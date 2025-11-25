Uçakta panik: Gizemli koku rotayı değiştirdi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

American Airlines'ın Orlando-Phoenix seferi yapan uçağı, kabin ve güvertede hissedilen gizemli bir koku nedeniyle rota değiştirdi. Houston'a yönlendirilen uçaktan 5 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

American Airlines'ın Orlando'dan Phoenix'e gitmekte olan bir yolcu uçağı, uçuş güvertesi ve kabinde hissedilen gizemli bir koku nedeniyle rotasını değiştirdi ve Houston'daki George Bush Kıtalararası Havalimanı'na indirildi. Uçakta yaşanan panik nedeniyle dört mürettebat ve bir yolcu, tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı.

KOKUNUN KAYNAĞI HENÜZ BELİRLENEMEDİ

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın yerel saatle 19:10 civarında iniş yaptığını açıkladı. Mürettebatın kokuyu fark etmesi üzerine alınan hızlı önlem, yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla yön değişikliğine gidilmesini gerektirdi. Kokunun kaynağı ise henüz belirlenemedi.

PANİK YAŞANDI

Yerel medya kaynakları, uçakta kısa süreli panik yaşandığını ve mürettebatın nakil araçları talep ettiğini aktardı. Uçaktaki diğer yolcular, Phoenix'e başka bir uçakla ulaştırıldı.

YOLCULAR YERE KAPAKLANDI

Ne olduğunu anlamadan rotaları değiştirilen ve uçaktan indirilen yolcuların yaşadığı panik görüntülere de yansıdı. Uçağa yanaştırılan tahliye kaydırağını kullanan yolcular arasında yere kapaklananlar dahi oldu.

Yetkililer, olayın ardından uçakta kontrolün sağlandığını ve yolcuların güvenliğinin öncelikli tutulduğunu bildirdi.