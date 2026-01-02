Haberler

Yılbaşı gecesi büyük felaket! 47 kişiyi ölüme götüren yangın böyle başlamış

İsviçre'de yılbaşı kutlamaları sırasında bir kayak merkezinde çıkan yangında 47 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Yaşanan felaket dünyayı derinden etkilerken, yangının çıkış anına ilişkin görüntüler de servis edildi. Cep telefonuyla kaydedilen videoda, mekanın tavanının alevler içinde kaldığı ve insanların ellerine geçirdikleri kıyafetlerle yangını söndürmeye çalıştıkları anlar yer aldı.

İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan yangında 47 kişi hayatını kaybederken çoğu ağır 115 kişi de yaralandı.

"ÜLKEMİZİN EN KÖTÜ TRAJEDİLERİDEN BİRİ"

İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin, Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, Valais Başsavcısı Beatrice Pilloud, Valais Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard ile birlikte barda çıkan yangına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Parmelin, hiçbir kelimenin yaşadıkları acıyı tarif edemeyeceğini dile getirerek, "Bu, ülkemizin şimdiye kadar yaşadığı en kötü trajedilerinden biri" dedi.

BAYRAKLAR 5 GÜN BOYUNCA YARIYA İNDİRİLECEK

İsviçre halkına başsağlığı dileyen Parmelin, tüm kantonların dayanışma içinde hareket ettiğini belirterek, başta komşu ülkeler olmak üzere dayanışma gösteren diğer ülkelere teşekkür etti. Parmelin, Federal Saray'daki bayrakların da 5 gün boyunca yarıya indirileceğini açıkladı.

Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, yerel saatle 01.30'da barda bir duman görülmesi sonrası yapılan ihbarın ardından harekete geçildiğini, saat 01.32'de Crans-Montana'dan ilk ekiplerin ve itfaiyecilerin olay yerine ulaştığını belirtti. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Gisler, olayda 47 kişinin yaşamını yitirdiği ve çoğu ağır 115 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Gisler, kurbanlar arasında yabancı uyrukluların da olabileceğini aktardı.

"YANGIN PATLAMAYA YOL AÇMIŞ OLABİLİR"

Başsavcı Pilloud da yangının neden çıktığına dair birçok ihtimalin değerlendirildiğini ancak şu an "patlamaya yol açan geniş çaplı bir yangın" ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Pilloud, yangının, şampanya şişesi üzerine konulan mumdan kaynaklandığı iddiasına ilişkin soruyu, henüz hiçbir şeyi doğrulayamayacağını ve soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek yanıtladı. Barda güvenlik tedbirlerinin ihmal edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine Pilloud, şu aşamada net bir yanıt veremediklerini ancak soruşturma kapsamında bu konunun da aydınlatılacağını ifade etti.

"GELDİĞİMİZ AN DURUM EN KÖTÜ HALİNDEYDİ"

Görgü tanığı Dominic Dubois ve bölge sakinlerinden Eva, yangına ilişkin konuştu. Dubois, olay yerine geldiğinde yangının 5 dakika önce başlamış olduğunu belirterek, "Geldiğimiz an durum en kötü halindeydi" dedi. Olay yerinde sadece 2 polis aracının bulunduğunu ve ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşların yaptığını söyleyen Dubois, "Yakındaki evler, restoranlar, hala uyanık olan herkes su, çay, battaniye ile yardıma koştu. Büyük bir şok yaşandı. Herkes aniden dışarı çıktı ve hava aşırı soğuktu." diye konuştu.

YANGININ ÇIKIŞ ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan felaket dünyayı derinden etkilerken, yangının çıkış anına ilişkin görüntüler de servis edildi. Cep telefonuyla kaydedilen videoda, mekanın tavanının alevler içinde kaldığı ve insanların ellerine geçirdikleri kıyafetlerle yangını söndürmeye çalıştıkları anlar yer aldı.

Erdem Aksoy
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıJY:

MÜSLÜMAN BİRİSİNİN YANGINI ÇIKARMIŞSA HİÇ ŞAŞIRMAM.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSahi:

Ezik. Müslümanım diyen birinin ne işi var hem yılbaşın eğlencesinde.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGüven önemlş:

bu ne sinir tanimazlik

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

ila cehenneme zümera

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

