Eşinin taziyesinde gözyaşlarına boğulan Ece Erken'in feryadı yürek dağladı: Keşke ben ölseydim

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti. Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok" diye konuştu.

"ÇOK ERKEN GİTTİ"

Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.

İKİNDİ NAMAZINDAN SONRA TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan, yaşanabilecek sağlık sorunu için sosyal tesise bir ambulans gönderilirken, Fındıklı Devlet Hastanesi'nde tutulan cenaze Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Hürriyet Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

MAHMUTYAZICIOĞLU'NU VURAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Önceki gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. İş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kasten öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın kasten yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada olayın bazı detayları da ortaya çıktı. Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını belitti.

Ece Erken'in taziyedeki görüntüleri yürek dağladı;