Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar

Türkiye’nin savunma sanayii ve deniz kuvvetlerinde attığı adımlar, Akdeniz’deki askeri dengeleri baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor. İtalyan yayın organı Formiche, Türkiye’nin ilk milli uçak gemisi projesi MUGEM üzerinden Türk Deniz Kuvvetleri’nin geçirdiği stratejik dönüşümü mercek altına aldı. Analizde, Türkiye'nin açıkça "Avrupa'nın Akdeniz'deki yeni rakibi" haline geldiği ifade edildi.

İtalya merkezli Formiche, “Türkiye ilk uçak gemisini 2027’de denize indirecek. Akdeniz’in kaderi nasıl değişecek?” başlıklı geniş kapsamlı bir analiz yayımladı. Analizde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun, Gölcük’te yapımı sürdürülen MUGEM sınıfı ilk milli uçak gemisinin 27 Eylül 2027’de denize indirileceğini açıkladığı hatırlatılarak, Türk bahriyesi için tarihi bir dönemin kapıda olduğu vurgulandı.

"YALNIZCA KIYI SAVUNMASI DEĞİL, KITALARARASI ROL"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın değerlendirmelerine de yer verilen analizde, Ankara’nın denizlerdeki hedefinin yalnızca kıyı savunmasıyla sınırlı kalmadığı kaydedildi. Türkiye’nin artık "yeşil sularda" rekabet etmekle yetinmeyip kıtalararası bir rol hedeflediği belirtilirken, MUGEM projesinin bu stratejik sıçramanın en kritik unsuru olduğu ifade edildi.

60 BİN TONLUK TÜRK GÜCÜ

İtalyan basınında "Türk gücü" olarak adlandırılan MUGEM’in devasa teknik özellikleri ve İtalyan Donanması ile karşılaştırması şu şekilde aktarıldı:

Boyut ve Ağırlık: 285 metre uzunluğunda ve 60 bin ton ağırlığında olması beklenen MUGEM, İtalyan Donanması’nın amiral gemisi Trieste’yi (245 metre uzunluk, 38 bin ton ağırlık) geride bırakacak.

Menzil ve Hız: Azami hızı 26 knot, menzili ise 10 bin deniz mili olarak planlanan dev gemi, 2 bin 500 personele kadar taşıma kapasitesine sahip olacak.

Kalkış Sistemi: STOLB sistemine göre hava araçlarını konuşlandıracak şekilde tasarlanan platform, Türkiye'nin kendi yerli hava gücünü deniz seviyesine taşıyacak.

HAVA VE DENİZ BİRLEŞİYOR: 52 ADET KIZILELMA TAŞIYACAK

MUGEM’in hava gücünde Türkiye’nin yerli ve milli havacılık projelerinin hayati rol oynayacağı belirtildi. Gemide Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı KIZILELMA, HÜRJET’in deniz versiyonu, ANKA-3 ve Bayraktar TB3 gibi platformların konuşlandırılmasının planlandığı ve MUGEM’in 52 adede kadar KIZILELMA taşımasının hedeflendiği kaydedildi.

"DÜNYADA BİR İLK: HAVA, SU ÜSTÜ VE SU ALTI İNSANSIZ SİSTEMLERİ BİR ARADA"

İtalyan analizinin en dikkat çekici tespiti ise MUGEM'in sadece klasik bir uçak gemisi olarak tasarlanmaması oldu. Geminin; insansız su üstü ve otonom su altı araçlarını da doğrudan kendi bünyesinden konuşlandıracak yeni nesil bir konsepti temsil ettiği vurgulandı. Türkiye’nin elindeki 5 farklı su üstü insansız araç tipi, 2 kamikaze varyantı ve 3 otonom su altı aracı modelinin bu platforma entegre edilmesinin dünyada başka bir ülke tarafından henüz gerçekleştirilmediği ifade edildi.

BÜTÜNLEŞİK YERLİ DENİZ HARP EKOSİSTEMİ

Analizde, Türkiye'nin hamlesinin tek bir gemiyle sınırlı kalmadığı, devasa bir deniz harp ekosisteminin kurulduğu aktarıldı. Türkiye'nin gücünü pekiştiren diğer ana unsurlar ise şöyle sıralandı:

Su Üstü ve Su Altı Filosu: TF-2000 hava savunma destroyeri, Ada sınıfı korvetler, ilk örneğinin ardından İzmir ve İzmit gemileriyle devam eden İstanbul sınıfı fırkateynler ve Reis sınıfı denizaltılar.

Milli Mühimmat Gücü: TÜBİTAK ve Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen Atmaca gemisavar füzesi, AKYA ağır torpidosu ve Malaman akıllı deniz mayını.

AKDENİZ'DEKİ DENGELER BAŞTAN YAZILIYOR

Formiche, şimdiye kadar Akdeniz’de uçak gemisine sahip kıyı ülkelerinin yalnızca İtalya ve Fransa olduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin bu lige dahil olmasıyla bölgedeki tüm dengelerin baştan yazılacağını bildirdi. Türkiye'nin NATO'nun güney kanadındaki kritik önemine vurgu yapan İtalyan basını, Ankara’nın 2027 hedefine doğru sağlam adımlarla ilerlediğini ve Avrupa'nın Akdeniz'de güçlü bir rakip kazandığını kaydetti.

Kaynak: Haberler.com