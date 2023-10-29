Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bakanlar da bulundu. Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne "100. yıla kavuşmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini yazdı.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yurdun dört bir yanında kutlamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet da Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne "Aziz Atatürk, milletçe en büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. 21 yıllık iktidarlığımız döneminde emanetinize sahip çıktık. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir." yazdı.

SAYGI DURUŞUNUN ARDINDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'de düzenlenen programa katıldı. Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldiler. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine kırmızı ve beyaz karanfillerle süslü çelengi bıraktı. Devlet erkanı daha sonra saygı duruşunda bulundu.

"EMANETİNİZE HAKKIYLA SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞTIK"

Heyette CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bakanlar da yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne bir mesaj yazdı. Mesajı sesli okuyan Erdoğan, "100. yıla ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, ehil ve emin ellerdedir. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi, tarihinin yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız." dedi.