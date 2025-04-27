USKAİD'in genel kuruluna Adalet Bakanı Tunç'tan sürpriz ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Sosyal Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD)'nin olağanüstü genel kurulunu sürpriz bir şekilde katıldı.

Uluslararası Sosyal Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD), 26 Nisan 2025 tarihinde Anadolu Hakim Evi'nde olağanüstü genel kurulunu yoğun katılımla gerçekleştirdi. İlim, kültür ve iş birliği vurgusunun öne çıktığı toplantıda, güçlü birlik mesajları verildi.

"İLİM VE BİLİMLE DAHA AYDINLIK YARINLARA"

Genel Kurul, USKAİD Genel Sekreteri Prof. Dr. Aynur Aydın'ın gündem okuması ile başladı; ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Divan Başkanlığına Can Çobanoğlu, kâtip üyeliklerine ise Prof. Dr. Zeynep Ökten ve Prof. Dr. Aynur Aydın seçildi. Açılış konuşmasında USKAİD Başkanı Av. Selman Yaray, "Birlikte daha güçlü, ilim ve bilimle daha aydınlık yarınlara" mesajını verdi.

Toplantı boyunca Öğr. Gör. Umut Elbir (USKEF Başkanı), Mehmet Hüsrev (TÜMBİFED Başkanı), Erol Aykut (RİBİAD Başkanı), Ayşe Çebi (TÜMBİAD Başkan Vekili), Mustafa Topaloğlu ve Kıvanç Uslu (TSTK ve USKAİD Gençlik Komisyonu Başkanı) söz alarak, sivil toplumun güçlenmesi ve ortak projelerin artırılması gerektiğini vurguladılar.

ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Toplantıya, akademi, kamu ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı: Prof. Dr. Mustafa Uslu, Prof. Dr. Kenan Aydın, Prof. Dr. Ali Akdemir, Doç. Dr. Nimet Velioğlu, Doç. Dr. Meral Özomay, Prof. Dr. Şener Akıncı, A Spor Yorumcusu Güvenç Kurtar, İŞKAGİD Başkanı Arzu Özkaya, Darphane Müdürü Yaşar Çukur, Kadın Kooperatifler Birliği Başkanı Bahar Kastan, DMO İstanbul Müdürü Aydın Akyürek ve LİGDER Başkanı Yasin Akca ile Genel Koordinatör Arif Ekşi de toplantıya destek veren isimler arasında yer aldı.

Program kapsamında, TSTK Genel Başkanı ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin "Girişimcilik" üzerine etkili bir konferans verirken, İTÜ Maden Fakültesi Dekanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kumral, "Türkiye ve Dünyada Madenciliğin Bugünü ve Yarını" konulu çarpıcı bir sunum gerçekleştirdi.

BAKAN TUNÇ'TAN SÜRPRİZ ZİYARET

Toplantıya sürpriz bir şekilde katılan Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç, USKAİD üyeleri tarafından coşkulu alkışlarla karşılandı. Sayın Tunç, toplantıya gösterdiği destekle, sivil toplum kuruluşlarının önemine bir kez daha dikkat çekti. USKAİD Başkanı Av. Selman Yaray, Şahsı ve Yönetim Kurulu adına Sayın Bakan'a teşekkürlerini sundu.

Toplantı, 2025 yılı projelerinin görüşülmesi ve dilek-temenniler bölümünün ardından, USKAİD Başkanı Av. Selman Yaray'ın, "İlme, bilime ve toplumsal gelişime hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" sözleriyle sona erdi.