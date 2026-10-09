Okul müdürü ve yardımcısı, öğrencilere örnek olmak için okul koridorunda hayır çeşmesi kurdu

Sivas'ta Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürü Serpil Dal ve Müdür Yardımcısı Yılmaz Bulut, öğrencilere hayrat kültürünü aşılamak için okul koridorunda hayrat çeşmesi kurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yetkin ve erdemli bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda, okulda hayata geçirilen uygulamayla öğrencilere suyun korunması gereken bir değer olduğu mesajı veriliyor. Arıtma sistemiyle hazırlanan hayrat çeşmesi, öğrencilerin daha sağlıklı suya ulaşmasını sağlarken unutulmaya yüz tutan hayrat geleneğinin yeni nesillere aktarılmasına da imkan tanıyor.

"Suyu korunması gereken bir değer olarak görüyoruz"

Okul Müdürü Serpil Dal, suyun yalnızca temel bir ihtiyaç olmadığını, aynı zamanda korunması gereken bir değer olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımız, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Biz suyu sadece temel bir ihtiyaç değil aynı zamanda korunması gereken bir değer olarak görüyoruz. Öğrencilerimize bilginin yanı sıra sorumluluk alma, kıymet bilme ve değerlerin farkında olmak gibi bir eğitim anlayışı benimsiyoruz. Bu çeşmeden akan suyun hem çocuklarımıza suyun kıymetini bilmelerinde vesile olmasını hem de bir geleneği yaşatma anlamında değer katmasını temenni ediyoruz" dedi.

"Yok olmaya yüz tutmuş geleneğimizi yaşatmak istedik"

Müdür Yardımcısı Yılmaz Bulut ise hayrat çeşmesi fikrinin okulda gerçekleştirilen tadilat sürecinde ortaya çıktığını ifade ederek, "Geçtiğimiz yaz döneminde okulumuzda bir tadilat dönemi vardı. Bu süreç içerisinde müdürümüzle birlikte gelişen durum sonrasında böyle bir hayrat yapmaya karar verdik. Kadim kültürümüzde de yerini bulan hayrat geleneğinin yaşatılması ve devam ettirilmesi bu çalışmayı yapmamızdaki en önemli unsur oldu. Hayratın hayırlara vesile olması ve öğrencilerimizde de bu bilincin gelişmesi amacıyla ve yok olmaya yüz tutmuş bir geleneğimizin tekrarlanması amacıyla yola çıktığımız bir uygulama. Öğrencilerde istediğimiz bilincin oluşmasıyla birlikte çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Öğrenciler bu durumdan kendi evlerinde ve diğer okullardaki arkadaşlarına bahsederek memnuniyetlerini iletiyorlar. Çeşmeyi arıtma suyu ile dizayn ettik. Böylece daha sağlıklı suya da ulaşmalarını sağladık" diye konuştu.

"Hem sağlıklı su içiyoruz hem eski bir geleneği tanıyoruz"

Okul öğrencilerinden Hamza Mert Ganpolat da hayrat çeşmesinin kendileri için güzel bir uygulama olduğunu belirterek, "Okulumuz yöneticilerinin yaptırmış olduğu hayrat çeşmesi çok güzel oldu. Okulda suyu bu şekilde tüketebilmemiz bizler için daha iyi oldu. Arıtılmış su olduğu için de daha sağlıklı. Eski bir geleneği de bu şekilde yaşatmaları bizler için çok verimli oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı