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Vatikan'da Papa 2. kez seçilemedi

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Bugün Vatikan'da yapılan ikinci gün oylamasında yeni Papa seçilemedi. Bu durum, Sistina Şapeli'nde siyah dumanın yükselmesiyle sonuçlandı. Siyah duman, seçimin başarıyla sonuçlanmadığını gösteriyor ve Katolik dünyasında belirsizliğin devam etmesine neden oluyor.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesi ve 26 Nisan günü düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmasının ardından gözler seçilecek olan yeni Papa'ya çevrildi.

YİNE SİYAH DUMAN YÜKSELDİ

Dünya genelinde 1.4 milyar mensubu bulunan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinin ikinci gününde oylamalar devam ederken Sistine Şapeli'nin bacasından yine siyah duman yükseldi.

YENİ PAPA HENÜZ SEÇİLEMEDİ

Geçtiğimiz gün yapılan ilk oylamalarda Papa seçilememiş ve Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman çıkmıştı. Bugün devam eden oylamalarda da yeni papa seçilemedi ve bacadan yine siyah duman çıktığı görüldü.

Katolik Kilisesi'ndeki 80 yaş altındaki 133 kardinal, Sistine Şapeli'ne girerek, seçim için dış dünyayla bütün bağlantılarını kopardı. Kardinaller, yeni papa seçilene kadar sabah 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere bugün toplamda 4 oylama yapacak.

ÇOK SAYIDA ADAY YARIŞACAK

Papalık için öne çıkan adaylar arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD'li Kardinal Raymond Leo Burke, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Ganalı Kardinal Peter Turkson, Fransız Kardinal Jean Marc Aveline, İsveçli Kardinal Anders Arborelius, Gineli Kardinal Robert Sarah, Maltalı Kardinal Mario Grech, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, ABD'den Kardinal Timothy Dolan ile Kardinal Robert Francis Prevost'un ismi geçiyor.

KARDİNALLERE ÇAĞRI

Konklav öncesinde bazilikada düzenlenen ayini yöneten Kardinal Giovanni Battista Re, kardinallere "zor ve karmaşık" bir dönemde Katolik Kilisesi'ne rehberlik edebilecek bir lider seçmeleri çağrısında bulundu. Kardinal Re, "Bu, kilisenin birliğini korumaya yönelik güçlü bir çağrıdır. Bu birlik, tekdüzelik anlamına gelmez, çeşitlilik içinde sağlam ve derin bir birlik anlamına gelir" dedi.

DIŞ DÜNYA İLE İLETİŞİM KESİLDİ

Re, oylamanın "olağanüstü öneme sahip" olduğunu ve kardinallerin her türlü kişisel düşünceyi bir kenara bırakmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca Konklav'a katılanların dış dünya ile iletişim kurmasını engellemek amacıyla Vatikan toprakları içinde mobil sinyaller devre dışı bırakıldı.

Papayı belirlemek üzere ilahiler eşliğinde ilk oturum için Sistina Şapeli'ne girecek olan seçici 133 kardinal, İncil'e el basarak hiçbir ayrıntıyı paylaşmayacaklarına dair yemin edecek.

15 ÜLKE KARDİNALLER ARASINDA İLK KEZ YER ALDI

Bugün başlayan konklavda 6 kıtada 71 farklı ülkeden kardinal yer aldı. Müteveffa Papa Francis'in aralarında Orta Afrika Cumhuriyeti, Haiti, Malezya, Myanmar, Paraguay ve Singapur'un da bulunduğu ve daha önce hiç kardinali olmayan birçok ülkeye kardinal ataması yapması sebebiyle bu konklavda 15 ülke, tarihlerinde ilk defa seçici kardinallerle temsil ediliyor.

GÜNLERCE SÜREBİLİR

Yüzyıllardır hiçbir papanın konklavın ilk gününde seçilmemiş olması nedeniyle kardinallerden birinin papa seçilmesi için gereken üçte iki çoğunluğun desteğini kazanmasının birkaç gün sürebileceği öngörülüyor.

BEYAZ DUMANLA İLAN EDİLECEK

Oylamanın ardından oy pusulalarının yakılması ve şapelin bacasından siyah duman çıkması, oylamanın sonuçsuz kaldığını gösterecek. Bacadan beyaz duman çıkması ve çanların çalması ise 1.4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin yeni liderinin seçildiğini ilan edecek. Kardinaller ilk oylamanın beklenildiği üzere 3'te 2'lik çoğunluğu sağlamaması halinde akşam yemeği için konakladıkları Casa Santa Marta misafirhanesine geri dönecek. Kardinaller bu süreçte 20'den fazla oy alan adayları değerlendirmeye alarak uzlaşı arayacak.

GARSON VE MUTFAK ÇALIŞANLARI YERLEŞKEYİ TERK EDEMEYECEK

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre misafirhanedeki garsonlar ve mutfak çalışanları da gizlilik yemini etti ve Konklav devam ettiği sürece onların da yerleşkeyi terk etmelerine izin verilmeyecek. Kardinaller uzlaşı arayışında istişare yürütüp oy kullanırken, Sistina Şapeli'nin dışında binlerce Katolik, yeni Papanın seçildiğini müjdeleyen beyaz dumanı bekliyor olacak.

Vatikan'da Papa 2. kez seçilemedi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİlhan Binen:

pembe duman çıksa ne olacak

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Trump ı seçin ağa güzel yapar papalik

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