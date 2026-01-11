Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Sıradan bir ev işi, ABD'de yaşayan 25 yaşındaki bir annenin hayatında kalıcı sonuçlar doğurdu. Çamaşır yıkadığı sırada kimyasal maddeye maruz kalan Dejah Maynard, sağ gözünde kalıcı görme kaybıyla karşı karşıya kaldı.

EV İŞİ FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, ekim ayında Oregon eyaletine bağlı Roseburg kentinde yaşandı. Evinde çamaşır yıkayan Dejah Maynard, temizlik sırasında elinden kayan çamaşır suyu şişesinin sert zemine çarpmasıyla birlikte sıvının yüzüne doğru sıçradığını belirtti. Kimyasal madde doğrudan göz çevresine temas etti.

Sıçramanın ardından kısa süreli panik yaşayan genç kadın, refleksle gözlerini ovuşturdu ve yüzünü hızla yıkadı. Ancak yanma ya da şiddetli bir acı hissetmemesi nedeniyle durumun ciddi olmadığını düşündü. Herhangi bir belirti görmeyince dinlenmek için uyumayı tercih etti.

SABAH UYANINCA KABUSU YAŞADI

Daily Star'da yer alan habere göre, sabah saatlerinde sağ gözünde yoğun şişlik ve ciddi görme bozukluğu yaşayan Maynard, gözünü neredeyse hiç açamadığını fark etti. Bunun üzerine acil olarak hastaneye gitti. Yapılan ilk incelemelerde, kimyasal maddenin gece boyunca göz kapağının altında kaldığı ve korneada ağır tahrişe yol açtığı belirlendi. Doktorlar, çamaşır suyunun göz yüzeyinde ülser oluşturduğunu tespit etti.

HEMEN TEDAVİYE BAŞLANDI

Kimyasal yanık tanısıyla acil müdahaleye alınan genç annenin gözü, özel bir yıkama yöntemiyle temizlenmeye başlandı. Tedavi kapsamında, kimyasal maddelerin gözden arındırılması için Morgan Lensi adı verilen tıbbi cihaz kullanıldı. Göze sürekli sıvı verilmesini sağlayan bu yöntemle birlikte Maynard'a antibiyotik ve steroid içerikli ilaçlar da uygulandı. Ardından göz hastalıkları uzmanının takibine alındı.

KALICI GÖRME KAYBI

Yapılan kontroller sonucunda, Maynard'ın sağ gözünde yüzde 5 ila 10 oranında kalıcı görme kaybı meydana geldiği açıklandı. Yeni gözlük ölçümleri için hazırlık yapan genç kadın, günlük yaşamında artık daha sınırlı bir görüşe sahip olacağını söyledi. Yaşadıklarını değerlendiren Maynard, ilk müdahaleyi yeterli sandığını ancak bunun büyük bir hata olduğunu dile getirdi. Doktorların kendisine, uyanık kalması durumunda gözyaşı refleksiyle kimyasalın daha erken temizlenebileceğini söylediğini aktardı.

"GÖZÜMÜN İÇİNE KESKİN PARÇALAR SAPLANIYORMUŞ GİBİYDİ"

Tedavi sürecinde kullanılan Morgan lensinin son derece acı verici olduğunu belirten Maynard, uygulanması gereken sürenin tamamına dayanamadığını ifade etti. Yaşadığı hissi, "Gözümün içine keskin parçalar saplanıyormuş gibiydi" sözleriyle anlattı.

HAYATİ UYARI: GÖZÜNÜZÜ HEMEN YIKAYIN

Olayın ardından psikolojik olarak da zor bir süreç geçirdiğini söyleyen Maynard, benzer kazalara karşı uyarıda bulundu. Kimyasal maddelerin gözle temas etmesi halinde zaman kaybetmeden ve uzun süre yıkama yapılması gerektiğini vurguladı. Genç kadın, "Bu tür kazalar insanı tamamen kör edebilir. Ben daha ağır sonuçlar yaşamaktan son anda kurtuldum" dedi.