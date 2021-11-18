Emirhan'dan acı haber... Doğum gününde yaşamını yitirdi

Doğuştan kalp hastası olan, 8 yıldır organ bekleme listesinde kalp nakli için bekleyen ve iki haftadır da 'acil' listesinde Türkiye'de ilk sırada yer alan Emirhan Taçyıldız, 13'ncü doğum gününde yaşamını yitirdi. Emirhan Taçyıldız, Gaziosmanpaşa'da bulunan Paşaçayırı Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. DHA aracılığı ile sesini duyurmaya çalışan Emirhan'ın annesi Emine Taçyıldız, gözyaşları içinde organ bağışı çağrısında bulunmuş, "Ne olur bağış yapın, oğluma hayat olun" demişti. Emirhan'ın en büyük hayali iyileştiğinde lunaparkta hızlı tren ve gondola binmekti.

"EMİRHAN'IN ÖLÜMÜ SONRASI BÜTÜN AİLE ORGANLARIMIZI BAĞIŞLAMA KARARI ALDIK"

BEKLEME LİSTESİNDE TÜRKİYE'DE İLK SIRADAYDI

ANNESİ "OĞLUMA CAN OLUN" DEDİ AMA OLMADI