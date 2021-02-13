En güzel sevgililer günü sözleri Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri!

Romantik anların yaşandığı ve çiftlerin birbirlerine aşk dolu jestler yaptığı 14 Şubat Sevgililer Gününde siz de duygularını en güzel şekilde ifade etmek ve sevgilinizi etkilemek için sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözlerini kullanabilirsiniz. İşte en güzel sevgililer günü sözleri ve anlamlı sevgililer günü mesajları,

Romantik anların yaşandığı ve çiftlerin birbirlerine aşk dolu jestler yaptığı 14 Şubat Sevgililer Gününde siz de duygularını en güzel şekilde ifade etmek ve sevgilinizi etkilemek için sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözlerini kullanabilirsiniz. İşte en güzel sevgililer günü sözleri ve anlamlı sevgililer günü mesajları,

EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE SEVGİLİ SÖZLERİ

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var..

Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanıydı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi yaşanmışlardan, duyulabilecek en ilk sıcaklık. Ve böylesi bir günde gelmesen de görmesen de sevmesen de en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana...

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

Öyle biri olacak ki her şeyi unutturacak… Ve diyeceksin ki… Bana içinde sen olmayan her şeyi unutturdun. Sen benim için işte öylesin aşkım sevgililer günün kutlu olsun.

Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum! Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bir damla gözyaşı olup, göz bebeklerinde dolup, yanaklarından süzülüp, dudaklarında ölmek isterdim.

Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!...

AŞK DOLU SEVGİLİ SÖZLERİ

Eskiden şiirler manasız gelirdi. Yağmur canımı sıkar, yeni doğan gün bir anlam ifade etmezdi. Şimdi senin varlığın başlı başına bir şiir, aşkın şair etti beni. Yağmurda seninle dans etmek, her yeni sabaha seninle uyanmak istiyorum sevgilim. Kalbinden daha konforlu hiçbir yerde bulunmamıştım bugüne kadar.

Balıkların sevgisini bilir misin? Birbirine dokunamazlar ama sevgilerini hep yüreklerinde hissederler. Bende şimdi sana dokunamıyorum çünkü sen hep yüreğimdesin.

Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var; onlar milyonlarca sen bir tanesin.

Karanlık gecede önemli değildir yıldızları görmek. Gündüzleri yıldızları görmek marifet, aşık olmak önemli değil, bir ömür boyu sevebilmek marifet.

Bazıları Sevgiliye Güzel Sözler ararken kısa ve net cümleler arar…

Bırak da seni ben seveyim. Yabancıya gitmesin gözlerin…

Şimdi yoksun… Seni dilediğim gibi düşünebilirim, tutup elini öpebilirim uzun uzun. Kimseler ayıplamaz beni yokluğunda seni sevdiğimi anlayamazlar ki!

Kim bilir hangi akşam güneşle beraber ben de söneceğim. Kim bilir hangi ellerden son suyumu içeceğim, belki görmeden öleceğim fakat yine de seni ebediyen seveceğim.

Uzaklıklar küçük sevgileri yok eder, büyükleri yüceltir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp ateşi yükselttiği gibi…

Bir kurşun sesi kadar hızlı geçer hayat… Ama öylesine zordur ki kurşunu havada sevdayı yürekte tutmak.

Gül yüzünün gülüşüne kurban olan bu can, CANAN için can olmuş, ey YAR.

Güzelliğinin bahçesinde açan taze güller, süslemiş gülüşünü canım sevgilim.

Sen hiç denizin ortasında yemyeşil bir orman gördün mü sakın olmaz deme ben senin gözlerinde ölülerin bile bulamadığı cenneti gördüm.

Korkma sakin gecelerden, pencerende yıldız gibi parlayacağım. Uzaklarda yalnızım sanma sakın, nefes gibi içinde, gölge gibi arkanda, can gibi canında olacağım.

Kafamı senden başka bir yana çevirdiğim zaman bile özlüyorum seni.

Şiir biter, şair gider, çay biter, zaman biter, gece geçer, sevgim sonsuz kalır.

Bana bu kadar güzel bakan kadının, gelinim olduğunu görmeden ölmek istemem.

Ömür dediğin şey bu kadar kısayken neden sana sürekli seni seviyorum demeyeyim?

Aşk kendinden vazgeçerek biz olanların değil, benliğini koruyarak bir olanların yazdığı bir hikayedir.

Yıldızlar kadar uzak bir hasrettir sana sevgim ey güzel, seninle tekrar buluşacağım güne gebe kalmışım. Çareler tükenmiş hasretine, seni canımdan çok seviyorum ey yar.

Keşke daha önce karşılaşmış olsaydık, daha önce aşık olurdum sana.

Sevgimi sadece gökyüzü bilsin, çünkü oranın şahitleri sayılamayacak kadar çok ve sen öyle özelsin ki sana ancak yıldızlar şahitlik yapabilir!

Bir kuştun sen uçup uçup dalıma kondun ve ben sana hep çiçek açtım yine gel diye, ama sen bir rüzgara kapılıp gittin. Üşüdüm, kırıldım ama hiç unutmadım.

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına sen kalayım.

Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin.

Uzun lafın kısası diye demiyorum Seni kendimden bile fazla seviyorum.

SENİ SEVİYORUM SÖZLERİ

Ey gönlümün sol yarısı! Aklıma koydum seni, aklım almadı, kalbime koydum seni, sana doymadı…

Seni seviyorum sözleri ile sizde sevdiğinize seni seviyorum demenin bin bir türlü mesajlarını yollayabilirsiniz.

Gel desem gelmezsin,sev desem sevmezsin biliyorum. Başka bir elde, başka bir gönüldesin. Geceleri gel bari rüyama, gündüzleri çektiğim azaba değsin.

Sen gönlüme düşen bir cemresin ve seninle yeşerdim sevgilim. Seni çok seviyorum her şeyim.

Öyle saraylar hanlar veremem belki sana ama benim kalbim sıcak bir yuvadır sana. Seni çok seviyorum kalbimin sahibi.

Her şey biliyor her şey, sen biliyor musun bakalım seni nice sevdiğimi? Üstüne titrediğimi? Geldiğimi? Gittiğimi…

SEVGİLİ SÖZLERİ VE SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Ömür dediğin şey bu kadar kısayken neden sana sürekli seni seviyorum demeyeyim?

Hayallerimize tutunsak mesela, yarın sabah gidip nikâh kıysak, ilerleyen zamanlarda burnu sana benzeyen, çenesinin kıvrımını benden alan bir çocuğumuz olsa, sevgisini senden, affetmeyi benden öğrense, bilgiyi senden doğruyu benden alsa hiç fena olmazdı. Çok bir şey istemiyorum sana benzesin yeter, gerisi teferruat.

Şiir biter, şair gider, çay biter, zaman biter, gece geçer, sevgim sonsuz kalır.

Birbirimizi daha çok sevmek için neyi bekliyoruz? Zaman gitgide kısalıyor ve ben seni hep daha fazla seviyorum.

Zaman geçer aşk buralara da uğrar elbet. Kapım sevgin için sonuna kadar açık, kalbim emrine amade. Seni bir ömür seviyor olacağım.

Bana bu kadar güzel bakan kadının, gelinim olduğunu görmeden ölmek istemem.

Şimdi sen uyuyorsun ya, rüyalarına girmek isterdim. Çocuklar gibi çıplak ayakla koşalım çimlerin üzerinde, tartışmalar olmasın aramızda, mutlulukla şarkılar söyleyelim, dudağından defalarca öpeyim seni, uyandığında yalnız ben kalayım aklında.

Aşk, dünyadaki lüks şeylerle ilgili değildir. En pahalı arabayı kullanmak ya da en pahalı evde yaşamak aşkla uzaktan yakından ilgili değildir. Aşk, rüyaları bir araya getirmek, birbirlerine yardım etmek, karşılığında bir şey beklemeden vermektir. Aşk hayattaki mutluluğu ve acıyı paylaşmakla ilgilidir. Sadece maddi olarak insanları değerlendiren insanlar, dünyanın en zengin insanı olabilirler belki ama aşk sahip olabilecekleri, parayla satın alabilecekleri bir şey değildir ve bu yüzden altın saraylarında, taşa dönmüş bir kalple yaşamaya devam eder ve en sonunda aşkı tatmadan ölüler.

Uzun lafın kısası diye demiyorum Seni kendimden bile fazla seviyorum.

ROMANTİK SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Ne mutlu bana ki, ben ruhen çok zenginim. Altın saraylarım yok belki ama kalbimin sultanını bulmuşum. Onun varlığı her yeri altına çevirir. Kalbimin anahtarını tutan, kalbimin sultanısın sen.

Her sabah, seni severek yeni güne başlamanın verdiği mutluluk tarif edilemez sevgilim. Sanki yeni doğmuş bir bebek gibi hayata en başından başladım. Senden öncesi öylesine eksik ve manasız ki. Sensiz geçen senelerin acısını çıkarırcasına gözlerine dalıp, saatlerce güzel bir manzarayı izler gibi seyretmek istiyorum güzel yüzünü.

Sen benim kutup yıldızım gibisin. Ne zaman yolumu şaşırsam gökyüzüne bakıp da yönümü bulur gibi kalbimdeki sana bakarak doğru yola gidiyorum. Ne zaman kötü bir düşünce gelse aklıma hemen seni düşünüyorum. Birlikte geçireceğimiz o güzel hayatı, yenilerini ekleyeceğimiz eşsiz anılarımızı. Hayatımda olduğun sürece asla kaybolmayacağımı bilmek çok güzel bir his sevgilim.

Öyle biri olacak ki her şeyi unutturacak… Ve diyeceksin ki… Bana içinde sen olmayan her şeyi unutturdun. Sen benim için işte öylesin aşkım sevgililer günün kutlu olsun.

Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanıydı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi yaşanmışlardan, duyulabilecek en ilk sıcaklık. Ve böylesi bir günde gelmesende görmesende sevmesende en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana...

Sevgilim, hangi saatte kalktığını, çayı kaç şekerli içtiğini, parmak izlerini, hangi sanatçıyı sevdiğini, neler yapmak istediğini, denize sadece izlemek için gittiğini, gerildiğinde gözünü kapatmanı, eriği tuzla değil de şekerle yediğini benden başka kimse bilemez. Seni sevdiğimi daha nasıl anlatayım?

Seni kelimelerin ötesinde seviyorum. O yüzden seni hiçbir şiirle ya da şarkıyla kıyaslayamam. Onların ötesindesin benim için. En güzel şarkı, en güzel bestesin daha henüz yazılmayan ama sadece benim içimde yaşayan.

Her gün yeniden mi diye sorma, her gün yeniden seviyorum ben seni.

Daha fazla ne söyleyebilirim? Güzel gülüşünü seviyorum; Senin güzel gözlerine tapıyorum ve parçalara dağılmış hayatımı toparladığın için de sana minnettarım. Varlığınla şu hayatın yaşamaya değer olduğunun farkına vardım. Az şey mi bu? Oysa sen olmadan önce dünya benim için sadece sıkıntıyla yaşamak zorunda olduğum bir yerdi. Renksiz ve sevgisiz bir yer. Senin karşıma çıkman tesadüf mü? Yoksa kaderin tatlı bir oyunu mu bilmiyorum ama iyi ki varsın hayatımda bir tanem. Seninle olduğum her gün bayram gibidir. İçimdeki sevda çiçeğini senin güzelliklerinle büyüttüm. Sana hayatımı borçluyum. Bir de aşka inanmamı sağladığın için çok ama çok mutluyum.

Keşke daha önce karşılaşmış olsaydık, daha önce aşık olurdum sana.

Seni seviyorum demek için sadece iki dudak yeterli değil sevgili, önce kocam bir yüreğe ihtiyacın var.

Senden önce kendimi kaybolmuş gibi hissediyordum. Her yer karanlıktı ve bir daha asla güneş doğmayacaktı sanki içimde. Sonra sen geldin ve beni saklandığım o karanlık kuyudan çıkardın. Bana yeniden sevmeyi daha da önemlisi tekrardan güvenebilmeyi öğrettin. O kadar sıkı sarıldın ki bana, sanki yıllarca kaldık öyle. Ellerimi tuttuğun o ilk günden beri kalbim yalnızca senin için atıyor sevgilim.

Bir seni seviyorum sevgili, senden gayrısı benim için yaşamıyor bile.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın derinliklerinde ki huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Eskiler böyle der. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. Yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım!

SEVGİLİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat.

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin hak edemeyeceği kadar özelsin. Seni çok seviyorum aşkım, sevgililer günümüz kutlu olsun.

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.

Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.

İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

SEVGİLİ SÖZLERİ

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel… Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgârlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, uzat yanağını. Mucuk!

Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

SEVGİLİ SÖZLERİ

Sevgi sana hissettiklerimi anlatmak için çok zayıf bir kelimedir. Bu hayat, sana aşık olduğumu delice ifade etmek için çok küçük bir zamandır. SENİ ÇOK SEVİYORUM… 14 Şubat Sevgililer Günün Kutlu olsun aşkım.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum. Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum. Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın! Seni çok seviyorum. Sevgiler günümüz kutlu olsun sevgilim!

Sensiz bir gün güneşsiz bir gündür, sensiz bir gece aysız bir gecedir; Sensiz bir hayat, yaşamı olmayan bir hayattır.

Ne istediysem sende buldum. Senden öncesi yok sanki seninle doğmuşum. Beni artık bende arama. Ben sen olmuşum sevdiğim.

Sevgilim, sana olan aşkım denizler kadar derin ve gökyüzü kadar yüksek.

Ve ben hayatımda sana sahip olduğum için en şanslı adamım! Sevgililer Günün Kutlu Olsun tatlım!

SEVGİLİ SÖZLERİ

Sıcak bir tebessüm yakınlaşmadır diğer kişiye; birden döndürür bir kişiye. Geçmişe sığınıp anılara sığınsan bile, yetmez o ömür yalnız başına bir kişiye.

EN ROMANTİK SENİ SEVİYORUM SÖZLERİ

Sen yeter ki bana seni seviyorum de. Sözlerinle olmasa da gözlerinle söyle. Ben hissedeyim, yeter bana.

Ne zaman üzülürsen, başın sıkışırsa, ağlarsan, acıdan dayanamazsan hep beni ara. Seni seviyorum bunu sakın unutma.

Bana hep soruyordun neden seni seviyorum demiyorsun diye. Her zaman söylenmez o söz. Hissederek söylemek gerek. O sözün sorumluluğunu almak gerek. İşte şimdi daha iyi anlıyorum. Bu kelimenin en çok yakıştığı insan. Seni deli gibi seviyorum.

Öylesine yeni ve taze ki içimde ki sevgi. Yıllar geçtikte eskimeyecek. Sana olan bu kocaman aşkım, inan hiç bitmeyecek.

Sen benim başımın belasısın. Ama bir belayı bu kadar çok sevebileceğimi asla düşünmezdim. Ne söylersen söyle, sen haklısın.

Yüreğimde kötü duygular yoktur benim. Çünkü yüreğimde sen varsın. Sanma ki gittiğinde seni unuturum, ben nereye baksam orada sen varsın.

Kime anlatsam sana olan büyük aşkımı ve sevgimi, kime bahsetsem senden, senin yerinde olmak istedi. Seni o kadar çok seviyorum ki sevgili, kimse senin gibi olmadı.

SEVGİLİ SÖZLERİ

Birine çok değer vermek onu kaybetmenin birinci aşamasıdır. Önce çok değer verirsiniz, seversiniz yavaş yavaş yok olur. Çünkü onun gitmesi için ona sadece "seni seviyorum" demeniz inan yeterli olur.

Bana kızma. İnsan anca, aşık olunca, çok sevince kıskanır, sahiplenir, yanında olmak ister, karışır, her anını bilmek ister, sevmek ister, görmek ister, onun ellerini hep tutmak ister. Anla beni, seni nasıl çok sevdiğimi.

Gidilmemiş şehir huzuru sundun bana sen. Keşfedilmemiş güzellikler sonra. Beni ben yapan ne varsa dışıma çıkardın. Benden yeni bir insan meydana getirdin. Neden sevdin diye sorma! Konu bu kadar derin işte!

Mevsimlerden yazı, günlerden pazarı, aylardan, temmuzu, renklerden pembeyi ama hepsinden çok seni seviyorum sevdiğim.

Ben hep bir bahane bulur yine severim seni. Seni daha çok sevdirecek bir bahaneyi yine bulurum. Ben bu dünyaya seni sevmek için geldim.

Seni hata yaptığında bırakacak kadar değil, baştan aşağı hata olduğun zamanlarda bile vazgeçemeyecek kadar çok seviyorum.

Ne kadar cümle varsa güzellikten yana üstüne yığardım ama ben tek bir cümle seçtim. Dünyadan geçişinde sana rastlamam ve seni bulmam en büyük şansımdı. En güzel şansım seni seviyorum.

Süslü cümleler kuramam bilirsin beni. Çoğu zaman iki kelimeyi bir araya da getiremem. Ama şu dünyada seni en çok ben sevebilirim..