Ali Koç çuvalla paraya satmıştı! Aziz Yıldırım bedavaya geri alıyor

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Savunmada yaşanan ayrılıkların ardından Fenerbahçe, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin 22 milyon euroya Al-Hilal'e sattığı 20 yaşındaki stoper için 1 yıllık bedelsiz kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'i Al-Hilal'den 1 yıllık bedelsiz kiralama teklifiyle geri almak istiyor ve genç oyuncunun 5 milyon euroluk yıllık ücretinin 4 milyon eurosunu karşılamaya hazır.
  • Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'den Al-Hilal'e 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu ve Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelle satılan futbolcuları arasına girmişti.
  • Al-Hilal kadrosunda 5 stoper arasında en değerli isim olan Yusuf Akçiçek, forma rekabetinde Koulibaly ve Lajami'nin arkasında kaldığı için düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe'de savunma hattındaki ayrılıkların ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Jayden Oosterwolde ile vedalaşan, Çağlar Söyüncü ile de yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, stoper bölgesindeki boşluğu eski futbolcusu Yusuf Akçiçek ile doldurmak istiyor.

AL-HILAL'E TEKLİF YAPILDI

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak için Al-Hilal'e 1 yıllık bedelsiz kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

Sarı-lacivertli yönetimin ayrıca genç savunmacının 5 milyon euroluk yıllık ücretinin 4 milyon eurosunu karşılamaya hazır olduğunu Suudi Arabistan ekibine bildirdiği belirtildi. Tarafların anlaşmaya varması halinde Yusuf Akçiçek'in İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

AL-HILAL'DE FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Yusuf Akçiçek'in Al-Hilal kadrosundaki 5 stoper arasında en değerli isim olduğu belirtilirken, genç futbolcunun forma rekabetinde Koulibaly ve Lajami'nin arkasında kaldığı ifade edildi. 20 yaşındaki savunmacının bu nedenle düzenli forma şansı bulmakta zorlandığı aktarıldı.

GALATASARAY'DA BAŞLADI, FENERBAHÇE'YE GEÇTİ

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Yusuf Akçiçek, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına geçti. Genç savunmacı, sarı-lacivertli kulüpte gösterdiği gelişimin ardından A takıma kadar yükseldi.

22 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'den Al-Hilal'e 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Bu rakamla Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelle satılan futbolcuları arasına giren genç stoper, sarı-lacivertlilerin teklifinin kabul edilmesi halinde eski takımına bu kez kiralık olarak geri dönecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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