Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti
Arjantin’de bankadan engelli maaşını alan bir kişinin, işlem sonrası yürüyerek uzaklaştığı görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Videoda kişinin bankaya farklı, çıkışta ise daha rahat hareket ettiği görülürken, bazı kullanıcılar durumu “sahte engellilik” olarak yorumladı.
KAMERALARA YANSIYAN ANLAR
Görüntülerde, bankaya engelli gibi hareket ederek gelen kişinin, maaşını aldıktan sonra daha rahat bir şekilde yürüdüğü görülüyor. Bu anlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI
Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar durumu “sahte engellilik” olarak değerlendirirken, bazıları ise görüntülerin yanıltıcı olabileceğini ve kişinin sağlık durumunun bilinmediğini savundu.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Görüntülerin detayları ve kişinin durumu hakkında net bilgi bulunmuyor.