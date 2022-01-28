Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler (2)- Yeniden

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da oturan Ebrar Yalçınkaya (23), daha önce tartıştığı Remziye adlı kadın ile 5 arkadaşının kendisini zorla bir eve götürüp dövdüklerini ve o anları cep telefonuyla kaydettikleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu kişilerin kızlarını öldürmekle tehdit ettiğini öne süren Yalçınkaya, "Sosyal medyaya giriyorum, her gün tehdit mesajları alıyorum. Diyorlar ki seni yakaladığımız yerde öldüreceğiz diyorlar" dedi.

Olay, 20 Ocak günü Bağlar ilçesindeki bir binanın en üst katında meydana geldi. Bir süre önce 2 çocuğunun babası, dini nikahlı eşi cezaevine giren Ebrar Yalçınkaya'nın yanına, geçen hafta Elazığ'dan Elif isimli arkadaşı geldi. Arkadaşı Yalçınkaya'ya, ortak tanıdıkları olan Ferhat ile sevgili olduklarını, ancak kendisini aldattığını söyleyerek, onun birlikte olduğu kadını kendisine göstermesini istedi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.