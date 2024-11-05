Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Öğrencilerle Buluştu!

Bütünleşik Pazarlama Mecrası Branding Türkiye ile Deneyimsel Pazarlama Ajansı 1Fikir1Marka partnerliğiyle hayata geçirilen ve "Üniversite Buluşmaları" ana temasına sahip olan EduTalks etkinlik serisinin ikincisi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

EDUTALKS SERİSİNİN İKİNCİSİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTE'SİNDE DÜZENLENDİ!

Bütünleşik pazarlama çatı kavramının içerisinde yer alan 100+ olgu, kavram ve konuya dair fikir, fayda ve farkındalık odaklı üniversite etkinlikleri düzenleme ve bu bağlamda topluluk oluşturma misyonuyla kurulan EduTalks'ın ikincisi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlendi!

4 Kasım 2024 tarihindeki etkinlikte alanında uzman isimler konferans ve panel aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımında bulundular. Teknoloji odaklı bir girişim olan PitGrowth tarafından gerçekleştirilen girişim case sunumunun akabinde ise üniversite öğrencileri ile sektör profesyonelleri arasında serbest networking başladı.

EDUTALKS KONUŞMACILARI

İş dünyası ve akademi için önem arz eden bütünleşik pazarlama çatı kavramının içerisinde yer alan 100+ olgu, kavram ve konu ile ilgili üniversiteli gençlere bilişsel farkındalık kazandırmayı hedefleyen bir vizyona sahip olan EduTalks'ın 4 Kasım 2024 tarihindeki ikinci etkinliğinde konuşma yapan isimler şöyle;

Mürsel Ferhat Sağlam (Branding Türkiye - Founder)

Ercan Ulusoy (1Fikir1Marka - Founder)

Sümeyra Teymur (Haberler.com - Ceo)

(Haberler.com - Ceo) Doç. Dr. Deniz Akbulut ( İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı)

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı) Özkan Yağız (PitGrowth - Co Founder)

Süleyman Tarakçı (Nalia Karadeniz Mutfağı - Yönetim Kurulu Başkanı)

Yeni Nesil Bir Kavram: Dijital Markalaşma

Dijital Markalaşma 1.0 ana temalı konuşmasında, literatüre kazandırdığı dijital markalaşma kavramından bahseden Sağlam, kavramın hem akademide hem de iş dünyasında tüm sistemi baştan aşağı nasıl değiştirdiğini anlattı. Kavrama dair önemli tavsiyelerde bulunan Sağlam aynı zamanda dijital markalaşmanın niye kavramsallaştığına ve neden önemli olduğuna da değindi.

Marka Ve İmaj Nasıl Oluşur Soruları Yanıtlandı

Mürsel Ferhat Sağlam'ın ardından 1Fikir1Marka Kurucusu Ercan Ulusoy sahneye çıktı. Bir markanın kuruluş sürecine dair bilgi ve deneyim paylaşımında bulunan Ulusoy, "marka nasıl kurulur?" sorusuna yanıt verdi. Akademik bilgiyi aktüalite ile harmanlayarak konuyu özetleyen Ulusoy'un etkileşimli konferansından sonra ise sahneye İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Deniz Akbulut çıktı. İmaj Yönetimi ana temalı konuşmasında gerek akademik hayatta gerekse iş ve sosyal yaşamda imajın neden önemli olduğunu vurgulayan Akbulut, dijital çağda imaj yönetiminin dijital mecralar aracılığıyla da sürdüğünü vurgulayarak, duruma dair farkındalık oluşturdu.

Haberler.com Ceo'su Sümeyra Teymur'dan Önemli Tespitler

Etkinliğin ikinci kısmında sahneye Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur çıktı. Yeni medya ana temalı konuşmasında değişen ve dönüşen medya algısına vurgu yapan Teymur, geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojilere değindi. Yapay zekanın bazı iş alanlarındaki yüksek etkisine değinen konuşmasında bu durumun aynı zamanda yeni fırsatlara da gebe olduğuna parmak basan Sümeyra Teymur, bu noktada üniversitelere kariyer açısından ufuk açıcı önerilerde bulundu.

Yöresel Mutfak Markalaşması İle İlgili Ufuk Açıcı Konuşma

Sonrasında ise sahneye Nalia Karadeniz Mutfağı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Tarakçı çıktı. Yöresel mutfak markalaşması üzerine önemli değerlendirmelerde bulunan Tarakçı, konuyu Nalia Karadeniz Mutfağı özelinden yöresel Türk mutfağının markalaşmasına getirdi. Bu noktada hem kişisel deneyimlerini hem de aktüel değerlendirmelerini paylaşan Tarakçı hangi adımları atarak nasıl farklılaştıklarını da anlattı.

Girişim Case: PitGrowth

Etkinliğin son kısmında ise "girişim case" sunumu gerçekleşti. Teknoloji startuplarını indeksleyen bir platform olan PitGrowth'un kurucu ortağı Özkan Yağız, sahnede hem PitGrowth'un kuruluş misyonunu aktardı hem de gelecek vizyonundan bahsetti. Ayrıca etkinliğe katılan teknoloji startup'larının PitGrowth'ta niye ve nasıl yer alması gerektiğini de anlatan Yağız, PitStop serisine dair merak edilenleri de yanıtladı.

Sektör Paydaşları Bir Aradaydı

İş dünyası, akademi, startup ekosistemi, medya dünyası, teknoparklar, KOBİ'ler ve kamu paydaşlarının ilgiyle takip ettiği zirve boyunca Imesta Coffee'nin lezzetli ikramlarıyla keyifli bir gün geçiren katılımcılar hem konuşma aralarında hem de etkinlik sonundaki serbest networking kısmında birbirleriyle sohbet etme ve tanışma fırsatı buldular.

EDUTALKS'A DESTEKLER DEVAM EDİYOR!

Ekosistem paydaşları tarafından desteklenen EduTalks'ın 2. etkinliğine İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Bu bağlamda Branding Türkiye ve 1Fikir1Marka organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğin stratejik partneri İstanbul Aydın Üniversitesi olurken etkinliği destekleyenler arasında İstanbul Aydın Üniversitesi TEKMER, İstanbul Aydın Üniversitesi SEM, İAÜ Kalite Ve Girişimcilik Kulübü, Fikirleri Dönüştürme Atölyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ve Proje Yönetim Ofisi, Tuana Projects, PitGrowth, Seolog, Nalia Karadeniz Mutfağı yer aldı. 4 Kasım'daki etkinliğin medya ve destek partnerleri arasında ise Haberler.com, BiHaber.tr, Medya Takip Merkezi, SonDakika.com, StartupTeknoloji, Franchise Market Türkiye, Techinside, TeknoTalk, Hani Kurumsaldık, Haber Galerisi, Technologic, Medya Bilgi Rehberi, Goog Digital, Startup Gazetesi, Imesta Coffee, KIPS ve 9 Eylül Gazetesi yer aldı.