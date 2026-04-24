Trabzon'da kayıp Oral'dan 12 gündür haber alınamıyor; son görüntüleri kamerada
TRABZON'da evlerinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Oral Şengün'den (27), 12 gündür haber alınamıyor. Başlatılan arama çalışmalarında henüz sonuç alınamazken, Şengün'ün kaybolduğu güne ait son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Araklı ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Oral Şengün, 13 Nisan günü ayrıldığı evlerine geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. İhbarla polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Aramalar sürerken, Oral Şengün'ün evinden ayrılıktan sonra ilçedeki caddeden yürüdüğü anlara ait son görüntüleri, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Şengün'ün caddede yürüyerek yolun karşısına geçtiği anlar yer aldı.