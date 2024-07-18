Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu

Ugandalı bir çocuk grubu, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini yeniden canlandırarak viral oldu. TikToker Blud Ug öncülüğündeki çocuklar, tahta tüfekler ve plastik kasalardan yapılmış bir kürsü kullanarak olayı hicivli bir şekilde canlandırdı.

Video, sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı. İzleyiciler, bunun "tüm dünyanın" suikast girişimini nasıl izlediğini gösterdiğini belirtti. Çocuklar, gerçek ses kaydını kullanarak Trump'ı ve Gizli Servis'i taklit etti.

Suikast girişimi Amerika'da endişe yaratırken, video orijinal görüntülerin aldığı tepkiyle dalga geçmek için kullanıldı. Bazı yorumcular, Ugandalı çocukların performansını Gizli Servis'in tepkisiyle karşılaştırdı.

Bu arada, Gizli Servis şefi Kimberly Cheatle, olay sonrası artan baskıyla karşı karşıya. Cheatle, saldırganın ateş açtığı çatıya neden ajan yerleştirilmediği sorusuna tartışmalı bir açıklama getirdi.

Yeni detaylar, saldırgan Thomas Matthew Crooks'un polis ve Gizli Servis'ten üç kez kaçtığını ortaya çıkardı. Tanıkların uyarılarına rağmen, güvenlik açığı nedeniyle Crooks suikast girişimini gerçekleştirebildi.