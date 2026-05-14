Ahilik Kültürüyle Akran Eğitimi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Atölyede Bir Gün" etkinliğinde lise öğrencileri, ortaokul öğrencilerine akran eğitimiyle bilgi ve tecrübelerini aktardı. Ahilik kültüründeki usta-kalfa-çırak geleneğinin sembolik olarak yaşatıldığı etkinlikte, meslek liselerinin iş garantili yapısına dikkat çekildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temalı projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte ortaokul öğrencileri Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde uygulamalı çalışmalar yaptı. Bölüm şefleri, 11. sınıf öğrencileri ve ortaokul öğrencileri arasında kurulan ilişkiyle Ahilik kültürünün temelini oluşturan usta-kalfa-çırak anlayışı uygulamalı olarak yaşatıldı.

Lise Müdürü Murat Mehmet Güler, okullarının bu yıl 80. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirterek meslek liselerinin ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Güler, "Bu yıl okulumuzun 80. yıl dönümünü kutlamaktayız. Okulumuz ülke ekonomisine çok değerli katkılar vermekte. Değerli vatandaşlarımıza, şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Akademik anlamda başarılıysa öğrenciniz fen lisesini kazanıyorsa evet fen lisesine gitsin ama fen lisesini kazanamıyorsa veya fen lisesini kazanıp da farklı mecralarda hayat bulmak, yaşam bulmak istiyorsa lütfen çocuklarınızı meslek lisesine ve biz ve bize benzer liselere gönderelim" dedi.

"Ara değil aranan eleman yetiştiriyoruz"

Özellikle kendi okullarının bölgede iş garantili okul olarak bilindiğine dikkat çeken Güler, "Bugün bizim okulumuzdan mezun olan bir öğrenci ara eleman değil, aranan eleman statüsünde anında iş bulabilmekte, hayatını idam edebilmekte. Bu kapsamda okulumuzu tanıtabilmek ve bölgemizde yine söz sahibi bir okul olabilmeye devam edebilmek adına etkinlikler planladık. Bunlardan bir tanesi de Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün atölyede bir gün etkinliğiydi. Bugün Şadi Turgutlu Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerini okulumuzda ağırladık. Onlara bir dizi etkinliklerde bulunmalarını sağladık. Atölyelerimizde çalışarak, zaman geçirerek bir takım ürünler elde ettiler ve üretim hazlarını yaşadılar. Bölümlerimizin ne kadar önemli olduklarını gözlemleme şansları oldu" diye konuştu.

Ahilik kültürü yaşatılıyor

Okulu tanıtmak ve mesleki eğitime dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler planladıklarını kaydeden Güler, "Atölyede bir gün etkinliği, Ahilik kültüründen destur alarak usta çırak kalfa ilişkisini organize eden, bunu baz alan bir etkinlik. Özellikle ortaokul öğrencileri lise seçiminden önce okulumuza gelip okulumuzun atölyelerinde bir takım çalışmalarda bulunuyor. Buna bölüm şefleri ve yine kendi 11. sınıf öğrencilerimiz eşlik ediyor. Bölüm şeflerimizi usta olarak düşünebiliriz, 11. sınıf öğrencilerimizi kalfa olarak düşünebiliriz. Misafir gittiğimiz ortaokul öğrencileri öğrencilerini ise çırak olarak düşünebiliriz. Bu şekilde bir ahilik kültürünü devam ettirip onlara ustanın, kalfanın ve çırağın öğrenebileceği, öğretebileceği şekilde bir iletişim sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede çocukların aklımda lise konusunda bir ışık yakmaya çalışıyoruz. Böyle bir lisenin var olduğunu, iş garantili bir okurunun olduğunu çocuklarımız öğrenip ona göre tercih aşamasında biz ve bizim gibi okulları tercih edebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ise projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bilindiği üzere 13. yüzyılda tesis edilen Ahilik Teşkilatı, gücünü mesleki tecrübe paylaşımından almaktadır. Velisinin izniyle ustaların yanına verilen çıraklar, kalfa ve ustalardan aldıkları eğitimle iş hayatına hazır hale gelir. Biz de bu kültürü sembolik de olsa ihya etmek üzere 'Atölyede 1 Gün' isimli projemizi uygulamaya başladık. Mesleki eğitimle henüz tanışmamış olan ortaokul öğrencilerimiz, mesleki eğitimden mezun olmak üzere olan öğrencilerimizle bir araya geliyor. Böylece akran eğitimi yoluyla öğrencilerimiz arasında bilgi alışverişi daha rahat oluyor. 17 ilçemizde 51 okulumuzda, 10 temel alanda yüzlerce atölyemizde eğitim gören öğrencilerimiz, birçok sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte mezun olma avantajıyla daha kolay istihdam ediliyor. Proje kapsamında binlerce öğrencimiz mesleki eğitimi yakında tanıma fırsatı buldu. Yaklaşık sekiz aydır yürütülen proje kapsamında öğrencilerimizin erken yaşta üretim süreçlerini görmelerini, kendi ilgi ve becerilerini fark etmelerini hedefledik ve konuda ciddi mesafe kat ettik. Ahiliğin 'Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. İlim, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' ilkesiyle yürüttüğümüz bu proje sayesinde öğrencilerimize hem mesleki eğitimin gücünü tanıtıyor hem de gençlerimizin özgüvenini pekiştiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki üreten gençlik, güçlü geleceğin teminatıdır."

Son üç yılda meslek liselerini tercih eden öğrencilere istihdam garantisi verdiklerini aktaran Uğurelli, il genelinde yaygınlaştırılan projeyle hem öğrenciler hem de veliler nezdinde mesleki eğitime dair olumlu bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı