Umut tam olarak bu! Ukraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi - Haberler

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Umut tam olarak bu! Ukraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Rusya ile girdiği savaştan dolayı bombardıman altında bulunun Ukrayna'da bir gurup öğrenci harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için bir araya geldi. En güzel kıyafetlerini giyen öğrenciler dans edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Ukraynalı öğrencilerin bu davranışı duygulandırdı.

Rusya ile yaşanılan savaşta büyük zarar gören Ukrayna'da okullar da harabeye döndü. Normal her sene öğrenciler, okul bahçelerinden eğitim yılının son gününü dans ederek ve fotoğraf çekerek kutluyor.

Umut tam olarak bu! Uraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi

Savaştan dolayı ve birçok okulun zarar görmesinden dolayı tören düzenlemezken Kharkiv şehrinde bulunan bir okulun öğrencileri, her şeye rağmen harabeye dönmüş okullarının bahçesinde toplanıp dans etti ve fotoğraf çektirdi.

Umut tam olarak bu! Uraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi

Okulun coğrafya öğretmeni Olena Mosola, yaşanılan savaşa rağmen öğrencilerine sene sonu organizasyonu yapmak istediklerini söyledi.

Umut tam olarak bu! Uraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi

Öğrenciler her zamanki gibi enkazın önünde dans etti. Yerel kaynaklar, savaşa rağmen okulda okuyan öğrencilerin üçte birinin törene katıldığını söyledi.

Umut tam olarak bu! Uraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi

16 yaşındaki öğrenci, Anna Episheva, okuldan bir çok arkadaşının törene katıldığını büyük bir aile gibi olduklarını dile getirdi.

Umut tam olarak bu! Uraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi

Umut tam olarak bu! Uraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi

Umut tam olarak bu! Uraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna Rusya Dünya Haberler

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