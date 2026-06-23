ZİÇEV, özel gereksinimli bireyler için yaşamın sınırlarını yeniden tanımlıyor

Özel gereksinimli bir bireyin ilk kez sahneye çıkması, kendi başına alışveriş yapabilmesi, bir yüzme yarışını tamamlaması ya da sosyal hayatın içinde özgüvenle yer alabilmesi çoğu zaman yıllar süren emeğin, doğru eğitimin ve güçlü dayanışmanın sonucunda oluyor. Tam 44 yıldır bu dönüşümün görünmeyen mimarlarından biri olan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV); eğitimden rehabilitasyona, sanattan spora, aile danışmanlığından bağımsız yaşam becerilerine kadar uzanan bütüncül bir yaklaşımla hizmet veriyor.

Türkiye genelindeki 14 şubesiyle faaliyetlerini sürdüren ZİÇEV, bugün binlerce öğrencinin eğitim ve gelişim yolculuğuna eşlik ediyor. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, yatılı bakım merkezleri, sanat merkezleri ve yaşam destek alanlarıyla faaliyet gösteren ZİÇEV; bireylerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini birlikte ele alan bir sistem uyguluyor. Böylece bireylerin günlük yaşam becerilerinden iletişim yetkinliklerine, sosyal uyumdan özgüven gelişimine kadar birçok alanda ilerlemeleri ve hayatla daha güçlü bağ kurmaları sağlanıyor. ZİÇEV’in geliştirdiği eğitim modeli, her bireyin farklı potansiyeller taşıdığı gerçeğinden hareket ediyor. Bu doğrultuda uygulanan ZİÇEV Erken Eğitim Programı (ZEEP) kapsamında çocukların gelişim süreçleri detaylı biçimde analiz edilerek kişiye özel eğitim planları hazırlanıyor. Motor gelişim, bilişsel beceriler, dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişim ve öz bakım alanlarında yürütülen çalışmalar, çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor.

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarıları bulunuyor

Vakıf; müzik, dans, tiyatro, folklor, drama ve spor faaliyetlerini rehabilitasyon sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendiriyor. Basketboldan yüzmeye, atletizmden jimnastiğe kadar farklı branşlarda sürdürülen sportif çalışmalar sayesinde özel gereksinimli bireylerin hem fiziksel gelişimleri destekleniyor hem de sosyal hayata daha aktif katılımları teşvik ediliyor. Türkiye’de özel sporcular alanında birçok ilke imza atan ZİÇEV, bowling branşının yaygınlaşmasından açık deniz yüzme organizasyonlarına kadar dikkat çeken projeleri hayata geçirdi. Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde edilen başarılar, doğru destek ve fırsat eşitliği sağlandığında özel gereksinimli bireylerin neler başarabileceğini güçlü biçimde ortaya koyuyor.

Hayata geçirilen çalışmalarla ailelere güven veriyor

Vakfın en dikkat çeken çalışmalarından biri de aile odaklı yaklaşımı. Aile eğitimleri, danışmanlık programları ve rehberlik hizmetleriyle çocukların gelişim süreçleri ev ortamında da desteklenirken, ailelerin gelecek kaygılarını azaltmaya yönelik sürdürülebilir yaşam modelleri üzerinde çalışılıyor. Özellikle özel evlada sahip ailelerin “Benden sonra ne olacak?” sorusuna güven veren çözümler üretmeyi hedefleyen Vakıf, bağımsız yaşam becerilerini merkeze alan projeleriyle dikkat çekiyor. Gönüllülük temelli yapısıyla faaliyetlerini sürdüren ZİÇEV, yıllar içinde geliştirdiği eğitim ve rehabilitasyon modeliyle birçok kuruma da örnek oldu. Toplumsal farkındalığın güçlenmesi, özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanında daha görünür hale gelmesi ve sosyal hayata eşit katılım sağlayabilmesi için çalışmalarını sürdüren Vakıf, dayanışmayı büyüten yaklaşımıyla öne çıkıyor. ZİÇEV’e destek veren isimler arasında yer alan Arzum Onan da vakfın yürüttüğü farkındalık çalışmalarında aktif rol üstleniyor. Vakfın son reklam filminde yer alan Onan, özel gereksinimli bireylerin yaşamına dikkat çeken sosyal farkındalık çalışmalarına güçlü bir katkı sunuyor.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Hakkında:

8 Mart 1982’de 1982 yılında Ankara’da Makbule Ölçen başkanlığında bir grup gönüllü tarafından kurulan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), zihinsel yetersizliği bulunan çocukların ve bireylerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal yaşama katılım süreçlerini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren köklü bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfın temelleri, Türkiye’de zihinsel yetersizliği bulunan çocukların eğitim hakkına erişimin oldukça sınırlı olduğu bir dönemde atılmış; özel eğitim alanında öncü uygulamalar geliştirerek binlerce çocuğun yaşamına dokunan bir yapıya dönüşmüştür. Bugün Türkiye genelindeki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, yatılı bakım hizmetleri, sanat terapi merkezleri ve soluk alma evleriyle çalışmalarını sürdüren ZİÇEV, bireylerin bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmeyi ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. Gönüllülük esasına dayanan yapısıyla faaliyet gösteren vakıf, özel eğitim alanında geliştirdiği model ve projelerle Türkiye’de birçok kuruma örnek olmaya devam etmektedir.

Kaynak: Haberler.com