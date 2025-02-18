Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Rusya- Ukrayna savaşı 3. yılında devam ederken Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ve Rusya dışişleri bakanları bir araya geldi. Oyun dışı kalan Avrupa ise Paris'te liderler zirvesinde bir araya geldi. İki masada Ukraynasız kuruldu.

ZELENSKİ ANKARA'DA

Tüm dünya gelişmeleri yakından takip ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'ya geldi. Gün içerisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi beklenen Zelenski'nin Türkiye'ye ayak basar basmaz ilk durağı Anıtkabir oldu. Eşiyle birlikte Ata'nın huzuruna çıkan Zelenski, Anıtkabir özel defterini imzaladı.