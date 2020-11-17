Ebegümeci nedir? Ebegümeci faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı, yemeği nasıl yapılır? Çiçeği ve otunun yararları nedir?

Uzmanlar tarafından tavsiye edilen ebegümeci birçok hastalığa iyi geliyor. Özellikle virüse karşı etkili olduğu düşünülen ebegümecinin daha birçok faydası mevcut. Son dönemlerde ebegümeci ile gargara yapılmasını tavsiye eden uzmanlar, virüse karşı çok büyük faydaları olduğunu düşünüyor. Peki ebegümeci nedir, faydaları nelerdir, ebegümeci çayı nasıl

Ebegümeci bitkisinin faydaları ve vücuda yararları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki ebegümeci nedir, nasıl bir bitkidir, ne renktir, aktarlarda satılır mı? Ebegümeci faydaları nelerdir, ebegümeci çayı nasıl yapılır? Tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

EBEGÜMECİ NEDİR?

Ebegümeci; Ebegümecigiller familyasında (ailesinde) yer almakta olan aynı cinsten bin küsür türlü bitkinin genel adıdır. Ebegümeci 2 veya çok yıllık otsu bitkilerdir. Ülkemiz Türkiye'de 8 ebegümeci türü yetişmektedir. Bunlardan en önemlisi ise büyük ebegümecidir. Latincesi "M. sylvestris" olarak geçmektedir. Uzunlukları 20-30 cm arasındadır. Bu türün yaprakları yuvarlak şekle benzeyen, kenarları dişli, uzun saplı, tüylü, 3-7 parçalı, almaşık dizili, palmiyeye benzeyen damarlı yapıdadır. Yaz boyu ve sonbahar başlarında açan pembe renkli, eflatuni çizgili çiçekleri, yaprakların koltuklarından çıkar. Meyveleri 10 parçaya bölünen, olgunlaştığında açılmayan kuru tohumlar şeklindedir. Bitki döktüğü tohumlarıyla çoğalmaktadır.

BÜYÜK EBEGÜMECİ NEDİR?

Büyük ebegümeci (Malva sylvestris), ebegümecigiller familyasından bir bitki türü.

Yayılan bir bitkidir. Kuzey Afrika'da bir yıllık, Akdeniz'de farklı olarak çok yıllık 1 m yüksekliğindedir. Büyük ebegümeci ilk çiçek başladığında görünüş olarak hoştur fakat; yaz mevsimi sonlarına doğru yapraklarını kaybetmeye başlar, rengi koyu yeşil renk alır ve sapları yırtık pırtık bir görünüm kazanır. Göğsü yumuşatır, cildi nemlendirir,ateşi düşürür, boğaz ve bademcik iltihaplarına iyi gelir ve bunun dışında sağlığa çok fazla faydası vardır.

EBEGÜMECİNİN VÜCUDA FAYDALARI NELERDİR?

Ebegümecinin birçok bilinen ve bilinmeyen faydası vardır. Başlıca faydaları aşağıdaki gibidir:

- Ateş düşürücüdür.

- Ses kısıklığını, boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir.

- Cildi korur, yumuşatır ve nemlendirir.

- Gözaltı kırışıklıklarına ve şişliklerine iyi gelir.

- Nezle ve bronşite iyi gelir.

- Burun kanamasını keser.

- Burun tıkanıklığını giderir.

- Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser.

- Nefes darlığında faydalıdır.

- Mide ağrısına ve bulantısına karşı etkilidir.

- Dişeti hastalıklarında faydalıdır.

- Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

- Kabızlığı giderir.

EBEGÜMECİ BİLİNMEYEN FAYDALARI NELERDİR?

- Ebegümecinin içeriğinde bulunan malvin ve malvidin maddeleri diş etleri için çok faydalıdır. BU maddeler diş etlerinde plak önleyici görevini görüyor. Ayrıca ağızdaki bakterilere karşı koruyucu bir bitkidir.

- Ebegümecinin taze yapraklarıyla hazırlanan lapası, çıbak ve çeşitli yaraların iyileşmesi için kullanılmaktadır.

- Ebegümeci ayaklarda oluşan şişkinliklere, kırık ve çıkıklar sonucunda oluşan şişkinliklere iyi gelmektedir.

- Ebegümeci bitkisi akciğerlerde balgam toplanmasını önlemektedir.

- Öksürük ve bronşite iyi gelir.

- Ses kısıklığına iyi gelir.

- Son olarak göz bölgesinde meydana gelen kuruluklara ebegümeci bitkisi iyi gelmektedir.

EBEGÜMECİNİN ZARARI VAR MI? ZARARLARI NELERDİR?

Ebegümecinin faydalarının yanı sıra az da olsa zararları da vardır. Şimdi bunlara göz atalım:

- Hamilelik ve emzirme dönemlerinde olan kadınların ebegümeci bitkisini doktorlarına danışmadan kullanmaları tavsiye edilmemektedir.

- Buna ek olarak kronik ve ciddi rahatsızlığı bulunan kişiler de doktorlarına danışıp ebegümeci bitkisini tüketmelidir.

- Son olarak her şeyin fazlası zarar olduğu gibi ebegümecinin de fazlası zarar sayılmaktadır. O yüzden düzenli ve yeterli şekilde tüketmek iyi gelir. Aşırıya kaçmadan tüketilmelidir.

EBEGÜMECİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Ebegümeci bitkisinin çayını yapıp içebilirsiniz. Şimdi ebegümeci çayı nasıl yapılır onu anlatalım.

Öncelikle 2 çay kaşığı kıyılmış çiçek, yaprak ve tüm bitkiyi alıyoruz. Ardından 250 ml soğuk suda karıştırılarak 8-10 saat civarı bekletiyoruz ve böylelikle demliyoruz. Ardından süzüyoruz. Sonrasında ısıtarak ebegümeci çayımızı içiyoruz.

EBEGÜMECİ ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Ebegümecinin normal faydaları ebegümeci çayı için de geçerlidir. Yani yukarıda yazdığımız ebegümeci bitkisinin yararları ve faydaları ebegümeci çayı için de geçerlidir. Sonuçta ebegümeci çayı da ebegümeci bitkisini içermektedir. Haliyle aynı faydalara sahiptir. Biz yine de kısaca ebegümeci çayının yararlarını yazalım:

- Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

- Kabızlığı giderir.

- Ses kısıklığını, boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir.

- Cildi korur, yumuşatır ve nemlendirir.

- Gözaltı kırışıklıklarına ve şişliklerine iyi gelir.

- Ateş düşürücüdür.

- Nezle ve bronşite iyi gelir.

- Mide ağrısına ve bulantısına karşı etkilidir.

- Dişeti hastalıklarında faydalıdır.

- Burun kanamasını keser.

- Burun tıkanıklığını giderir.

- Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser.

- Nefes darlığında faydalıdır.

EBEGÜMECİ KORONA VİRÜSE KARŞI ETKİLİ MİDİR?

Ebegümeci gargarasının koronavirüs için çok etkili olduğu söyleniyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu yaptığı açıklamada koronavirüse karşı ada çayı ebegümeci gargarasını önermiştir. Saraçoğlu'nun yaptığı açıklamada "Böyle bir tutam adaçayını alınız bir çentikte içine ebegümeciyi ilave edin, bunu bir bardak suda karıştırın. Ondan sunra bunun gargarasını yapın. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede." şeklinde konuştu. Haliyle ebegümeci bitkisi çayından gargara yapılması koronavirüse karşı etkili olmaktadır diyebiliriz.