Zelenskiy ve Rutte'den Hava Savunma İş Birliği

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Kiev'e daha fazla hava savunma önleyicisi sağlanmasını ele aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband da Washington'daki görüşmelerinde Ukrayna savaşını ve Avrupa'nın kendi güvenliğinde daha fazla sorumluluk üstlenmesini değerlendirdi.

Ukrayna'nın Rusya'nın artan balistik füze saldırılarına karşı müttefiklerinden daha fazla hava savunma mühimmatı talep ettiği dönemde, Kiev'in savunma ihtiyaçları NATO ile ABD-İngiltere arasındaki üst düzey görüşmelerin gündeminde yer aldı.

ZELENSKİY VE RUTTE HAVA SAVUNMASINI GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile daha fazla hava savunma önleyicisinin temin edilmesi konusunda görüştüğünü açıkladı.

Zelenskiy, X hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Mark tehditler hakkında iyi bilgilendirilmiş durumda. Gerekli füzelere ve yardım etme kapasitesine sahip ülkeler konusunda çalışmalarımızı koordine ettik" ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, müttefiklerden sağlanacak desteğin hızlandırılması çağrısında bulunarak, "Tüm bürokrasinin ortadan kaldırılması ve gerekli siyasi kararların alınması kritik önem taşıyor" dedi.

Rutte ise Zelenskiy ile görüşmesinin ardından X hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya acilen ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini sağlamayı nasıl sürdürebileceğimizi müttefiklerle görüşüyorum" ifadelerini kullandı.

RUBIO VE MILIBAND AVRUPA'NIN GÜVENLİK ROLÜNÜ ELE ALDI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband de Washington'da bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, görüşmede Avrupa'nın kendi güvenliğinde daha fazla sorumluluk üstlenmesinin öneminin ele alındığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Miliband'ın görüşmede, Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa ve transatlantik güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulamayı ve Londra'nın Kiev'e gerektiği sürece destek verme taahhüdünü yinelemeyi planladığını bildirdi.

İngiliz bir yetkili, Rubio ile Miliband'ın NATO'ya yönelik ortak taahhütleri dahil ABD-İngiltere ilişkilerinin gücünü teyit ettiğini söyledi. Yetkili, görüşmenin "verimli ve sıcak" geçtiğini ve iki bakanın gelecek günlerde de yakın temasta kalma konusunda anlaştığını belirtti.

İki bakan ayrıca Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin sağlanması, İran'ın nükleer silah geliştirmesinin veya edinmesinin önlenmesi ve Gazze'deki insani durumu ele aldı. Miliband, boğazın yeniden açılmasının İngiltere'deki yaşam maliyeti üzerindeki baskının azaltılması açısından önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: ANKA