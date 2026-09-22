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Trump'ın konvoyu New York'ta görüntülendi: Güvenlik için birbirinin aynısı 3 makam aracı kullandı

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Trump'ın konvoyu New York'ta görüntülendi: Güvenlik için birbirinin aynısı 3 makam aracı kullandı Haber Videosunu İzle
Trump'ın konvoyu New York'ta görüntülendi: Güvenlik için birbirinin aynısı 3 makam aracı kullandı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’taki programı öncesinde güvenlik önlemleri zirveye çıkarıldı. Trump’ın konvoyunda peş peşe ilerleyen birbirine benzeyen makam araçları ise çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. “Canavar” olarak bilinen başkanlık limuzinlerinin arka arkaya görüntülenmesi, konvoyun en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'taki konvoyunda, "The Beast" olarak bilinen başkanlık limuzinine benzeyen üç zırhlı Cadillac araç art arda seyretti.
  • Birden fazla benzer aracın kullanılması, başkanın hangi araçta bulunduğunun dışarıdan anlaşılmasını zorlaştıran bir güvenlik uygulaması olarak değerlendiriliyor.
  • New York'taki görüntülerde yer alan üç aracın tamamının aynı anda "yem araç" olarak kullanıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın konvoyu, kent sokaklarında dikkat çeken görüntüler ortaya çıkardı. Güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığı bölgede ilerleyen konvoyda, “The Beast” olarak bilinen başkanlık limuzinine benzeyen üç aracın art arda seyretmesi merak uyandırdı.

ÜÇ AYNI MAKAM ARACI AYNI KONVOYDA

Görüntülerde, Cadillac logolu ve dış görünüşleri birbirinden ayırt edilmesi oldukça güç olan üç zırhlı limuzinin konvoy halinde ilerlediği görülüyor. ABD başkanlarının kullandığı “The Beast” olarak bilinen makam aracı, yüksek koruma özellikleri nedeniyle başkanlık konvoylarının en dikkat çeken unsurlarından biri.

Daha önce de Trump’ın konvoyunda başkanlık limuzininin birebir benzeri yedek araçların kullanıldığı görüntülenmişti. Reuters’ın 2018 tarihli haberinde de Trump’ın konvoyunda başkanlık aracının aynı özelliklerde bir yedeğinin bulunduğu aktarılmıştı.

AMAÇ BAŞKANIN HANGİ ARAÇTA OLDUĞUNU GİZLEMEK

Birden fazla benzer aracın kullanılması, başkanın hangi araçta bulunduğunun dışarıdan anlaşılmasını zorlaştıran güvenlik uygulamalarından biri olarak değerlendiriliyor. Ancak New York’taki bu görüntülerde yer alan üç aracın tamamının aynı anda “yem araç” olarak kullanıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

“THE BEAST-CANAVAR” ADIYLA BİLİNİYOR

Trump’ın makam aracı, kamuoyunda “The Beast” adıyla tanınıyor. Cadillac markalı araç, standart bir otomobilden farklı olarak başkanın korunmasına yönelik özel donanımlara sahip. Aracın güvenlik sistemlerinin ayrıntıları ise kamuoyuyla paylaşılmıyor.

BM Genel Kurulu nedeniyle New York’ta güvenlik önlemleri artırılırken, Trump’ın konvoyundaki üç benzer limuzinin peş peşe ilerlediği anlar çevredeki vatandaşların ve basın mensuplarının da dikkatini çekti

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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