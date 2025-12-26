Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Muhammed Şahada öldürüldü

Suriye güvenlik ve istihbarat güçleri, ABD öncülüğündeki koalisyonla birlikte düzenlenen özel bir operasyonla DEAŞ'ın önde gelen isimlerinden biri olarak gösterilen "Ebu Ömer Şeddad" kod adlı Muhammed Şahada'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun koalisyon güçleriyle ortak yürütüldüğü belirtilerek, "Operasyon sonucunda Suriye'de DEAŞ'ın önde gelen liderlerinden biri olarak kabul edilen ve 'Ebu Ömer Şeddad' olarak tanınan terörist Muhammed Şahada etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyon, ulusal güvenlik kurumları ve uluslararası ortaklar arasındaki ortak koordinasyonun etkinliğini teyit etmektedir" ifadelerine yer verildi.

BİR GÜN ÖNCE DE TAHA EZ-ZUBİ ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye yönetimi bir gün önce de Şam kırsalında yine ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle ortak bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuş, DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden "Ebu Ömer Tabiya" olarak tanınan Taha ez-Zubi'nin beraberindeki kişilerle yakalandığını açıklamıştı.

MİSİLLEME SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan 13 Aralık'ta Suriye'de düzenlenen DEAŞ saldırısında 2 ABD askeri ve 1 Amerikalı sivil tercümanın hayatını kaybettiği, saldırının ardından ABD'nin misilleme olarak ülkede çok sayıda hedefe yönelik saldırılar düzenlediği kaydedildi.

SURİYE KOALİSYONA KATILDI

Suriye'nin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Kasım ayında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında resmen ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'a katıldığı da hatırlatıldı.