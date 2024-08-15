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Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı

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Chicago O'Hare Havalimanı'nda uçağını kaçıran öfkeli yolcu, Frontier Havayolları personeline saldırdı. Görüntülerde kadının, bagaj masasını aşıp çalışanlara bağırdığı, bir monitörü fırlatıp personeli vurduğu ve ikinci bir bilgisayarı yere çarptığı görülüyor. "Aptal!" diye bağıran kadın daha sonra kaçtı. Olayla ilgili Frontier Havayolları ve Chicago Havacılık Departmanı yorum yapmadı. Polis, 31 yaşındaki kadının iki kişiyi yaraladığını bildirdi.

Chicago'nun O'Hare Havalimanı'nda öfkeli yolcu bilgisayar monitörünü fırlatıp, havayolu personeline 'aptal' diye bağırdı

Görüntülere göre, öfkeli bir yolcu, uçağını kaçırdığını öğrendikten sonra Chicago'daki O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda Frontier Havayolları çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı.

Geçen ay paylaşılan şok edici video, kızgın kadının bagaj kontrol masasını aşıp havayolu personeline bağırmaya ve onları tutmaya başladığını gösteriyor.

Bir çalışan onu geri itince, kadın bir bilgisayar monitörünü kapıp personele fırlatıyor ve içlerinden birini karnından vuruyor. Görüntülerde ayrıca ikinci bir bilgisayarı alıp yere çarptığı görülüyor.

Çılgına dönen kadın daha sonra geri tırmanırken Frontier çalışanlarına "Aptal!" diye bağırıyor.

Olayı filme alan yolcu, Storyful'a kadının az önce uçağını kaçırdığını ve uçağa binmesine izin vermediklerinde "çıldırdığını" söyledi.

Frontier Havayolları, Çarşamba günü The Post tarafından iletişime geçildiğinde yorum yapmayı reddetti ve tüm soruları Chicago Polis Departmanı'na yönlendirdi.

Polis, WGN-TV'ye kimliği belirsiz 31 yaşındaki kadının ayrıca bir cep telefonu fırlattığını ve 40 yaşındaki bir mağduru vurduğunu söyledi. Polise göre kadın, ayrıca 24 yaşındaki bir kadını bacağından vurdu.

Polis, yolcunun daha sonra havalimanından kaçtığını söyledi.

O'Hare ve Midway Uluslararası Havalimanlarını işleten Chicago Havacılık Departmanı da olayla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı

Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı

Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Bilgisayar Chicago 3-sayfa Dünya Seyahat Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Güven önemlş:

bir yerlerde olsa erkekler kadını yumruklar

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