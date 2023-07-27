Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, LGS'de Türkiye 2'ncisi olan öğrenciyi tebrik etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çobanlık yaparken hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye 2'ncisi olan Muhammet Halil Yazar'ı (14) telefonla arayarak tebrik etti. Yazar, gelecekte tarım alanında çalışarak devlete katkı sağlamayı düşündüğünü belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çobanlık yaparken hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında Türkiye 2'ncisi olan Muhammet Halil Yazar'ı (14) telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Elazığ'a en uzak mesafedeki Arıcak ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Halil Yazar, kasap olan babasına kışın yardım ederken, yazın ise yaylalarda hayvan otlatarak ailesine destek oldu. Çobanlık yaparken LGS'ye hazırlanan Yazar, 4 Haziran'da gerçekleştirilen sınavdan 494 puan alarak Türkiye 2'ncisi oldu.