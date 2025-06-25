Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi

Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi
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Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 4 yıl aradan sonra NATO Zirvesi'ne takım elbiseyle katıldı. "Savaş bittikten sonra takım elbise giyeceğim" diyen Zelenski'nin zirveye takım elbiseyle katılması "Savaş bitiyor mu?" yorumlarına sebep oldu.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de katıldı. Zelenski'nin ülkesindeki savaşın başlamasından itibaren 4 yıl aradan sonra NATO Zirvesi'ne takım elbiseyle gelmesi dikkat çekti. Zelenski'nin takım elbise giymesi "Savaş bitiyor mu?" şeklinde yorumlara sebep oldu. Dünyada "Pijamalı başkan" olarak alaya alınan Zelenski'nin NATO Zirvesi'ne takım elbiseyle katılmasının hangi mesajı içerdiği ise merak konusu oldu.

Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi

TRUMP ZELENSKİ'NİN KIYAFETİYLE ALAY ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da değerli maden anlaşmasını imzalamak için Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmeye iki lider arasındaki tartışma damga vurmuştu. Trump yanlısı Beyaz Saray muhabiri Brian Glenn ise kaotik görüşme sırasında Ukrayna liderinin kıyafetleriyle alay etmişti. Zelenski, her zamanki askeri kıyafetlerinden farklı olarak üzerinde Ukrayna üç dişli mızrağı bulunan siyah bir kazak giymişti.

Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi

Glenn, Zelenski'ye "Neden takım elbise giymiyorsunuz? Bu ülkenin ofisinde en üst düzeydesiniz ve takım elbise giymeyi reddediyorsunuz. Bir takım elbiseniz var mı?" diye sordu. Ukrayna lideri, bu sorulara şöyle yanıt verdi: "Bu savaş bittikten sonra giyeceğim. Belki sizinki gibi bir şey, belki daha iyi bir şey." Zelenski, diplomatik görüşmeler dahil, dördüncü yılına giren savaş boyunca çoğunlukla yeşil kazak giyiyordu.

Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydiUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (sol 2) ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (sağ 2), AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (sağda), AB Konseyi Başkanı Antonio Costa (solda), World Forum'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

ZELENSKİ NEDEN TAKIM ELBİSE GİYMİYOR?

Zelenski bir gazetecinin, "Neden takım elbise giymiyorsunuz?" sorusuna "Savaş bittikten sonra takım elbise giyeceğim" şeklinde yanıt vermişti.

Zelenskiy, ülkesine askeri ve mali destek sağlamak amacıyla çıktığı sayısız uluslararası ziyarette, bir devlet başkanının tipik kıyafetlerinden vazgeçmeyi tercih etti. Zelenskiy takım elbise ve elbise ayakkabıları yerine, genellikle siyah ya da zeytin yeşili olan ve üzerinde Ukrayna'nın üç çatallı mızrağını simgeleyen basit sweatshirtler, kargo pantolonlar ve iş botları giymeyi tercih etti.

Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi

Bu kıyafet tercihi, Ukrayna'da savaşın başladığı 2022 yılından bu yana değişmedi. Zelenskiy, tam ölçekli işgalin başlamasından sonra ABD'ye yaptığı ilk ziyarette, Kongre'ye artık imzalarından biri haline gelen haki bir kazakla hitap etti. Çok sayıda devlet ziyaretinde, televizyon röportajlarında ve cephede askerlerle yaptığı toplantılarda da benzer kıyafetler giydi. Dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerde ya da ulusal marşı söylemek üzere yurttaşlarıyla bir araya geldiğinde de aynı kıyafeti giydi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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