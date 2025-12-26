Haberler

Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Muhammed Şahada öldürüldü

Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Muhammed Şahada öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye güvenlik ve istihbarat güçleri, Şam kırsalında terör örgütü DEAŞ'a yönelik ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle koordinasyon içinde düzenlenen operasyonda, örgütün üst düzey isimlerinden "Ebu Ömer Şeddad" kod adlı Muhammed Şahada'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye güvenlik ve istihbarat güçleri, ABD öncülüğündeki koalisyonla birlikte düzenlenen özel bir operasyonla DEAŞ'ın önde gelen isimlerinden biri olarak gösterilen "Ebu Ömer Şeddad" kod adlı Muhammed Şahada'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonun koalisyon güçleriyle ortak yürütüldüğü belirtilerek, "Operasyon sonucunda Suriye'de DEAŞ'ın önde gelen liderlerinden biri olarak kabul edilen ve 'Ebu Ömer Şeddad' olarak tanınan terörist Muhammed Şahada etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyon, ulusal güvenlik kurumları ve uluslararası ortaklar arasındaki ortak koordinasyonun etkinliğini teyit etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Muhammed Şahada öldürüldü

BİR GÜN ÖNCE DE TAHA EZ-ZUBİ ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye yönetimi bir gün önce de Şam kırsalında yine ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle ortak bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuş, DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden "Ebu Ömer Tabiya" olarak tanınan Taha ez-Zubi'nin beraberindeki kişilerle yakalandığını açıklamıştı.

Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Muhammed Şahada öldürüldü

MİSİLLEME SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan 13 Aralık'ta Suriye'de düzenlenen DEAŞ saldırısında 2 ABD askeri ve 1 Amerikalı sivil tercümanın hayatını kaybettiği, saldırının ardından ABD'nin misilleme olarak ülkede çok sayıda hedefe yönelik saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Muhammed Şahada öldürüldü

SURİYE KOALİSYONA KATILDI

Suriye'nin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Kasım ayında Washington'a yaptığı ziyaret sırasında resmen ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'a katıldığı da hatırlatıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Covid-19'da yüzde 400 büyüdü, servetini çalışanlarıyla paylaştı

Şirketini satıp çalışanlarına servet bıraktı
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü