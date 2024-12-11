Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemesi getirileceğini açıkladı.

SOSYAL MEDYAYA YAŞ DÜZENLEMESİ GELİYOR

Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak."