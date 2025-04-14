Beş kentte eğitime kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Muş, Bitlis, Karabük'ün Eflani ilçesi, Kastamonu'nun Şenpazar ve Devrekani ilçeleri ve Bartın'ın Ulus ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Türkiye'nin çok sayıda kenti Nisan ayında beyaza bürünürken; kimi kentlerde hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle eğitime ara verilen kentler de oldu.

5 KENTTE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 kentte eğitime ara verildi. Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçesinde ilk, ortaokul ve liseler, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda pazartesi için eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kentte iki gündür aralıklarla yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri dikkate alınarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, "14.04.2025 günü Bitlis Merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

KARABÜK

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eflani ilçemizde devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Nisan Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

BARTIN ULUS'TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ulus Kaymakamlığı'nca ilçe genelindeki taşımalı eğitime ara verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda ilçemizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle; taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz için, Ulus ilçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitin kurumlarında 14 Nisan Pazartesi günü, alınan karar doğrultusunda taşımalı eğitim yoluyla okullarına erişimi sağlayan öğrencilerimiz için eğitin ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.