYGULAMA KİLİTLEYİCİLER/ FingerSecurity

16 Temmuz 2014'teki ilk sürümü ile FingerSecurity, parmak izi sensörlü bir Android cihaz sahiplerinin uygulamalarını parmak izleriyle korumalarını sağlayan ilk uygulama.

FingerSecurity, herhangi bir uygulamayı parmak izinizle korumanıza izin verir. FingerSecurity hayatınızı daha kolay ve daha güvenli hale getirmek için birçok seçeneğe sahiptir.

UYGULAMA KİLİTLEYİCİLER/ AppLock

AppLock, parmak izi, iğne, desen ve çarpma ekranı ile galeri, mesaj uygulamaları, sosyal uygulamalar ve e-posta uygulamaları gibi uygulamaları kilitlemenizi sağlar.

Davetsiz misafir Resmi Yakala

Birisi kilitli uygulamaları yanlış şifreyle açmaya çalışırsa, AppLock davetsiz misafirin fotoğraf makinesini ön kameradan yakalar ve AppLock'u açtığınızda size gösterir.

Son Uygulamaları Kilitle

Son kullanılan uygulamalar sayfasını kilitleyebilirsiniz, böylece son kullanılan uygulamaların içeriğini kimse göremez.

Özel Ayarlar

Belirli bir uygulama için ayrı pim veya desen ile kilitleme yöntemlerinin ayrı bir kombinasyonunu kullanın.

Kilitlenme ekranı

kilitli uygulama için kilitlenme ekranını ayarlayın, böylece bir uygulama kilitliyse kimse bunu bilemez.

Parmak İzi Desteği

Parmak izini ikincil olarak kullanın veya uygulamaları açmak için sadece parmak izini kullanın.

Geliştirilmiş Kilit Motoru

AppLock iki kilitleme motoru kullanır, varsayılan motor hızlıdır ve "Geliştirilmiş Kilit Motoru", pilinizi boşaltmayan daha fazla özellik ile akü verimlidir.

AppLock'u Kapatın

AppLock'u tamamen kapatabilirsiniz, sadece uygulama ayarlarına gidin ve uygulamayı kapatın.

Zaman Aşımını Kilitle

Uygulamaları bir süre sonra [1-60] minuets sonrasında, hemen veya ekran kapandıktan sonra yeniden kilitleyebilirsiniz.

Basit ve Güzel UI

Güzel ve basit UI böylece herhangi bir görevi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Kilit Ekranı Teması

Kilit ekranı kilitlediğiniz uygulamaya göre renk değiştirir, Kilit ekranı göründüğünde her zaman farklı bir AppLock deneyimi yaşayacaksınız.

UYGULAMA KİLİTLEYİCİLER/ Norton App Lock

Norton App Lock ile uygulamalarınızı kilitleyin ve gizliliğinizi koruyun. Android cihazınızı güvenli ve gizli tutmak için güvenli bir parola veya kilit ekranı kullanın.

Telefonunuzda veya tabletinizde yüklü uygulamalarda birçok hassas bilgiye sahipsiniz. Çoğu zaman, resim, kişisel ve finansal bilgiler depolayan veya evinize uzaktan erişimi kontrol eden uygulamalar bile açmak için bir güvenlik PIN kodu, parola veya kilit ekranı düzeni gerektirmez.

Gizlilik kilidi ile korumak istediğiniz uygulamaları seçin; tümü, bazıları veya önerilerimize uyun

Özel PIN, Şifre veya Desen Kilit Ekranı

Sahip olmayan uygulamaları korumak ve kilitlemek için PIN, şifre veya kalıp kilit ekranı güvenliği ekleyin

Aynı 4 basamaklı PIN ile bir veya daha fazla uygulamayı kilitleyin veya parmağınızla çizilen benzersiz bir kilit ekranı deseni şifresi kullanın

Utanç verici "cep arama" kazalarını önleyin

Hassas Bilgileri Koruyun

Hassas, kişisel ve finansal verilerinizi davetsiz misafirin meraklı gözlerinden koruyun

Cihazınızın kaybolması veya çalınması durumunda bir güvenlik katmanı ekleyin

Fotoğraf ve Video Uygulamalarını Kilitle

Fotoğrafları ve videoları davetsiz misafirin meraklı gözlerinden koruyun

Sosyal Uygulamaları Kilitle

Sosyal durumunuzu veya yayınlarınızı değiştiren tek kişi olduğunuzdan emin olun

Ebeveyn Denetimleri

Oyun oynamak veya video izlemek için cihazınızı çocuklarınızla veya arkadaşlarınızla paylaşırsanız uygulama içeriğini gizli tutun

Sinsi Peek Hırsızlığa Karşı Koruma

Bu hırsızlık önleme özelliği, 3 denemeden sonra bir hırsız veya telefonunuzun kilidini açamayan herhangi birinin fotoğrafını çeker.

Fotoğraflar Fotoğraflar klasörünüze kaydedilir.

UYGULAMA KİLİTLEME PROGRAMLARI/ Smart App Lock

Smart App Lock, Android cihazınıza sanal engeller koyabileceğiniz bir güvenlik uygulamasıdır. Smart App Lock ile şifre-korumalı uygulamaları ya da diğer koruma yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Smart App Lock iki temel özelliğe sahiptir; ilki kilitli ekrandan belli uygulamaları gizlemenize izin veren kilit ekran koruması, diğeri ise cihazınızdaki herhangi bir uygulama üzerinde sanal kilit koymanıza izin veren uygulama korumasıdır.

İkinci özelliğin en iyi tarafı sadece belli başlı uygulamaları açmak için bir şifre kurmanıza izin vermez aynı zamanda telefonunuzu gizlice kurcalamak isteyen kişileri de yanıltır. Birisi telefonunuzdaki bir uygulamayı açmaya çalışırsa, bir hata mesajı ekranda belirir. Bununla birlikte, 'OK' tuşuna bir kaç saniye basılı tutarlarsa, normal bir şekilde uygulamaya erişebilirler.

Smart App Lock uygulamalarınızı meraklı gözlerden korumak için iyi bir araçtır. Örneğin, WhatsApp sohbetlerinizi kimsenin okumasını istemiyor musunuz? Bu uygulamayla bir şifre koyun ve rahatlayın.

UYGULAMA KİLİTLEME PROGRAMLARI/ AppLock

PIN, Desen veya Hareket ile istediğiniz uygulamaları korumanızı sağlar. Kilitleyebilirsiniz: Whatsapp, Facebook, Twitter, Skype, SMS, E-posta, Galeri, Kamera, USB bağlantısı, Ayarlar ve seçtiğiniz uygulamaları.

1. İğne, desen veya jest kullanarak uygulamaları kilitleyin.

2. Ekran Filtresi desteği: Tek tek uygulamaların ekran parlaklığını etkili bir şekilde yönetin

3. Rotation Lock desteği: Her uygulamada istenmeyen ekran döndürme işlemini önler

4. Gözcü: 3. başarısız şifre girişiminin ardından, yerleşik kamera saldırganın fotoğrafını çeker.

5. Kilit WiFi, 3G veri, Bluetooth, Senk, USB (MTP desteklenmiyor)

6. Ana Ekranı Kilitle, Giden Çağrıları Kilitle, Gelen Çağrıları Kilitle, Uygulamayı Kilitle/ Yükle

7. Zaman, WiFi tabanlı kilitleme politikası desteklenir.

8. Sahte Popup: Kilitli uygulama başlatıldığında sahte hata mesajı görüntüler.

9. Kullanılan minimum kaynak.

10. SMS komutunu kullanarak AppLock servisini uzaktan başlatın.

11. Hareket, Pim, Desen, Metin şifresi desteklenir.

UYGULAMA KİLİTLEME PROGRAMLARI/ CM Locker

CM Locker gizli verilerinizi korur Gizliliğinizi korumak için telefonunuzun ekranını kilitleyin. Hırsızlığa Karşı Koruma, kaybolan telefonunuzu bulmanıza, uzaktan kilitlemenize ve sirenlerini etkinleştirmenize yardımcı olabilir. Davetsiz misafir Selfie işlevi, yanlış parola giren davetsiz misafirlerin fotoğraflarını çeker. CM Locker'ı indirin ve ücretsiz olarak müthiş HD Duvar Kağıtları ve Tema alın!

Özellikler

CM Locker'ın kilit ekranı, telefonunuzu PIN ve kalıp şifre kilidi güvenliği ile davetsiz misafirlere karşı korur, parmak izi kilidi de desteklenen cihazlarda bulunur.

CM Locker'ın lockscreen'inde de ekranınızı açtığınızda hoş bir karşılama sunarak, zevkinize göre özelleştirebileceğiniz çeşitli stiller ve temalar var!

Davetsiz Misafir Selfie

Yanlış kilit ekranına giren davetsiz misafirlerin fotoğraflarını çeker.

Davetsiz misafirin fotoğrafı gizlilik güvenliği için anında e-postanıza gönderilecektir. Hırsızlığa Karşı Koruma

Cihazınızı uzaktan kilitlemek ve konumlandırmak veya gizlilik güvenliği için sirenini kapatmak için Facebook Hesabınızla CM Locker'ı bağlayın.

Kişiselleştirme

CM Locker, eşsiz Lockscreen'inizi oluşturmak için karıştırabileceğiniz ve eşleştirebileceğiniz harika HD duvar kağıtları, tema ve şifre modlarıyla doludur.

HD duvar kağıtları ve temalar otomatik olarak güncellenir.

Günlük Duvar Kağıdı Değiştirme işlevi, Lockscreen duvar kağıdınızı her gün yeni bir şeyle değiştirmenize yardımcı olur.

Bildirim Hatırlatma ve Anında Cevap

Kilit ekranında anında yeni mesajlara eriş.

Kilit ekranında doğrudan IMS mesajlarını (ör. WhatsApp, Facebook Messenger ve Line, vb.) Yanıtlayın, kilidini açmadan arkadaşlarınızla sohbet etmenin tadını çıkarın

Mesaj ayrıntılarını gizle.