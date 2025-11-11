Haberler

Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı

Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı
Dünyanın gözü Türkiye, Suriye ve ABD dışişleri bakanlarının Beyaz Saray'da gerçekleşen zirvesindeydi. Suriye Dışişleri Bakanlığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimine entegrasyonunu da kapsayan 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması için net mekanizmalar üzerinde uzlaşıldığını ifade etti.

  • Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye Arap Ordusu'na entegre edilmesi yönünde adım atılacak.
  • ABD, Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılması yönünde ilerleme sağlayacağını taahhüt etti.
  • ABD, İsrail ile Suriye arasında güvenlik anlaşmasına varılması konusunda destek verdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'nin Şam yönetimine entegrasyonu, yaptırımların kaldırılması, ekonomik işbirliği ve Suriye-İsrail arasında öngörülen güvenlik anlaşması konularına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

GÖRÜŞME YAPICI GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Şara'nın Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile birlikte Beyaz Saray'a yaptığı ziyaretin "tarihte ilk kez" gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, görüşmenin "samimi ve yapıcı bir atmosferde" geçtiği kaydedildi. Açıklamada, görüşmede ABD Başkanı Trump'ın, "yeni Suriye liderliğine ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı" dile getirdiği, ayrıca "ülke genelinde sağlanan kurtuluş ve istikrar kazanımları" nedeniyle takdirlerini ifade ettiği belirtildi.

Trump'ın "ABD'nin, Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecine gerekli desteği vermeye hazır olduğunu" aktardığı vurgulanan açıklamada, Suriye ile ABD dışişleri bakanları ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında bir çalışma toplantısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

SDG AÇIKLAMASI

Çalışma toplantısının yaklaşık bir saati aştığı belirtilen açıklamada, Şara ile "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin arasında imzalanan "10 Mart Anlaşması"nın uygulanmasının sürdürülmesine yönelik net mekanizmaların oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldığı vurgulandı. Açıklamada, bu çerçevede, "Kurumların (SDG ile Şam yönetimi) entegrasyonu ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi süreci kapsamında, Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye Arap Ordusu'na entegre edilmesi yönünde adım atılacak." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca açıklamada, ABD tarafının "bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan İsrail ile güvenlik anlaşmasına varılması konusunda destek verdiği" aktarıldı. Başkan Trump'ın ekonomik alanda Suriye'de kalkınma ve yatırım girişimlerine destek verdiği, ayrıca ABD'nin Sezar Yasası kapsamında uygulanan yaptırımların kaldırılması yönünde ilerleme sağlayacağına dair taahhütte bulunduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybni, 10 Kasım 2025'te Washington'a yaptıkları ziyarette, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti. ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarla ilgili olarak, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım tarihinde Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhüdümüzü göstermek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
Yorumlar (14)

Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Derdiniz direkt Kürtler olduğu aşikar.

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme168
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabır Taşı:

Bu SDG karari hic hosuma gitmedi .. Bizim icin hairli degil sanki..

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

zikem seni

yanıt28
yanıt71
Haber YorumlarıAhmet ÇALIŞKAN:

Kimleeer kimlerle kolkola.

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıilhan:

amerikanın iyi niyeti olmaz, sömürür...

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatan Daş:

Zaten AKP açık ilan veriyor hemde farklı dillerde. vergisiz madenler evler arsalar topraklar diye. açık açık gelin neyimiz varsa alın götürün diyorlar. el değmemiş ülkenin değmedik yerini satılmadık satışa çıkarılmadık yerini bırakmadılar.

yanıt12
yanıt0
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
