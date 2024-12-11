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Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı

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Bakan Uraloğlu, 16 yaş altındaki çocukların online oyun ve sosyal medya zararlarından korunması için yasal düzenlemeler yapılacağını belirtti. Bu düzenleme, internet servis sağlayıcıları ve sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmayı hedefliyor.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemesi getirileceğini açıkladı.

SOSYAL MEDYAYA YAŞ DÜZENLEMESİ GELİYOR

Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak."

Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Eğitim
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHurifade:

Tebrikler, doğru bir uygulama olur.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bunların derdi çocukları korumak falan değil onu net söyleyeyim millet sosyal medya sayesinde gerçekleri görebiliyor ondan korkuyorlar ne kadar uyuturlarsa cahil kesimi o kadar iyi

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Haber YorumlarıONUR NEGİŞ:

önce ebeveynler kabullenmesi gerekiyor. ebeveynler çocuklar dan korkar oldu, çocuklar anne ve babayı yönetiyor.

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Iyi bir karar ama kim kontrol edecek? Ana baba kimlik nr girerler.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Millet sosyal medya sayesinde gerçekleri görebiliyor bunların korkusu bu sosyal medyayı kısıtlayarak halktan tepkiyi azaltmaya çalışıyorlar tam bir muz cumhuriyeti

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Haber YorumlarıASar Gnc:

cok sükür, gec bile kalindi. bu zehir cocuklarimizi genclerimizi zehirledi. millet sacma sapan gercek disi hayatlara özenip mutsuz oluyor.

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

EHLİYET DE VERMEYİN TRAFIK ALT ÜST OLUR VALLA

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Düzenleme gelecekse bir şeylere sosyal medyadaki trollerinize gelmeli diye düşünüyorum bunlara maaş vereceğinize emekçilere verin mesela ?

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Haber YorumlarıuCube :

Biraz saçma olacak ama sosyal ağlara yüz tanıma ile kayıt gelmeden bu iş biraz yaş. Şu yönden iyi aslında, canlı yayın yerlerinde çocuklar canlı yayın açıldığında direk banlanacak. Doğru karar ama sosyal medyalar zaten şikayet edildiğinde bu adımı atıyor yani kapatılıyor o hesaplar. Zaten 13 yaş altında hesap oluşturmak yasak sosyal ağlarda ama işte yaşı tutmayanlar büyük doğum tarihleri giriyor.

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

Bu kadar boş muhabbet görmedim. İşiniz gücünüz yok dimi?

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