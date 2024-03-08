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Batman TÜBİTAK'tan en çok kitap alan il oldu, törene Bakan Şimşek ve Kacır da katıldı

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Batman'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla "Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz Projesi" imza töreni düzenlendi. TÜBİTAK, Batman Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü Batman'ın, TÜBİTAK'tan alınan kitaplar sıralamasında İstanbul'dan sonra geldiğini belirtti.

Batman'da " Batman'ı TÜBİTAK Yayınlarıyla Buluşturuyoruz Projesi" imza törenine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal katıldı.

"BİLİME OLAN İLGİ, GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİN İŞARETİ"

İmza töreni sonrasında Esentepe Külliyesi'ndeki Leyla Nasıroğlu Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirilirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, sosyal medya hesabından " Batman'ın tüm ilçelerinde anaokulundan liseye 492 okulumuzu 160 binin üzerindeTÜBİTAK yayınıyla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

Kacır, paylaşımının devamında "Bu yılın ilk iki ayında Türkiye genelinde TÜBİTAK dergilerimizin abone sayısını %162 artışla 568.000'e çıkardık. Sadece iki ayda 700.000'i aşkın popüler bilim kitabını bilim okurlarıyla buluşturduk. Bilime olan ilginin yükselişi, geleceğin Türkiye'sinin işaretidir." ifadelerine yer verdi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ülkemizi bilimsel ve teknolojik arenada başarıyla temsil etmemizin yanında en önemli görevlerimizden birinin de geleceği şekillendirecek genç beyinlerimizi bilgi ile beslemek olduğuna inanıyoruz." dedi.

BATMAN TÜBİTAK KİTABI ALAN İLLER ARASINDA 1. SIRADA

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada TÜBİTAK'tan alınan kitaplarla şu ana kadar İstanbul dışarıda tutulduğunda Batman'ın birinci sırada olduğunu belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, durumdan ötürü gurur duyduklarını vurguladı.

Batman TÜBİTAK'tan en çok kitabı alan il oldu, törene bakanlar Şimşek ve Kacır da katıldı

Batman TÜBİTAK'tan en çok kitabı alan il oldu, törene bakanlar Şimşek ve Kacır da katıldı

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

Mehmet Şimşek Tübitak Batman Eğitim Teknoloji Haberler

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