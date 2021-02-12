Ehliyet sınavı soruları 2021! Çıkmış ehliyet sınavı soruları

EHLİYET SINAVI SORULARI 2021

Soru 1.Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

*A) Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak

B) Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak

C) Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek

D) Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak

Soru 2.Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

A) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada

B) Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede

*C) İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede

D) Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede

Soru 3."Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır."

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

A)Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak

B)Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

*C)Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek

D)Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak

Soru 4.Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

A) Bisiklet

B) Motosiklet

C) Lastik tekerlekli Traktör

*D) Tehlikeli madde taşıyan araç

Soru 5.Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

A) Asabi

B) Öfkeli

C) Stresli

*D) Hoş görülü

Soru 6.I- Deri soğuk ve nemlidir.

II- Nabız düzenli ve dolgundur.

III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.

Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

*C) I ve III

D) II ve III

Soru 7.Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

*A) Meyve suyu içirilmesi

B) Şoka karşı önlem alınması

C) Yara yerinin soğuk tutulması

D) Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi

Soru 8.

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken

II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde

III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

A)Yalnız I

B)I ve II.

C)II ve III.

*D)I, II ve III.

Soru 10.Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

I- Sağa dönüş

II- Sola dönüş

III- Aynı yönde ilerleme

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

*D) I, II ve III

Soru 11.Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?

*A) Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme

B) Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme

C) Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme

D) Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme

Soru 12.Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

A) Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması

B) Periyodik bakım kartının doldurulması

C) Muayenesinin yaptırılmamış olması

*D) Kayıt ve tescilinin onaylanması

Soru 13.

I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

A) Yalnız III

B) I ve II.

*C) I ve III.

D) I, II ve III.

Soru 15.Yeni yönetmelikleri göre, "C" sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi, aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir?

A) Çekici, kamyon, minibüs

B) Otobüs, kamyon, kamyonet

C) İş makinesi, otomobil, minibüs

*D) Kamyon, Moped, lastik tekerlekli traktör

Soru 16.Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Otomobil, otobüse

*B) Otobüs, otomobile

C) Şeridi daralmış olan, diğerine

D) Azami ağırlığı az olan, diğerine

Soru 17.Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

*A) Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek

B) Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak

C) Denetimlerde problem yaşamamak

D) Ceza almaktan çekinmek

Soru 18.Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

A) Cam suyu

B) Fren hidroliği

C) Akü elektroliti

*D) Motor soğutma suyu

Soru 19.Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

A) Zırhlı taşıt

B) Kamu hizmeti taşıtı

*C) Organ nakil araçları

D) Umum servis araçları

Soru 22.Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

*A) İşaret vermeden şerit değiştirmesi

B) Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi

C) Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması

D) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi

Soru 23.Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?

A) Minibüslerde

B) Otomobillerde

*C) Lâstik Tekerlekli Traktörlerde

D) Tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında

Soru 24.Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

A) Hız sınırlamasına

B) Trafik yasaklarına

*C) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

D) Çevreyi rahatsız etmemeye

Soru 25.

• Gereksiz yere korna çalınması

• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması

• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A) Yolculuğun huzurlu geçmesine

B) Yolculuk süresinin kısalmasına

C) Trafiğin hızlı akmasına

*D) Gürültü kirliliğine

Soru 26.Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

A) B

B) C

*C) G

D) D

Soru 27.

I- Soğukkanlılığını korumak

II- Her zaman tedbirli olmak

III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

A) Yalnız I

B) I - II

C) II - III

*D) I - II - III

Soru 29.Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kam (eksantrik) aşınmıştır.

*B) Silindirler aşınmıştır.

C) Krank mili aşınmıştır.

D) Volan aşınmıştır.

Soru 30.Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

*A) Isıtma bujisi ikaz ışığı

B) El freni çekili ikaz ışığı

C) Yağ basıncı ikaz ışığı

D) Akü şarj ikaz ışığı

Soru 31.Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır?

A) Karter

B) Külbütör

*C) Radyatör

D) Karbüratör

Soru 32.Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

A) Kürek kemiği

*B) Ön kol kemiği

C) Kaburga kemiği

D) Köprücük kemiği

Soru 33.Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

*A) Motor yağı

B) Antifriz

C) Fren hidroliği

D) Akü elektroliti

Soru 34.Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?

A) Eksantrik milinde balanssızlık vardır.

B) Alternatörde balanssızlık vardır.

C) Pistonlarda balanssızlık vardır.

*D) Lastiklerde balanssızlık vardır.

Soru 35.Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?

*A) Sadece öğrenci indirip bindirirken

B) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda

C) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman

D) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman

Soru 36.

I. Ani hızlanmalar yapılması

II. Araç lastiklerinin eskimesi

III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A) Yalnız I

*B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Soru 37.Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

*A) Minibüs

B) Tramvay

*C) Kamyonet

D) Arazi taşıtı

Soru 38.Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Motor daha iyi yağlama yapar.

B) Motor daha yavaş döner.

*C) Marş dişlisi zarar görür.

D) Motor daha hızlı döner.

Soru 39.Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması

B) Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması

*C) 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması

D) Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması

Soru 40.Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

A) Kırmızı ışıkta

B) Sarı ışıkta

*C) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta

D) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta

Soru 41.Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması

B) Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması

*C) Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması

D) Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması

Soru 42.

2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

*A) 2

B) 3

C) 5

D) 10

Soru 43.Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

*A) Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi

B) Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

C) Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması

*D) Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Soru 44.

• Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması

• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A) Çevre kirliliğinin artması

B) Sürüş konforunun azalması

C) Trafik yoğunluğunun artması

*D) Aracın daha az yakıt tüketmesi

Soru 46.Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?

A) Kırık

B) Çıkık

*C) Burkulma

D) Çarpma

Soru 47.Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

A) Pazı kemiği

B) Kaval kemiği

*C) Kaburga kemiği

D) Uyluk kemiği

Soru 48.

•Bulantı ve kusma olması

•Burun ve kulaktan kan gelmesi

•Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

*A) Baş yaralanması

B) Akciğer delinmesi

C) Dalak yırtılması

D) Kalp spazmı

Soru 49.Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

*A) Yakıt tüketiminin artması

B) Yakıt tüketiminin düşmesi

C) Motorun sarsıntılı çalışması

D) Motorda yağlamanın olmaması