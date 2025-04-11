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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitri Choupis, 3 Nisan'da Aydın il sınırlarımız içindeki Bulamaç, 4 Nisan'da Muğla'nın Kalolimnoz ve Keçi adalarına geldi ve Yunan bayrağı altında Türkiye'ye meydan okudu. Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım "Yunanistan, 1923 Lozan Antlaşması'nı ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'nin 1 gün arayla yaptığı çok sayıda skandal ziyaret Türkiye'nin büyük tepkisini çekti.

EGEMENLİK VE BAYRAK GÖSTERİSİ YAPTI

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre Bulamaç Adası'na askeri helikopterle gelen Orgeneral Dimitri Choupis adada bulunan Yunan Askeri Üssü'nün önünde işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı.

Yunan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

TÜRK HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

Orgeneral Dimitri geceyi Bulamaç Adası'nda geçirdi. General Dimitri, 4 Nisan'da Muğla Kalolimnoz ve Keçi Adası'na Yunan askeri helikopteri ile geldi ve Türk hava sahasını ihlal etti.

ADALAR TÜRK KARA SULARI İÇİNDE

Yunanistan'ın 2004'ten itibaren işgal ettiği 20 Türk adası arasında bulunan Bulamaç, Kalolimnoz ve Keçi adaları 6 millik Türk kara sularının içinde bulunuyor.

Yunan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

RESMİ SİTEDEN FOTOĞRAFLARI YAYIMLADILAR

Öte yandan Orgeneral Dimitri'nin Türk kara suları içinde bulunan adalarına yaptığı küstah çıkarmaya ilişkin görüntüler Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden de yayımlandı.

Yunan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okumaEski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım.

EMEKLİ KURMAY ALBAY YALIM: LOZAN ANTLAŞMASINI İHLAL EDİYORLAR

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri, Kutlu Parti Güvenlik Politikaları ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Kurmay Albay Ümit Yalım yaşanan gelişmeye "Türk hava sahasına girmeye çalışan, giren Yunan uçak ve helikopterleri, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi'nde mevcut NATO ICC, Hvbs sitemleri ve radarlar üzerinden önceden tespit ediliyor. Yunanistan, Türk hava sahasında uçan uçak ve helikopterlerimize haksız ve hukuksuz olarak önleme yaparken Türkiye, Türk hava sahasında uçan Yunan savaş uçakları ve helikopterlerine önleme yapmıyor. Yunanistan, 1923 Lozan Antlaşması, 1947 Paris Antlaşması, NATO Antlaşması ve Helsinki Nihai Senedini ihlal ediyor" sözleriyle tepki gösterdi.

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Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (53)

Haber YorumlarıElazig Yasa:

Madem o adalar Türkiye'nin di de asrın hükümeti neden seyretmeyi tercih etti?? Hep kına, seyret, eeeeyyyy de ama alttan alttan kabul et.

Yorum Beğen348
Yorum Beğenme66
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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Ne zamana kadar oturup izleyeceğiz merak ediyorum. Kademeli olarak bizi deniyorlar. Ses çıkarmadığımızı görünce hep bir adım daha ileri gidiyorlar. Yakında evimize salonumuza da girerlerse şaşırmayın.

Yorum Beğen277
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

'Yunanistan ın 2004'ten itibaren işgal ettiği 20 Türk adası' ... Bu durum AKP hükümetinin Vatana İhanetten yargılanması için yeter sebeptir.

Yorum Beğen213
Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Helal olsun be. Ülkenin geldiği duruma bak. Artık bu haberler kanıma dokunuyor. Öyle geliştikçe böyle büyüdük diyoruz ama faaliyet sıfır. Yunanistana bile caydırıcılığımız yok. Ulan İsrail bize verilen üssü bombalar. Yunanistan yıllardır adalarda cirit atar, yasak olmasına rağmen adalarda askeri üs kurar, ABD'ye adaları peşkeş çeker. Biz de öyle çok kınarız ki korkudan bir daha yapamazlar ....

Yorum Beğen220
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıAmokachi:

Halkın iradesine düşman, düşmanlara karşı ise kuzu. Bilin bakalım bunlar kim? Yaparsa; ..... yapar.

Yorum Beğen151
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Lozan Antlaşması'ni onlar ihlal etmiyor biz ettiriyoruz adamlar bizi kaale almıyor troll ordusu çıkar şimdi eyttt gelir bir saatte alırız diye kimse yemiyor boş lafları belli oluyor zaten

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıCece Cece:

eceli gelen it cami duvarina işermiş

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıSOZUMSANA:

Biz ne yaptık? Hava sahası ihlal edildiyse İki jet kaldiraydik topuklardi. Neden seyrettik?

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıIhsan Akyurt:

E niye yunan üssü var o zaman?

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Bunlar tam kaşındı,susmak bazen iyi değildir, aslında İsrail'e bakın sağa sola saldırıp duruyor Türkiye bu aç Yunan'a hadini bildirmeli bi kere

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme6
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