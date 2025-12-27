ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Görüşmesi Öncesinde Ukrayna'ya Füze ve İha Saldırısı

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ABD Başkanı Donald Trump ile yarın yapacağı görüşme öncesinde başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesine füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendi.

Saldırılar sırasında Kiev'de patlama sesleri duyulurken, Ukrayna hava savunma birlikleri alarma geçti. Ukrayna Orsdusu sosyal medya platformu, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada füzelerin ateşlendiğini bildirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri ise Rus İHA'larının başkent ile ülkenin kuzeydoğu ve güney bölgelerini hedef aldığını açıkladı.

Saldırılarda en az sekiz kişi yaralandı. Yerel saatle 08.00 itibarıyla (TSİ 09.00) saldırıların sürdüğü, Kiev'de hava saldırısı alarmının devam ettiği belirtiliyor.

Saldırılar nedeniyle Polonya'nın güneydoğusundaki Rzeszow ve Lublin havalimanları geçici olarak kapatıldı. Polonya Silahlı Kuvvetleri, hava sahasını korumak amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı.

Rusya saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın bir gün önce de Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını ve güneydeki liman kenti Odesa'ya yönelik saldırıları yoğunlaştırdığını ifade etti.

Zelenski, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı ile yarın yapılması planlanan görüşmede, Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik bir anlaşma çerçevesinde tarafların hangi toprakları kontrol edeceğinin ele alınacağını söyledi.

Volodimir Zelenski, Kiev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD öncülüğünde hazırlanan 20 maddelik barış planının yüzde 90'ının tamamlandığını söyledi ve Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin anlaşmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

"Yeni yıla girmeden önce çok şey netleşebilir" diyen Zelenski, güvenlik garantilerinin geçmişteki gibi kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise sürecin arkasındaki asıl itici gücün Washington olduğunu söyledi. Trump, "Ben onaylamadan hiçbir şey olmaz. Ne getireceğini göreceğiz" dedi.