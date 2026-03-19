Haberler

İstanbul Arel Üniversitesi'nde Tüketici Hakları Zirvesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arel Üniversitesi, Dünya Tüketici Hakları Haftası kapsamında "Tüketici Sorunları ve Çözüm Önerileri" sempozyumunu Türkiye Ticaret Bakanlığı ve LOBİN International iş birliğiyle gerçekleştirdi. Akademisyenler, kamu temsilcileri ve iş dünyasından isimlerin katıldığı etkinlikte, tüketici haklarının güncel durumu ve çözüm yolları ele alındı.

  • İstanbul Arel Üniversitesi'nde düzenlenen Tüketici Hakları Zirvesi'nde, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ilan sitelerinde e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması zorunluluğu getirildiğini açıkladı.
  • Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar ve oyun konsolu gibi ürünlerin bakanlık onaylı merkezlerde 24 ay garantili olarak yenilenerek satışa sunulduğunu belirtti.
  • Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, dijital platformlarda tüketicilerin 'karanlık tasarımlar' adı verilen manipülatif arayüz teknikleriyle yönlendirildiğini ifade etti.

İstanbul Arel Üniversitesi Cevizlibağ Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program saat 13.00'te başladı. Açılış konuşmasını İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. C. Uğur Özgöker yaptı. Özgöker, tüketicilerin korunmasının önemine dikkat çekerek, bu konuda yasal bir düzenlemenin gerekliliğini vurguladı.

Toplantının ilk oturumu, İstanbul Arel Üniversitesi LEE Müdürü Prof. Dr. Ali Akdemir'in başkanlığında gerçekleştirildi. Akdemir, açılış konuşmasında şunları söyledi: "Arel Üniversitesi olarak bu etkinliği düzenlemekten büyük bir gurur duyuyoruz. Tüketici haklarını anlamak, insan haklarıyla doğrudan bağlantılıdır. İnsan hakları konusunda bilinçlenildiğinde, tüketici de en doğru ve bilinçli kararları alabilir." Akdemir, konuşmasında ayrıca toplumsal farkındalığın önemine değinerek, eğitim ve bilgilendirme yoluyla tüketici haklarının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İlk oturumda, İstanbul Arel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ersin Göse, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, LOBİN International Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fehim Ustaoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, EGD Başkanı Hasan Arslan ve Avrupa Ekonomi Senatosu Ortadoğu Başkanı Iraj Alipour konuşmalarını gerçekleştirdi.

Zirvede sahneye çıkan Prof. Dr. Ersin Göse ise "Tüketicilerin doğru ürüne ulaşabilmesi ve haklarını bilmeleri çok önemli. Bilinçli tüketici, hem kendini korur hem de piyasada adil bir denge oluşmasına katkı sağlar" diye konuştu.

Tüketici zirvesinde önemli katkıda bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, tüketicilerin korunması, piyasa denetimleri ve yeni nesil ticaret düzenlemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gürcan, özellikle sahte ilanlarla mücadeleden yenilenmiş ürün piyasasına kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaları paylaştı.

"E-DEVLET ÜZERİNDEN KİMLİK DOĞRULAMA ZORUNLULUĞU"

İlan sitelerinde yaşanan mağduriyetleri önlemek için yeni bir döneme girildiğini belirten Gürcan, şu ifadeleri kullandı: "İlan sitelerinde e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak ilan verme dönemi başlatıldı. Böylelikle sahte ilanların önüne geçmiş olduk."

Araç satışlarında dolandırıcılığı engellemek amacıyla "Güvenli Ödeme Sistemi"nin devreye alındığını ve tüm işlemlerin bu sistem üzerinden gerçekleştirileceğini hatırlattı.

EKONOMİYE "YENİLENMİŞ ÜRÜN" DESTEĞİ

Sürdürülebilirlik ve tüketici bütçesini koruma amacıyla yenilenmiş ürün sistemine büyük önem verdiklerini belirten Gürcan, şunları söyledi: "Cep telefonu, akıllı saat, bilgisayar ve oyun konsolu gibi ürünler, bakanlık onaylı merkezlerde 24 ay garantili olarak yenilenerek tekrar tüketicinin kullanımına sunuluyor. Bu sistemle hem çevreyi koruyor hem de vatandaşa kaliteli hizmeti uygun maliyetle sunuyoruz."

"ÇOCUKLAR KATLEDİLİRKEN TÜKETİCİ HAKLARI KONUŞMAK MANİDARDIR"

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tüketici Hakları Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada dünyadaki hak ihlallerine sert tepki gösterdi. Tatar, Gazze ve İran'da yaşanan insani dramlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Gazze'de ve İran'da hoyratça insan hakları ihlal edilirken, çocuklar katledilirken tüketici haklarını konuşmak manidardır. Çelişkiler çok derindir; haklar konusuna etraflıca bakılmalıdır." Dünyadaki "çifte standart" vurgusu yapan Tatar, en temel insan hakları görmezden gelinirken diğer hakların savunulmasının yarattığı tezatlığın altını çizdi.

İkinci oturum, Prof. Dr. Ali Akdemir başkanlığında yapıldı. Bu oturumda, Toplilts Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Topaloğlu, Özteknik YKB Merve Ünler Yılmaz, MY Tillo Mimarlık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Memduh Yavuz, Sirius Labs Blockchain Yazılım Geliştiricisi Furkan Duran ve Gedikoğlu Yapım'dan Emine Gedikoğlu Koç konuşmalarını paylaştı.

Etkinliğe ayrıca, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Zeytin Çağrı, Alfa Investment UK Partner Dr. Necip Uludağ, Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Kolcuoğlu, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Maxi Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlhan Ünal konuşmacı olarak katıldı.

BEDİA TEYMUR: TÜKETİCİLER ÇOĞU ZAMAN FARKINDA OLMADAN YÖNLENDİRİLİYOR

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur konuşmasında, dijitalleşmeyle birlikte değişen tüketim alışkanlıklarına dikkat çekerek, özellikle çevrim içi platformlarda karşılaşılan manipülatif uygulamaları ele aldı. Modern alışveriş deneyiminde tüketicilerin çoğu zaman farkında olmadan yönlendirildiğini belirten Teymur, "karanlık tasarımlar" (dark patterns) olarak adlandırılan bu yöntemlerin, kullanıcıları belirli kararları almaya yönelten arayüz teknikleri olduğunu ifade etti. Teymur, bu tür uygulamaların tüketicinin bilinçli karar verme sürecini zayıflattığını ve hukuki açıdan da değerlendirilmesi gereken yeni bir alan oluşturduğunu vurguladı.

Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Gözde Zeytin Çağrı, tüketici haklarına ilişkin değerlendirmesinde özellikle indirim ve etiket oyunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Tüketicilerin reklamlara karşı şikâyetlerini Reklam Kurulu üzerinden e-Devlet aracılığıyla iletebileceğini belirten Çağrı, yanıltıcı indirim algısının sıkça kullanıldığına dikkat çekti. Çağrı, bir ürünün fiyatının önce yükseltilip ardından indirim yapılmış gibi gösterilebileceğini vurgulayarak, tüketicilerin alışverişte daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda tüketici haklarının korunması, dijitalleşme çağında tüketicilerin karşılaştığı yeni sorunlar, hukuki süreçler ve sektörel çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, tüketici bilincinin artırılmasının ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Ferah Zeydan, konuk şarkıcı olarak Arel Üniversitesi'nde sahne alarak etkinliğe renk kattı.

Kaynak: Haberler.com
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı! Yangın çıktı

İran'dan bir misilleme daha! Arap ülkesinde petrol rafinerisi vuruldu
Dışişleri de doğruladı: Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı

Vay halimize! Başkanın özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu

Bilal Erdoğan'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor
''Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi

''G.Saray'ı 10-0 yenebilirdik'' diyen Ekitike'ye cevap gecikmedi
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı

1 yaşındaki bebek öldü, altından dram çıktı
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım
Ameliyat olan Noa Lang'tan ilk paylaşım

Yürekleri ağızlara getiren Noa Lang bu kez sevindirdi
Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte oynadığı dizi

Adalet Bakanı Akın Gürlek oyunculuk yapmış! İşte rol aldığı dizi
Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu

Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu
Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu

Asıl büyük dalga yolda! Dev bankadan kıyamet senaryosu
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
Sadettin Saran, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'ı kaldırıp fırlatmaya çalıştı

Ne yapıyorsun Sadettin başkan!
UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Liverpool'un başı büyük dertte
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı

7 yıl boyunca alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

4-0'lık yenilginin faturası ağır oldu
Bahçeli: Türkiye'nin tedbir ve temkinle hareket etme vaktidir

Bahçeli'den hayati uyarı: Vakit tedbir ve temkinle hareket etme vakti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

