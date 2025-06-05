Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Haber Videosu

Ukrayna, Rusya'nın stratejik bombardıman filosuna yönelik gerçekleştirdiği tarihi drone saldırısının detaylarını yayınladı. 'Operasyon Örümcek Ağı' kod adlı saldırıda 41 Rus savaş uçağı imha edildi. Operasyonda toplam 117 kamikaze drone kullanıldı. Saldırı, Rusya'nın dört farklı bölgesindeki hava üslerini hedef aldı.

Ukrayna, Rusya'nın stratejik bombardıman filosuna yönelik gerçekleştirdiği tarihi drone saldırısının detaylarını içeren yeni görüntüleri yayınladı. "Operasyon Örümcek Ağı" kod adlı saldırıda 41 Rus savaş uçağı imha edildi.

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından düzenlenen operasyonda toplam 117 kamikaze drone kullanıldı. Saldırı, Rusya'nın dört farklı bölgesindeki hava üslerini hedef aldı.

Yayınlanan görüntülerde drone'ların havadan spiral çizerek Tu-95MS ve Tu-22M stratejik bombardıman uçakları ile A-50 casus uçaklarına iniş yaptığı ve kendilerini patlattığı görülüyor. Saldırı sonrası pistte alevler içinde yanan uçak enkazları dikkat çekiyor.

Operasyonun en çarpıcı yanı, drone'ların Rus topraklarına nasıl ulaştırıldığı oldu. Normal kargo konteynerleri içinde kamyonlarla taşınan drone'lar, Rus hava üslerinin yakınına park edildi.

Çarşamba günü yayınlanan görüntülerde, habersiz kamyon şoförlerinin konteynerleri üs yakınlarına bıraktığı görülüyor. Konteynerlerin kapakları açılınca drone sürüleri dışarı çıkarak hedeflerine yöneldi.

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, operasyonun 18 ay süren planlama sürecini denetlediğini açıkladı.

"Bir buçuk yıl önce onayladığım planın sonuç vermesi ve Rusya'nın 40'tan fazla stratejik uçağını kaybetmesi gerçekten tatmin edici. Bu çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Saldırıda imha edilen 41 uçağın Rusya'ya maliyetinin yaklaşık 7 milyar dolar (5,4 milyar sterlin) olduğu tahmin ediliyor. Uydu görüntüleri pistteki yanmış uçak enkazlarını doğruluyor.

Rusya'nın hasarın boyutunu gizlemek için bazı enkaz parçalarını aceleyle kaldırdığı gözlemlendi.

Saldırıdan sonraki ilk açık görünümünde Putin operasyona değinmedi. Bunun yerine yetkililere yaptığı açıklamada Ukrayna yönetimini "terörist" olmakla suçladı.

Putin, Ukrayna'nın Rus demiryolu ağına yönelik saldırılarından yakındı ancak kendi güçlerinin Ukrayna şehirlerinde gerçekleştirdiği sivil katliamlarına değinmedi.

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

"zeliş" iyi iş çıkarmış..!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı

Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.