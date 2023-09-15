CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kız Okullarına Karşı Çıkıyor

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Samsun'daki bir özel okuldan görseller paylaşarak "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ortaokul ama müfredatı MEB müfredatı değil. Bu okulun dili Arapça, akademik başarı gösteren kızlarımıza da takdir teşekkür belgesi değil, 'İslam'ın kızı' belgesi veriliyor. Okul, kız çocuklarına hedef olarak ne koyuyor biliyor musunuz? İffet abidesi olmayı...Bu okulu laik Cumhuriyetimizin ilk adımının atıldığı Samsun'da açanlar, ÇEDES için de laik cumhuriyetimizin göz bebeği İzmir'i pilot bölge olarak seçiyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz ve 16 Eylül saat 17.00'de İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki 'ÇEDES'e Hayır Mitingi'ne tüm İzmirlileri davet ediyoruz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kız okulları projesine ilişkin sözlerinin ardından Türkiye'deki kız okullarını araştırdı. Kılıç, 'kız okullarına' ilişkin şunları söyledi:

"KARMA EĞİTİMİ BİRÇOK YERDE BİTİRİP, KIZ ÇOCUKLARI PROJESİNİ HAYATA KOYMUŞLAR BİLE"

"Değerli veliler tehlikenin farkında mısınız? Bu hafta okul zili, karma eğitime karşı çaldı. Kız çocuklarımız üzerinden, karma eğitime karşı çıkan odaklar meğer çoktan kolları sıvamışlar. Karma eğitimi birçok yerde bitirip, kız çocukları projesini hayata koymuşlar bile. Şimdi size özgürlük adı altında açtıkları kız okullarını göstermek istiyorum. Bu fotoğrafa iyi bakın. Bu fotoğraf geçen yüzyıldan kalma değil, bu fotoğraf daha yeni çekildi. Bu fotoğrafın çekildiği yer de İran değil, Türkiye.

Bu fotoğraftaki kız çocuklarımızın yaşları henüz 9. Onlar dördüncü sınıfı bitirip, ortaokula başlayan dokuz yaşındaki kız çocuklarımız. Gözlerimize inanamıyoruz ama gerçek. Ben şu an sadece size Samsun'da bir okuldan bahsediyorum ama onlarca böyle okul var bu ülkede.

"AKADEMİK BAŞARI GÖSTEREN KIZLARIMIZA DA TAKTİR TEŞEKKÜR BELGESİ DEĞİL, 'İSLAM'IN KIZI' BELGESİ VERİLİYOR"

Bu fotoğraflar ise Samsun'da bir okula ait. Gördüğünüz gibi okulun levhasında da Milli Eğitim Bakanlığı logosu yer alıyor. Yani burası özel bir kurs değil, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ortaokul ama müfredatı MEB müfredatı değil. Bu okulun dili Arapça, akademik başarı gösteren kızlarımıza da takdir teşekkür belgesi değil, 'İslam'ın kızı' belgesi veriliyor. Okul, kız çocuklarına hedef olarak ne koyuyor biliyor musunuz? İffet abidesi olmayı... İşte karma eğitim düşmanlığı yaparak tarikatların ellerine teslim ettiğiniz okullarımızın durumu.

"ÇEDES İÇİN DE LAİK CUMHURİYETİMİZİN GÖZ BEBEĞİ İZMİR'İ PİLOT BÖLGE OLARAK SEÇİYORLAR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kız çocukları projesinin hayata geçmiş hali işte bu fotoğraftır. Amaçları kızlarımızın eğitimlerini tarikatlara emanet etmekten başka bir şey değil. Asıl hedefleri ise bu çağ dışı anti laik eğitim sistemini, Türkiye'nin Milli Eğitim sistemine dönüştürmek.

Bunun için önce kız okulları projesini ortaya attılar. Şimdi de ÇEDES projesini geliştirdiler ve çok önemli bir iddia. ÇEDES için İzmir'i pilot bölge olarak seçiyorlar. Bakın bu okulu laik Cumhuriyetimizin ilk adımının atıldığı Samsun'da açanlar, ÇEDES için de laik Cumhuriyetimizin göz bebeği İzmir'i pilot bölge olarak seçiyorlar.

Biz bunu kabul etmiyoruz ve 16 Eylül saat 17.00'de İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki 'ÇEDES'e Hayır Mitingi'ne tüm İzmirlileri davet ediyoruz. Laikliğin, çağdaşlığın kenti İzmir'den çocuklarımızın geleceği için hep birlikte haykıralım."