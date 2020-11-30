En güzel Lazanya tarifi: Kıymalı lazanya tarifi, Vejetaryen lazanya tarifi
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En güzel Lazanya tarifi: Kıymalı lazanya tarifi, Vejetaryen lazanya tarifi

30.11.2020 10:02 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:07
En güzel Lazanya tarifi: Kıymalı lazanya tarifi, Vejetaryen lazanya tarifi

Lazanya tarifi, İtalyan mutfağından mutfağımıza gelmiş en lezzetli yemeklerden biridir. Türk mutfağına uyarlanan tarifleri de bir o kadar lezzetlidir. Kıymanın, makarnanın ve beşamel sosun o mükemmel uyumu yediden yetmişe herkesi etkisi altına alıyor. Peki en güzel lazanya tarifi nasıl yapılır? Lazanya yapmanın püf noktaları nelerdir?

Lazanya tarifi birçok farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Bu İtalyan lezzetli ülkemizde farklı ve daha geleneksel tatlarla pişiriliyor ve servis ediliyor. Bu yazımızda sizlere en güzel ve orijinal lazanya nasıl yapılır, onu anlatacağız. Birçok tarif arasından en sevilen ve en lezzetli olanını sizler için seçtik. Üstelik et yemeyenler için bir de sebzeli lazanya alternatifi sunuyoruz! İşte en lezzetli lazanya tarifi! Kıymalı lazanya tarifi püf noktaları!

En güzel Lazanya tarifi: Kıymalı lazanya tarifi, Vejetaryen lazanya tarifi

ORİJİNAL KIYMALI LAZANYA TARİFİ

Orijinal lazanya tarifi kıymalı ve bolonez soslu lazanya tarifidir. Evde de dışarıdaki kadar lezzetli (hatta daha güzel) lazanya yapabilmek mümkündür. Aşağıda orijinal lazanya tarifine birkaç farklı dokunuş yapılmış ve lezzeti arttırılmıştır. En güzel lazanyayı şimdi evde yapabilirsiniz, bunun için gerekli malzemeniz olsun yeter. Tarif ve püf noktaları aşağıda biz veriyoruz!

Malzemeler:

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  • 500 gram kıyma
  • 1 paket lazanya
  • 3 adet domates
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet havuç
  • 2 diş sarımsak
  • 2 dal kereviz sapı
  • 10 adet mantar
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 adet defne yaprağı
  • Bir tutam rendelenmiş muskat (toz muskat baharatı da olur)
  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Beşamel sos
En güzel Lazanya tarifi: Kıymalı lazanya tarifi, Vejetaryen lazanya tarifi

HAZIRLANIŞI:

  • Bir tavada sıvı yağı kızdıralım ve küp küp doğranmış soğanları ekleyelim. Soğanlar hafif kavrulduktan sonra yine küçük küçük doğranmış havuçları da ekleyelim. Havuçlar da 2-3 dakika kavrulmalı.
  • Kavrulan havuçların üzerine kıymayı da ekleyelim ve hepsini beraber kavuralım. Mantarları ve kereviz saplarını da küçük küçük doğrayalım ve ekleyelim. Hepsini beraber iyice kavuralım.
  • Daha sonra baharatlarını, rendelenmiş sarımsakları ve defne yaprağını da ekleyelim kavuralım. Salça tamamen tercihe bağlı fakat renk vermesi ve lezzeti açısından tavsiye ediyoruz. Salçasını da ekledikten sonra son olarak domatesleri de rendeleyerek harca ekleyelim. Bütün malzemeleri iyice karıştırarak kavuralım. Domates suyunu çektikten sonra altını kapatalım. Harcımız hazır.
  • Pişireceğimiz kabın en altına beşamel sos (beşamel sos nasıl yapılır sorusunun cevabını aşağıda vereceğiz.) yayalım ve lazanya yapraklarının ilk katını dizelim. Lazanya yapraklarını çok az haşlayarak pişiren tarifler de mevcut, fakat sos ve harçla zaten yumuşayacağı için buna gerek yoktur.
  • Lazanya yapraklarının üzerine harçtan ekleyelim, üzerine beşamel sos ve kaşar peyniri ekleyelim. Bunu birkaç kat daha tekrarlayalım.
  • En üst kata beşamel sosun kalanını dökelim ve üst tabakayı sos ve kaşar ile kaplayalım.
  • Hazır olan lazanyayı önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirelim. Piştikten sonra üzerine maydanoz serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
En güzel Lazanya tarifi: Kıymalı lazanya tarifi, Vejetaryen lazanya tarifi

BEŞAMEL SOS NASIL YAPILIR?

Beşamel sos lazanyanın olmazsa olmasıdır. Eğer beşamel sos sevmiyorsanız lazanyadaki kaşar miktarını arttırabilir ya da süt kreması seçeneği ile de deneyebilirsiniz. Fakat orijinal lazanya tarifi için her tarifte karşınıza beşamel sos çıkacaktır. Lazanya tarifi için beşamel sos hazırlayacaksanız mutlaka püf noktalarını da okumalısınız ki kıvamını tutturabilesiniz.

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım adet küçük kuru soğan (tercihe bağlı)
  • 1/4 adet defne yaprağı (tercihe bağlı)
  • 1/4 çay kaşığı karabiber
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 2 adet karanfil (tercihe bağlı)

Püf Noktaları:

  • Yukarıda tercihe bağlı olarak belirttiğimiz karanfil, defne yaprağı ve kuru soğan süte aroma vermesi için önerilen tatlardır. Kullanılması zorunlu değildir. Beşamel sosta sevilmeyen süt ve un kokusu bu malzemelerle ortadan kalkmaktadır. Yalnızca sütü kaynatma noktasında bu malzemeleri kullanacağız.
En güzel Lazanya tarifi: Kıymalı lazanya tarifi, Vejetaryen lazanya tarifi

Hazırlanışı:

  • Eğer aroma katacak malzemeler kullanılacaksa öncelikle kuru soğana çeltik atılır ve defne yaprağı oraya geçirilir. Karanfiller de aynı şekilde soğana batırılır.
  • Soğuk sütü derin bir tencereye alalım ve kuru soğanı da ekleyerek ısıtmaya başlayalım. Süt ısındığı zaman soğanı çıkarabilirsiniz.
  • Ayrı bir tavaya tereyağını alalım ve kısık ateşte ısıtmaya başlayalım. Yağ eridikten sonra unu da ekleyerek iyice kavuralım. Burada unun hafif bir şekilde renk alıncaya kadar kavrulması çok önemli.
  • Un renk aldıktan sonra yavaş yavaş sütü eklemeye başlayalım. Sütü eklerken topaklanmaması için hızlıca çırpmak çok önemlidir. Çırpma teliyle pürüzsüz bir kıvam olana kadar çırpalım.
  • Sütün tamamını ekleyip iyice çırptığımız sosa son olarak tuz ve karabiberi de ekleyelim.
  • Koyulaşana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Sıcak olarak servis edebilir ya da yemeğin üzerinde kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!
En güzel Lazanya tarifi: Kıymalı lazanya tarifi, Vejetaryen lazanya tarifi

SEBZELİ LAZANYA TARİFİ

Orijinal lazanya tarifi kıymalı olan lazanya tarifidir. Fakat et yemeyenler için de birbirinden farklı lazanya alternatifleri bulunur. Bunlardan biri de Sebzeli Lazanya Tarifi! Tarifteki makarna ve beşamel sos sabit kalıyor, tek değişen iç malzemeleri. Dilerseniz aşağıdaki malzemelere ek olarak kendi sevdiğiniz sebzeleri de ekleyebilirsiniz. Geçelim tarife!

Malzemeler:

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  • Yarım paket lazanya
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 adet havuç
  • 2 adet kabak
  • 250 gram ıspanak yaprağı
  • 2 adet domates
  • 2-3 dal kereviz sapı
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 3 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 10 yaprak taze fesleğen
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (üzeri için)
  • 1 kaşık kuru fesleğen (üzeri için)
  • 1 çay bardağı sıcak su
  • Beşamel sos

Servis Önerisi:

Lazanyanın üzerini kuru fesleğen yerine pesto sosuyla da süslendirebilir ve renk katabilirsiniz. Pesto sosu yapmak için blenderdan 10-12 yaprak taze fesleğen, 1 diş sarımsak ve zeytinyağını geçirebilirsiniz. Hazır olarak satılan sosları da kullanabilirsiniz.

En güzel Lazanya tarifi: Kıymalı lazanya tarifi, Vejetaryen lazanya tarifi

Hazırlanışı:

  • Kuru soğanların kabuklarını soyalım ince ince doğrayalım, sarımsakları da soyup ince ince kıyalım.
  • Tüm sebzeleri iyice yıkayalım. Kabakların kabuklarını traşlayalım. İnce halkalar halinde keselim.Kabakların üstünü kurulayalım ve bir yanmaz tavada arkalı önlü birazcık kızartalım.
  • Havuçları soyup rendenin kalın bölümüyle rendeleyelim. Kereviz saplarını da ince ince kıyalım. Domateslerin kabuklarını soyalım ve küçük küçük doğrayalım. Ispanakları iyice yıkadıktan sonra kurulayalım.
  • Bir tavanın içerisine zeytinyağını alalım ve kızdırmaya başlayalım. Öncelikle kuru soğanı ve sarımsakları ekleyerek iyice kavuralım. Kavrulan soğan ve sarımsakların üzerine yine minik minik doğranmış havuçları ekleyelim. Domatesi de ekledikten sonra suyunu çekene kadar kavurmaya devam edelim. Salça da ekleyerek pişirmeye bırakalım.
  • Ispanak, fesleğen yaprakları ve kereviz sağını da ekleyelim. Gerek görürsek bir miktar sıcak su ekleyerek pişirmeye devam edelim. Tuz ve taze çekilmiş karabiberi de ekleyelim.
  • Ayrı bir tencerede beşamel sosu pişirelim.
  • Pişirim yapacağımız ısıya dayanaklı bir kabın/tepsinin zeminini sıvı yağla iyice yağlayalım. Pişirmeden oda sıcaklığında beklettiğimiz lazanya yapraklarını ilk sıraya dizelim. Üzerine beşamel sostan bir miktar yayalım.
  • Izgara kabak dilimlerini lazanya yaprağının üzerine dizelim. Bir kat daha lazanya yaprağı dizelim ve bu sefer hazırladığımız ıspanaklı sebze harcından yayalım.
  • Harç ve lazanya yaprakları bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. En üst kata kalan beşamel sosu da yayalım ve kaşar peynirlerini de ekleyelim. Kullanacaksak biraz pesto sostan da ekleyip pişirmeye verelim.
  • Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına lazanyayı ekleyelim ve yaklaşık 15-20 dakika pişirelim. Pişip üzeri kızardıktan sonra servise hazır olacaktır. Pesto sosu dilerseniz bu aşamada sunum için de kullanabilirsiniz. Servise hazır! Afiyet olsun!

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