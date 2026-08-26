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İtalya'da tarihi evler 56 TL'den satışa çıkarıldı! Türkler de satın alabiliyor

İtalya'da tarihi evler 56 TL'den satışa çıkarıldı! Türkler de satın alabiliyor Haber Videosunu İzle
İtalya'da tarihi evler 56 TL'den satışa çıkarıldı! Türkler de satın alabiliyor
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İtalya'nın nüfus kaybıyla mücadele eden kasabalarında uygulanan 1 Euro'luk ev projelerine Sicilya'daki Naro da katıldı. Orta Çağ'dan izler taşıyan tarihi kasabadaki terk edilmiş evler sembolik olarak 1 Euro'dan satışa çıkarılırken, gerekli şartları sağlayan yabancılar da programa başvurabilecek. Ancak 1 Euro yalnızca evin satış bedelini ifade ediyor; tadilat, noter, kayıt, vergi ve diğer yenileme giderleri alıcı tarafından karşılanacak.

  • İtalya'nın Sicilya adasındaki Agrigento iline bağlı Naro kasabasında terk edilmiş evler, sembolik 1 Euro (yaklaşık 56 TL) fiyatla satışa çıkarıldı.
  • Naro Belediyesi'nin onayladığı projeyle boş yapıların yeniden kullanılması, nüfus kaybının azaltılması ve bölgedeki ekonomik ve turistik hareketliliğin desteklenmesi amaçlanıyor.
  • Satışa çıkarılan evlerin tamamı tadilata ihtiyaç duyuyor; 1 Euro yalnızca sembolik satış fiyatı olup yaşanabilir hale getirmek için gereken gerçek harcama çok daha yüksek.

İtalya'da 1 Euro'ya ev sahibi olma projelerinin adreslerine bir yenisi daha eklendi. Sicilya'nın güneybatısında, Agrigento iline bağlı tarihi Naro kasabasında terk edilmiş evlerin yeniden kullanıma kazandırılması için sembolik fiyatla satış uygulaması başlatıldı.

Naro Belediyesi tarafından onaylanan projeyle kasabadaki boş yapıların yeniden kullanılması, nüfus kaybının azaltılması ve bölgedeki ekonomik ve turistik hareketliliğin desteklenmesi amaçlanıyor.

YABANCILAR DA 1 EURO'YA EV ALABİLECEK

Program yalnızca İtalya vatandaşlarına yönelik değil. Gerekli satın alma ve mülkün bakımına ilişkin koşulları karşılayan yabancılar da Naro'daki 1 Euro'luk evler için başvuru yapabiliyor.

Yeni sahiplerinin tarihi yapıları restore ederek yeniden kullanıma kazandırması ve böylece Naro'nun merkezindeki yaşamın canlandırılmasına katkıda bulunması hedefleniyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Naro'da ev sahibi olmak isteyenler başvurularını birden fazla dilde hizmet sunan bir platform üzerinden gerçekleştirebiliyor. Platformda satın alma sürecinde izlenmesi gereken aşamalara ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Projede Naro'nun tarihi merkezi ve Barok mimarisinin yanı sıra Chiaramontano Kalesi ve Agrigento'nun iç kesimlerine uzanan manzaraları da öne çıkarılıyor.

Satış fiyatının son derece düşük olmasının önemli bir nedeni bulunuyor. 1 Euro karşılığında kullanıma hazır bir ev satın alınmıyor.

Euronews Travel'ın incelediği ilanlarda satışa çıkarılan yapıların tamamının tadilata ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. İlanlar arasında tarihi yerleşim bölgesine bakan üç yatak odalı bir yapı da bulunuyor. Ancak bu evin de inceleme ve yenileme gerektirdiği ifade ediliyor.

Dolayısıyla 1 Euro yalnızca mülkün sembolik satış fiyatı. Evin yaşanabilir hale getirilmesi için gereken gerçek harcama çok daha yüksek olabiliyor.

Ali Kemal İsmailoğlu
Ali Kemal İsmailoğlu
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

tadilat, noter, kayıt, vergi ve diğer yenileme giderleri alıcı tarafından karşılanacakmış madem öyle yaptınız bir haber tam yapın bunlar için ne kadar masraf gidecek??

Yorum Beğen1
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