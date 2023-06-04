6 Şubat depremlerinin merkez üssü illerde LGS başladı

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavı başladı. Deprem nedeniyle hasar gören okullarda konteyner ve çadırlar kullanılarak sınavlar gerçekleştiriliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav başladı.

Kahramanmaraş'ta öğrenciler, erken saatlerde aileleriyle sınav merkezlerine geldi. Süha Erler Anadolu Lisesi ile TEAŞ İstiklal Ortaokulu'na gelen öğrenciler sınav salonuna alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, AA muhabirine, kent genelinde 65 okulda 17 bin 640 öğrenicinin sınava gireceğini söyledi.

Depremlerin ardından tüm okulların açıldığını aktaran Kahraman, artçıların devam ettiği Göksun ilçesinde sınavların, tedbir amaçlı ve öğrencilerin motivasyonlarının bozulmaması adına 26 konteyner ile 16 çadırda gerçekleştirileceğini kaydetti.

Gaziantep

Gaziantep'te ise 48 bin 300 öğrenci LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek.

Sınav öncesinde okullara aileleriyle gelen öğrenciler, polis ve görevlilerin eşliğinde sınava girecekleri salonlarına yöneldi.

Ailelerse okulların önünde öğrencilerinin sınavdan çıkmasını bekledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 53 bin 445 öğrenci 2 bin 983 salonda sınav heyecanını yaşayacak.

Öğrencilerin sınav salonlarına alınmasının ardından veliler okul dışında beklemeye başladı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, tüm öğrencilere başarı dileyerek, "Kıymetli evlatlarım, çalıştınız, çabaladınız ve uzun bir maratonun sonuna geldiniz. Hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Sizler de emeklerinizin karşılığını alacaksınız inşallah. LGS'de her birinize tüm kalbimle başarılar diliyorum. Kurduğunuz bütün hayaller gerçek olsun." ifadelerini kullandı.

Malatya

Malatya'da sınavda ter dökecek öğrenciler, erken saatlerde aileleriyle sınav merkezlerine geldi.

Diniye Çalık İlkokulu'na gelen öğrenciler sınav salonuna alındı.

Deprem nedeniyle hasar görmeyen okullarda da gerçekleştirilen sınava 9 bin 600 öğrenci katılacak.

Kilis

Kilis'te sınava girmek için gelen adaylar sınıflara alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Süleyman Demirel Ortaokulu'na gelerek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Gazetecilere, kentte 4 bin 331 öğrencinin sınava gireceğini açıklayan Akkurt, "Bütün Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de liselere giriş sınavı başladı. 19 okulda, 331 salonda yaklaşık 700 görevli öğretmenin görev aldığı iki oturumlu bir sınava başlıyoruz." dedi.

Akkurt, öğretmen ve öğrencilerin deprem sürecinden etkilenmemeleri için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Öğrencilerden Ebrar Sağlamkol ise 4 yıldır bu anı beklediğini ve emeğinin karşılığını almak için bu sınava girdiğini belirtti.

Veli Zehra Bulut ise oğlunu sınava getirdiğini ve çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Adıyaman'da da öğrenciler sınav heyecanı yaşıyor.